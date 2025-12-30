Amerika a világ legnagyobb hadihajóival adott félreérthetetlen jelzést a fenyegető riválisának

A kínai Népi Felszabadító Hadsereg (People’s Libeation Army – PLA) bonyolult és sokoldalú hadgyakorlatot tart a napokban Tajvan szigete körül, mellyel az egyik legfontosabb cél a riválisok elrettentése. Az Egyesült Államok Haditengerészeti Intézetének (USNI) legfrissebb jelentése szerint a nyugati nagyhatalom szoros figyelemmel követi az eseményeket, két repülőgép-hordozó is a térségben tartózkodik. A nyomkövetők szerint a USS Abraham Lincoln és a USS George Washington is a Távol-Keleten tartózkodik jelenleg.

A műholdas felvételek szerint mindkét katonai járművön F-35-ös vadászgépek sorakoznak.

A repülőgép-hordozók mellett Japánnál tartózkodik a USS Tripoli, Amerika-osztályú partraszálló hajó is. A többrétű telepítés arra utal, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett az indo-csendes-óceáni térségen őrzött pozíció megtartása mellett.

A jelenlét különösen aktuális annak fényében, hogy a hírek szerint Kína már a negyedik saját repülőgép-hordozóját gyártja, miközben a hadihajók számában már meg is előzték az amerikai haditengerészetet (tűzerőben és merülőtonnában még lemaradásban van a PLAN). Peking egyre határozottabban jelzi az igényét a térségben átvenni a vezető katonai hatalom szerepét, ebben éppen az Egyesült Államokkal kell felvennie a versenyt.

A nyugati nagyhatalom a második világháború óta hagyományosan a térség legerősebb szereplője.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images