Ilyet még nem látott a világ: legnagyobb riválisa körözheti le Amerikát az egyik legfontosabb területen

A sanghaji Hudong–Csung-hua hajógyár kikötőpartján álló drónokról készült képek a múlt hét végén kezdtek terjedni az interneten. A közelben, a szárazdokkban egyetlen elektromágneses katapulttal felszerelt, hatalmas Type 076-os Szecsuán kétéltű támadóhajó áll, ami továbbra is azt a lehetőséget veti fel, hogy a fedélzetén terveznek kísérleteket végezni. Nemrég egy közepes méretű teherhajót is itt kötöttek ki, amelyre konténeresített függőleges indítórendszereket, valamint radarokat és védelmi rendszereket telepítettek.

Az új felvételeken a drónok továbbra is ponyvával takarva láthatók, de általános kialakításuk már jobban kivehető. Az orrfutóművön olyan rudak látszanak, amelyek egyértelműen jelzik, hogy a konstrukciót katapultos indításra tervezték. Még érdekesebb, hogy a Hudong–Csung-hua hajógyárból származó új képeken legalább három, nyolckerekű teherautó látható, amelyek láthatóan

zökkenőmentesen egymáshoz kapcsolhatók, és így a tetejükön folyamatos sík felületet alkotnak.

Az egyik drón az egyik teherautó hátsó részén áll, orrfutóműve egy katapultcsúszkának tűnő szerkezethez rögzítve. A fülkék kivételével a teherautók oldala nagyrészt nyitott, bonyolult elektromos rendszereket és nagy mennyiségű, vastag, szabadon futó kábelt mutat. Minden kerék felett egy hengeres dob található, amely egy független, csuklós felfüggesztési rendszer része lehet, és feltehetően képes az önszintezésre.

Mindezek alapján valószínű, hogy ezek a teherautók egy mobil, földi telepítésű elektromágneses katapultrendszer részei. A járműveken látható hengerek és kábelezés elektromágnesekre vagy más támogató alkatrészekre utalhat. Egy ilyen rendszernek önszintezőnek is lennie kellene a stabil, pontos indítás biztosításához.

Nem zárható ki ugyanakkor az sem, hogy egyszerű szállítójárművekről van szó, bár kialakításuk jóval bonyolultabbnak tűnik annál, mint ami pusztán ehhez a feladathoz szükséges lenne. Elképzelhető, hogy a teherautókat eleve kettős, szállítási és indítási funkcióra tervezték. Felmerül a kérdés, hogy ha valóban egy földi elektromágneses katapultrendszerről van szó, miért vitték le a Hudong–Csung-hua hajógyárba. Ez önmagában nem olyan környezet, ahol egy ilyen rendszert hosszú távon alkalmaznának, és egyelőre nincs egyértelmű jele annak sem, hogy egy nagyobb bemutató vagy nyilvános teszt részeként lenne ott.

A repülőgép-hordozókra jellemző katapultindító rendszer szárazföldi alkalmazásának alapötlete nem új. Kína és az Egyesült Államok egyaránt épített gőz- és elektromágneses katapultokat szárazföldi teszttelepeken, tesztelési, kiértékelési és kiképzési célokra. Az amerikai tengerészgyalogság a vietnámi háború idején ténylegesen üzemeltetett egy szárazföldi repülőgép-hordozó jellegű bázist katapultokkal és fékrendszerrel, SATS rendszer néven.

Kínában legalább egy vállalat, a Tiantao Technology legalább 2023 augusztusa óta nyíltan beszél egy moduláris, kerekeken gördülő szegmensekből felépülő, földi elektromágneses katapultrendszer terveiről. A látványterveken tízkerekű szekciók láthatók, amelyek bizonyos hasonlóságokat mutatnak a Hudong–Csung-hua hajógyárban megfigyelt nyolckerekű teherautókkal, ugyanakkor több ponton el is térnek azoktól. Ha a nyolckerekű teherautók valóban egy mobil elektromágneses katapult részei, az akár egy korai fejlesztési változatot is jelezhet. A Tiantao Technology állítólag azt is közölte, hogy rendszere legfeljebb nagyjából 2,2 tonna tömegű pilóta nélküli repülőgépek indítására lesz alkalmas. A kínai J–15-ös, Szu–33 Flankerből továbbfejlesztett,

hordozófedélzeti, személyzettel repülő vadászgépek ezzel szemben üresen, üzemanyag és fegyverzet nélkül is körülbelül 19 tonnát nyomnak.

A rendszer teljes hossza nagyjából 20 és 60 méter között skálázható. Nem ismert, milyen korlátai vannak annak, ha egyszerűen több szegmenst adnak hozzá az indítási kapacitás növelése érdekében. Egy földi elektromágneses katapultrendszer, amely akár 2 tonna tömegű drónok indítására is képes, új műveleti lehetőségeket nyitna. Ez a képesség különösen értékes lehet expedíciós helyzetekben vagy olyan környezetben, ahol korlátozott a hagyományos kifutópályákhoz való hozzáférés.

Az elektromágneses katapultok másik fontos előnye a gőzhajtású rendszerekkel szemben a rövidebb visszaállási idő, ami magasabb bevetési rátát tesz lehetővé. Nem ismert, hogyan képzeli el a Tiantao Technology a drónok betöltését a földi rendszerre. A Kínai Népi Felszabadító Hadseregnek komoly, tartós követelményei vannak a csendes-óceáni térségben különböző potenciális ellenfelekkel szemben végrehajtandó, szigetről szigetre ugró hadműveletekre. Ilyen környezetben egy part menti, elektromágneses katapultrendszer különösen hasznos lehetne. A hadsereg arra is készül, hogy

rendkívül távoli, nagy tengerszint feletti magasságban fekvő területeken harcoljon Indiával vitatott nyugati határa mentén, ahol a meglévő kifutópályákhoz való hozzáférés szintén gyakran korlátozott.

Az ilyen típusú műveleti forgatókönyvek világszerte ösztönzik a csökkentett kifutópálya-igényű vagy teljesen kifutópálya-független repülőgépek, különösen pilóta nélküli típusok fejlesztését, így például az amerikai hadseregnél is. A földi elektromágneses katapult csak egy lehetséges válasz erre az üzemeltetési igényre. Már ma is találhatóak olyan kifutópálya-független drónok, amelyeket eldobható rakétamotorokkal vagy pneumatikus katapultokkal indítanak. Ezek a módszerek azonban saját korlátokkal bírnak, különösen az indítási tömeg és a hasznos teherbírás tekintetében. A rakétaasszisztált felszállás további, a hajtóanyag kezeléséből fakadó kockázatokkal, valamint nagyobb igénybevétellel jár az indított repülőgépre nézve. Ráadásul minden indításkor elhasználják a rakétákat, így azokból folyamatos utánpótlásra van szükség minden üzemeltetési helyszínen.

A Kratos egy speciális indítókocsit is bemutatott elsősorban rakétaindítású XQ–58-asához, amely lehetővé teszi a hagyományos, kifutópályáról történő felszállást. A vállalat egy beépített futóművel rendelkező változat fejlesztésén is dolgozik, a típus még rugalmasabb alkalmazása érdekében. A Kínában most fejlesztés alatt álló rendszerrel kapcsolatban további kérdés, miként lehet majd visszanyerni a drónokat, miután földi elektromágneses katapultról indították őket. A Tiantao Technology eddig nem részletezte a várható üzemeltetési koncepció ezen elemét.

Címlapkép forrása: VCG/VCG via Getty Images