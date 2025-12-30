  • Megjelenítés
Átlépték a vörös vonalat: Rijád kikötőt bombázott, egymásnak eshetnek a Közel-Kelet legerősebb hatalmai
Globál

Átlépték a vörös vonalat: Rijád kikötőt bombázott, egymásnak eshetnek a Közel-Kelet legerősebb hatalmai

Portfolio
Szaúd-Arábia kedd reggel légicsapást mért a jemeni Mukalla kikötőjére, miután a hétvégén két, a Rijád vezette koalíció engedélye nélkül érkező hajó kikapcsolt nyomkövetővel nagy mennyiségű fegyvert és harcjárművet rakodott ki a szeparatista Déli Átmeneti Tanács (STC) számára - közölte az Al Jazeera.

A szaúdi külügyminisztérium közleményében hangsúlyozta, hogy az ország nemzetbiztonsága „vörös vonal”, amelyet minden körülmények között megvéd. A tárca egyúttal reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Arab Emírségek megteszi a szükséges lépéseket a két öbölmenti állam kapcsolatainak megőrzéséért.

Jemen szaúdi támogatású elnöki tanácsának vezetője, Rasad al-Alimi a csapás után nyíltan az Emírségeket nevezte meg a szállítmány küldőjeként. Felszólította az arab államot, hogy 24 órán belül vonja ki minden katonai egységét Jemenből, és bejelentette az Emírségekkel kötött védelmi megállapodás felmondását. Az elnöki tanács emellett 72 órára lezárta az ország kikötőit és szárazföldi határátkelőit.

A koalíció tájékoztatása szerint a légicsapásnak nem voltak halálos áldozatai, és nem okozott érdemi járulékos károkat.

A feszültség azt követően éleződött ki, hogy az STC a hónap elején offenzívát indított a koalíció által támogatott jemeni kormányerők ellen. Halid bin Szalmán szaúdi védelmi miniszter felszólította a szeparatistákat, hogy békésen adják át az elfoglalt tartományokat a kormánynak. Marco Rubio amerikai külügyminiszter pedig visszafogottságra és további diplomáciai erőfeszítésekre szólított fel a tartós rendezés érdekében.

Az STC eredetileg a szaúdi vezetésű koalíció tagjaként lépett fel a húszik ellen 2015-ben, később azonban a dél-jemeni önrendelkezés programját tűzte zászlajára. 2022 óta egy, szaúdi közvetítéssel létrejött hatalommegosztási megállapodás keretében irányította a húszik által nem ellenőrzött déli területeket.

Az elmúlt hetekben azonban a csoport jelentős új területeket foglalt el, kiszorítva a többi kormányerőt és szövetségeseiket.

Kapcsolódó cikkünk

Már csak ez hiányzott: megint teljes káoszba süllyed a stratégiai fekvésű ország?

Címlapkép forrása: Ramazan Turgut/Anadolu Agency/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

Holdblog

Miért utálom az aranyat?

Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Exkluzív lehetőség a hazai befektetőknek: buborék vagy megatrend a mesterséges intelligencia?
Robbanás történt Putyin házánál, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden
Zelenszkij bejelentése után kiderült: ennyit ér valójában az amerikai ígéret Ukrajnának
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility