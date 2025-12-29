  • Megjelenítés
Portfolio
Vasárnap Floridában találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök. Trump szerint már tényleg csak az utolsó simítások vannak hátra az orosz-ukrán béketervben, a Kijev számára nyújtandó biztonsági garanciákról pedig elvileg meg is egyeztek. A Kreml figyelmeztetett: ha tárgyalásos úton nem sikerül rendezni a helyzetet, folytatódni fognak a támadások. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Jelentett az ukrán légvédelem

Az ukrán légvédelem jelentése szerint Oroszország 25 drónt indított az éjszaka folyamán, ebből a légvédelemnek 21-et sikerült lelőnie.

(Telegram)

A háború kitörése óta nem volt ilyen nagy bajban Oroszország

Az orosz feldolgozóipar decemberben 2022 márciusa óta a leggyorsabb ütemben zsugorodott – derül ki az S&P Global hétfőn közzétett jelentéséből.

Trump: közel kerültünk a háborút lezáró megállapodáshoz

Donald Trump amerikai elnök vasárnap azt mondta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel sokkal közelebb, talán nagyon közel kerültek a háborút lezáró megállapodáshoz, ugyanakkor elismerte, hogy a Donbasz régió sorsa továbbra is nyitott kérdés.

"Utolsó simítások" a béketervben, nem pihen az orosz légierő - Háborús híreink hétfőn

Vasárnap Floridában találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök. Trump szerint már tényleg csak az utolsó simítások vannak hátra az orosz-ukrán béketervben, a Kijev számára nyújtandó biztonsági garanciákról pedig elvileg meg is egyeztek. A Kreml figyelmeztetett: ha tárgyalásos úton nem sikerül rendezni a helyzetet, folytatódni fognak a támadások. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Vasárnapi hírfolyamunk ide kattintva olvasható.

Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images

