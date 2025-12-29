  • Megjelenítés
Zelenszkij bejelentése után kiderült: ennyit ér valójában az amerikai ígéret Ukrajnának
Zelenszkij bejelentése után kiderült: ennyit ér valójában az amerikai ígéret Ukrajnának

MTI
Volodimir Zelenszkij szerint az Egyesült Államok által felajánlott, jelenleg 15 évre szóló biztonsági garanciák erősek, de hosszabb időtartamra lenne szükség - jelentette a Sky News.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalán közzétett bejegyzésében azt írta, hogy az Egyesült Államok által felajánlott biztonsági garanciák erősek, de egyelőre nem tekinthetők véglegesnek.

Elmondása szerint a dokumentumokban szereplő vállalások 15 évre szólnak, meghosszabbítási lehetőséggel, és ezt a kérdést a Donald Trumppal folytatott tárgyalásán is felvetette.

Zelenszkij arról tájékoztatta az amerikai elnököt, hogy a háború már több mint egy évtizede tart, ezért Kijev szeretné, ha a biztonsági garanciák hosszabb időszakra vonatkoznának.

Az ukrán államfő eredetileg 50 évre szóló garanciát kért az Egyesült Államoktól, ám a floridai egyeztetésen Trump csak 15 évet ajánlott fel. Bár Ukrajna ezt elfogadta, Zelenszkij továbbra is hosszabb időtartamért lobbizik.

Az elnök szerint meg kell vizsgálni a 30, 40 vagy akár 50 évre szóló garanciák lehetőségét, és egy ilyen megállapodás szerinte történelmi döntés lenne Trump részéről.

Zelenszkij beszámolója alapján az amerikai elnök úgy reagált, hogy Washington kész megfontolni az ukrán javaslatot.

Kiderült, mit ígért Trump Zelenszkijnek: ebbe ment bele tegnap az ukrán elnök

