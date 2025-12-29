Jelentett az ukrán légvédelem
Az ukrán légvédelem jelentése szerint Oroszország 25 drónt indított az éjszaka folyamán, ebből a légvédelemnek 21-et sikerült lelőnie.
A háború kitörése óta nem volt ilyen nagy bajban Oroszország
Az orosz feldolgozóipar decemberben 2022 márciusa óta a leggyorsabb ütemben zsugorodott – derül ki az S&P Global hétfőn közzétett jelentéséből.
Trump: közel kerültünk a háborút lezáró megállapodáshoz
Donald Trump amerikai elnök vasárnap azt mondta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel sokkal közelebb, talán nagyon közel kerültek a háborút lezáró megállapodáshoz, ugyanakkor elismerte, hogy a Donbasz régió sorsa továbbra is nyitott kérdés.
"Utolsó simítások" a béketervben, nem pihen az orosz légierő - Háborús híreink hétfőn
Vasárnap Floridában találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán és Donald Trump amerikai elnök. Trump szerint már tényleg csak az utolsó simítások vannak hátra az orosz-ukrán béketervben, a Kijev számára nyújtandó biztonsági garanciákról pedig elvileg meg is egyeztek. A Kreml figyelmeztetett: ha tárgyalásos úton nem sikerül rendezni a helyzetet, folytatódni fognak a támadások. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
Miért utálom az aranyat?
Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac.
Az év végére megkopott a lakásbefektetések varázsa
Az év végére megkopott a lakásbefektetések varázsa
Egy nagy visszatértő megverte az AI-t a tőzsdéken
Egy nagy visszatértő megverte az AI-t a tőzsdéken

Megszoktuk az elmúlt két évben, hogy óriási AI-hype van, mértéktelenül ömlik a pénz az ágazatba.
Éves teljesítmény kiszámítása
Éves teljesítmény kiszámítása
Az olvadt só adhat megoldást a hosszabb távú energiatárolásra?
Az olvadt só adhat megoldást a hosszabb távú energiatárolásra?

Egy új technológia megoldást jelenthet a hosszabb távú energiatárolás kérdésére: az olvadt sóra építő rendszer akár két hétig is megőrizheti a napelemek és széltur
NAV Online Számla figyelmeztetés
NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban.
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők
Magasabb törlesztőt is hajlandók bevállalni az Otthon Start igénylők

Részletesebb statisztikai adatok jelentek meg az Otthon Start hitel első 100 napjáról.
Velence és Barcelona megtelt! Hova utazzunk, ha elkerülnénk a turistatömegeket?
A Checklistben a Corvinus Turizmus Tanszékének vezetőjét kérdeztük.
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen – De mit lehet még tenni?
Már akadályozzák az alapellátást is a perekkel.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.