Bejelentették: heteken belül vége lehet a háborúnak, amerikai katonák mehetnek Ukrajnába
Bejelentették: heteken belül vége lehet a háborúnak, amerikai katonák mehetnek Ukrajnába

Portfolio
Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint akár heteken belül vége lehet az ukrajnai háborúnak, az Egyesült Államok pedig készen áll arra, hogy katonákat küldjön Ukrajnába a béke biztosítása érdekében - számolt be a lengyel TVP hírportál..

A lengyel kormányfő kedden, magas szintű tárgyalásokat követően beszélt a tervekről. A találkozón több kulcsfontosságú európai ország vezetője, Mark Carney kanadai miniszterelnök és Mark Rutte NATO-főtitkár is részt vett.

Tusk a kormányülést követően úgy fogalmazott:

A béke a láthatáron van. Kétségtelen, hogy olyan események történtek, amelyek reményt adnak arra, hogy ez a háború véget érhet, méghozzá meglehetősen gyorsan. De ez még mindig csak remény, messze nem százszázalékos bizonyosság."

Hozzátette:

Amikor azt mondom, hogy a béke a láthatáron van, akkor a következő hetekről beszélek, nem hónapokról vagy évekről."

A lengyel miniszterelnök szerint az amerikai biztonsági garanciák jelentik a fő okot az optimizmusra a konfliktus mielőbbi lezárásával kapcsolatban. Kiemelte, hogy ezek

"magukban foglalhatják az amerikai csapatok jelenlétét Ukrajna és Oroszország közötti kontaktvonal mentén" egy békemegállapodás megkötése után.

Sem Kijev, sem Washington, sem más európai vezető nem erősítette meg nyilvánosan, hogy az Egyesült Államok kész lenne csapatokat telepíteni Ukrajnába.

A lengyel kormányfő hangsúlyozta, hogy Kijevnek továbbra is kompromisszumot kell kötnie a területi kérdésekben. Hozzátette: az ukrán népnek kell jóváhagynia a területi döntéseket, és "nyilvánvaló, hogy ez a lehetséges beleegyezés csak valódi, megbízható biztonsági garanciák feltételéhez köthető Ukrajna számára a béke esetleges megkötése után".

Tusk óvatos optimizmusát ugyanakkor árnyalja, hogy a Kreml bejelentése szerint tovább szigorította tárgyalási pozícióját, miután Kijevet azzal vádolták meg, hogy egy orosz elnöki rezidenciát támadott meg. Az ukrán fél ezt alaptalannak nevezte, és a konfliktus elhúzását célzó lépésként értékelte.

