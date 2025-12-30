  • Megjelenítés
Elkezdődött: háborús készülődésbe kezdett Oroszország szomszédja - Megtörténtek az első lépések
Globál

Elkezdődött: háborús készülődésbe kezdett Oroszország szomszédja - Megtörténtek az első lépések

Portfolio
Litvánia a belorusz határ közelében lévő hidak megerősítésével és a balti védelmi vonal kiépítésével készül egy esetleges fegyveres konfliktusra, miközben a hatóságok igyekeznek elkerülni a lakosság körében a pánikkeltést - tudósított a LRT.

Litvániában, a belorusz határ közelében, több hídon szinte egy időben kezdődtek építési és megerősítési munkálatok. A litván fegyveres erők megerősítették, hogy mindez a tavaly júliusban elfogadott erődítési intézkedéscsomag része.

A munkálatok a balti védelmi vonal kiépítéséhez kapcsolódnak, amely az orosz és a belorusz határ mentén húzódik majd.

A tervek szerint a hidakat olyan szerkezetekkel látják el, amelyekhez szükség esetén robbanóanyagot lehet rögzíteni.

Fegyveres konfliktus esetén így a határ közeli hidakat gyorsabban fel lehetne robbantani, ami lassítaná vagy megakasztaná az ellenséges csapatok előrenyomulását.

Még több Globál

Amerika a világ legnagyobb hadihajóival adott félreérthetetlen jelzést a fenyegető riválisának

Felbukkant Belaruszban az Oresnyik, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden

Meghozta a döntést Ukrajna: bejelentették a tömeges evakuáció megkezdését

A hadsereg tájékoztatása szerint a megerősítendő hidakat és utakat a természetes akadályok elhelyezkedése, valamint stratégiai jelentőségük alapján válogatják ki. A határ közelében már több tucat helyszínen tárolnak harckocsi-elhárító eszközöket és egyéb terepakadályokat. A főbb utak mentén fákat ültetnek védelmi célból, és olyan öntözőárkokat mélyítenek, amelyek szükség esetén lövészárokként és páncélelhárító akadályként is használhatók.

Litvániában populista politikusok és támogatóik korábban "háborús uszítással" vádolták a kormányzati vezetőket, és bírálták a háborúra való felkészülés retorikáját.

Andrus Merilo, az észt fegyveres erők parancsnoka októberben szintén "háborús hisztériáról" beszélt, mondván, ez komolyan kontraproduktív, és könnyen pánikot kelthet a társadalomban.

A litván tisztviselők olyan egyensúlyt keresnek, amely lehetővé teszi a védelmi intézkedések bemutatását, de nem szít felesleges félelmet. Gintautas Ciunis őrnagy, a litván fegyveres erők stratégiai kommunikációs részlegének munkatársa szerint a konfliktusra való felkészülést a társadalomnak rendszeres, hosszú távú tevékenységként kell felfognia. Hangsúlyozta, hogy Oroszország fenyegetése hosszú távon állandó marad; ez olyan adottság, amellyel a litván állam évszázadok óta együtt él, és várhatóan a jövőben is együtt fog élni. Éppen ezért elengedhetetlen a folyamatos készenlét, és minél intenzívebb ez a felkészülés, annál nagyobb az esély a hatékony elrettentésre.

Kapcsolódó cikkünk

Felbukkant Belaruszban az Oresnyik, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

Holdblog

Miért utálom az aranyat?

Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megindult, amitől sokan rettegtek: Amerika katonai csapást mért Putyin szövetségesére
Felbukkant Belaruszban az Oresnyik, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden
Zelenszkij bejelentése után kiderült: ennyit ér valójában az amerikai ígéret Ukrajnának
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility