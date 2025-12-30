  • Megjelenítés
Fegyverszállítmány miatt tört ki a botrány: nagyon közel voltunk két olajhatalom háborújához?
Portfolio
Az Egyesült Arab Emírségek bejelentette, hogy kivonja csapatait Jemenből, miután kiéleződött a feszültség Szaúd-Arábiával a háború sújtotta országban folytatott katonai műveletek miatt - írta a Bloomberg.

Abu-Dzabi korábban határozottan visszautasította Rijád vádjait, amelyek szerint közvetlenül irányít egy dél-jemeni szeparatista csoportot, és ezzel veszélyezteti a szaúdi határt. Szaúd-Arábia azt követelte, hogy az Emírségek vonják ki csapataikat Jemenből, és szüntessék meg a fegyveres csoportok támogatását.

A vita közvetlen előzménye, hogy a szaúdi vezetésű koalíció légicsapásokat mért a jemeni Mukalla kikötőjére.

A koalíció szerint a célpont egy fegyverszállítmány volt, amely az Egyesült Arab Emírségek fudzsairai kikötőjéből indult volna, és a Déli Átmeneti Tanácshoz érkezett volna,

amely Dél-Jemen függetlenségéért küzd. Az Emírségek szerint a szállítmány kizárólag járműveket tartalmazott saját erői számára.

A két olajban gazdag ország rivális politikai erőket támogat Jemenben: Rijád a nemzetközileg elismert kormány mögött áll, míg Abu-Dzabi a Déli Átmeneti Tanácsot segíti. A harmadik nagy frakció, a húszi lázadók 2014 óta az ország területének mintegy harmadát tartják ellenőrzésük alatt, beleértve a fővárost, Szanaát is.

A konfliktus 2015 óta csaknem 400 ezer halálos áldozatot követelt. 2022-ben törékeny tűzszünetet kötöttek a felek, de a helyzet továbbra is feszült. A hónap elején a Déli Átmeneti Tanács két tartományt foglalt el, köztük a Szaúd-Arábiával határos Hadramautot is.

Címlapkép forrása: Mohammed Hamoud/Getty Images

