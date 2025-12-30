Átlépték a vörös vonalat: Rijád kikötőt bombázott, egymásnak eshetnek a Közel-Kelet legerősebb hatalmai

A szaúdi külügyminisztérium közleményében hangsúlyozta, hogy az ország nemzetbiztonsága „vörös vonal”, amelyet minden körülmények között megvéd. A tárca egyúttal reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Arab Emírségek megteszi a szükséges lépéseket a két öbölmenti állam kapcsolatainak megőrzéséért.
Jemen szaúdi támogatású elnöki tanácsának vezetője, Rasad al-Alimi a csapás után nyíltan az Emírségeket nevezte meg a szállítmány küldőjeként. Felszólította az arab államot, hogy 24 órán belül vonja ki minden katonai egységét Jemenből, és bejelentette az Emírségekkel kötött védelmi megállapodás felmondását. Az elnöki tanács emellett 72 órára lezárta az ország kikötőit és szárazföldi határátkelőit.
A koalíció tájékoztatása szerint a légicsapásnak nem voltak halálos áldozatai, és nem okozott érdemi járulékos károkat.
BIG: Saudi airstrikes hit Yemen’s Mukalla Port, targeting ships from the UAE carrying armored vehicles and weapons for UAE-backed Southern Transitional Council (STC) separatists. Tensions between Saudi-backed and UAE-backed forces have escalated sharply after pro-UAE forces… pic.twitter.com/ExPP78VVTz https://t.co/ExPP78VVTz— Clash Report (@clashreport) December 30, 2025
A feszültség azt követően éleződött ki, hogy az STC a hónap elején offenzívát indított a koalíció által támogatott jemeni kormányerők ellen. Halid bin Szalmán szaúdi védelmi miniszter felszólította a szeparatistákat, hogy békésen adják át az elfoglalt tartományokat a kormánynak. Marco Rubio amerikai külügyminiszter pedig visszafogottságra és további diplomáciai erőfeszítésekre szólított fel a tartós rendezés érdekében.
Az STC eredetileg a szaúdi vezetésű koalíció tagjaként lépett fel a húszik ellen 2015-ben, később azonban a dél-jemeni önrendelkezés programját tűzte zászlajára. 2022 óta egy, szaúdi közvetítéssel létrejött hatalommegosztási megállapodás keretében irányította a húszik által nem ellenőrzött déli területeket.
Az elmúlt hetekben azonban a csoport jelentős új területeket foglalt el, kiszorítva a többi kormányerőt és szövetségeseiket.
Címlapkép forrása: Ramazan Turgut/Anadolu Agency/Getty Images
