Olyan történt az orosz gázzal, amire évtizedek óta nem volt példa

Oroszország vezetékes gázexportja Európába 2025-ben 44 százalékkal esett vissza, és az 1970-es évek közepe óta nem látott mélypontra süllyedt. A zuhanás fő oka az ukrán tranzitútvonal lezárása, valamint az Európai Unió törekvése az orosz fosszilis energiahordozók importjának fokozatos megszüntetésére – derül ki a Reuters kedden közzétett számításaiból.

Az Európai Unió célja, hogy legkésőbb 2027 végéig teljes mértékben leállítsa az orosz gázvásárlást. Brüsszel ezzel egyrészt csökkenteni akarja az orosz energiától való függőséget, másrészt el kívánja vonni azokat a bevételeket, amelyek Moszkva ukrajnai háborújának finanszírozását szolgálják.

Európa korábban Oroszország legfontosabb bevételi forrásának számított az olaj- és gázeladások terén. A még a szovjet időkben, az 1960-as és 1970-es években épített vezetékeken keresztül 2018–2019-ben tetőzött az export: évente több mint 175–180 milliárd köbméter gáz áramlott nyugatra. Ez évről évre több tízmilliárd dolláros bevételt hozott a Gazpromnak és az orosz államnak.

2025-ben ugyanakkor a Gazprom már csak mintegy 18 milliárd köbméter földgázt szállított Európába, kizárólag a TurkStream tenger alatti vezetéken keresztül.

Ez az 1970-es évek eleje óta a legalacsonyabb szint:

a Szovjetunió 1975-ben még 19,3 milliárd köbmétert exportált Európába.

Az orosz fosszilisenergia-termékek európai importjának alakulása (ezer tonna). Forrás: Russia Fossil Tracker

A TurkStream maradt az egyetlen orosz gázútvonal az európai piac felé, miután Ukrajna január 1-jével nem hosszabbította meg az ötéves tranzitszerződést Moszkvával. Ezen a vezetéken keresztül kap földgázt Törökország mellett Szerbia, Magyarország és Szlovákia is.

Oroszország emellett továbbra is szállít cseppfolyósított földgázt Európába tartályhajókkal.

Az Egyesült Államok után jelenleg is Oroszország a második legnagyobb LNG-beszállítója az Európai Uniónak.

Forrás: Reuters

