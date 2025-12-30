Elkezdődött: háborús készülődésbe kezdett Oroszország szomszédja - Megtörténtek az első lépések

Litvániában, a belorusz határ közelében, több hídon szinte egy időben kezdődtek építési és megerősítési munkálatok. A litván fegyveres erők megerősítették, hogy mindez a tavaly júliusban elfogadott erődítési intézkedéscsomag része.

A munkálatok a balti védelmi vonal kiépítéséhez kapcsolódnak, amely az orosz és a belorusz határ mentén húzódik majd.

A tervek szerint a hidakat olyan szerkezetekkel látják el, amelyekhez szükség esetén robbanóanyagot lehet rögzíteni.

Fegyveres konfliktus esetén így a határ közeli hidakat gyorsabban fel lehetne robbantani, ami lassítaná vagy megakasztaná az ellenséges csapatok előrenyomulását.

A hadsereg tájékoztatása szerint a megerősítendő hidakat és utakat a természetes akadályok elhelyezkedése, valamint stratégiai jelentőségük alapján válogatják ki. A határ közelében már több tucat helyszínen tárolnak harckocsi-elhárító eszközöket és egyéb terepakadályokat. A főbb utak mentén fákat ültetnek védelmi célból, és olyan öntözőárkokat mélyítenek, amelyek szükség esetén lövészárokként és páncélelhárító akadályként is használhatók.

Litvániában populista politikusok és támogatóik korábban "háborús uszítással" vádolták a kormányzati vezetőket, és bírálták a háborúra való felkészülés retorikáját.

Andrus Merilo, az észt fegyveres erők parancsnoka októberben szintén "háborús hisztériáról" beszélt, mondván, ez komolyan kontraproduktív, és könnyen pánikot kelthet a társadalomban.

A litván tisztviselők olyan egyensúlyt keresnek, amely lehetővé teszi a védelmi intézkedések bemutatását, de nem szít felesleges félelmet. Gintautas Ciunis őrnagy, a litván fegyveres erők stratégiai kommunikációs részlegének munkatársa szerint a konfliktusra való felkészülést a társadalomnak rendszeres, hosszú távú tevékenységként kell felfognia. Hangsúlyozta, hogy Oroszország fenyegetése hosszú távon állandó marad; ez olyan adottság, amellyel a litván állam évszázadok óta együtt él, és várhatóan a jövőben is együtt fog élni. Éppen ezért elengedhetetlen a folyamatos készenlét, és minél intenzívebb ez a felkészülés, annál nagyobb az esély a hatékony elrettentésre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images