Amerika a világ legnagyobb hadihajóival adott félreérthetetlen jelzést a fenyegető riválisának

A kínai Népi Felszabadító Hadsereg (People’s Libeation Army – PLA) bonyolult és sokoldalú hadgyakorlatot tart a napokban Tajvan szigete körül, mellyel az egyik legfontosabb cél a riválisok elrettentése. Az Egyesült Államok Haditengerészeti Intézetének (USNI) legfrissebb jelentése szerint a nyugati nagyhatalom szoros figyelemmel követi az eseményeket, két repülőgép-hordozó is a térségben tartózkodik. A nyomkövetők szerint a USS Abraham Lincoln és a USS George Washington is a Távol-Keleten tartózkodik jelenleg.
A műholdas felvételek szerint mindkét katonai járművön F-35-ös vadászgépek sorakoznak.
A repülőgép-hordozók mellett Japánnál tartózkodik a USS Tripoli, Amerika-osztályú partraszálló hajó is. A többrétű telepítés arra utal, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett az indo-csendes-óceáni térségen őrzött pozíció megtartása mellett.
Satellite imagery from December 30th shows the USS Abraham Lincoln (CVN-72) operating approximately 205 kilometers north of Scarborough Shoal and continuing to sail northward. pic.twitter.com/0pU4RiqrVO https://t.co/0pU4RiqrVO— CHINA PLA (@CHINAPLA1) December 30, 2025
A jelenlét különösen aktuális annak fényében, hogy a hírek szerint Kína már a negyedik saját repülőgép-hordozóját gyártja, miközben a hadihajók számában már meg is előzték az amerikai haditengerészetet (tűzerőben és merülőtonnában még lemaradásban van a PLAN). Peking egyre határozottabban jelzi az igényét a térségben átvenni a vezető katonai hatalom szerepét, ebben éppen az Egyesült Államokkal kell felvennie a versenyt.
A nyugati nagyhatalom a második világháború óta hagyományosan a térség legerősebb szereplője.
Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images
