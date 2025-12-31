Incidens történt: orosz hajót foglaltak le a NATO-ország hatóságai - Súlyos dologgal vádolják a legénységet

A Fitburg nevű vízi jármű a Saint Vincent és Grenadine-szigetek zászlaja alatt hajózott - közölte a rendőrség. A hajó Szentpétervárról indult és az izraeli Haifába tartott a Marine Traffic tengerhajózási portál adatai szerint.
A Finn-öbölben lefektetett távközlési kábel Helsinkit köti össze az észt fővárossal, Tallinn-nal, az Elisa finn távközlési cég tulajdona és az észt kizárólagos gazdasági övezetben található a finn rendőrségi közlemény szerint.
A finn rendőrség közölte: a Fitburg tizennégy fős legénységét őrizetbe vették.
A legénység tagjai orosz, georgiai, kazah és azerbajdzsáni állampolgárok.
Az Elisa szerdán kora reggel észlelte a meghibásodást a kábelen, és jelentette azt a finn hatóságoknak.
A finn parti őrség járőrhajója és helikoptere határozta meg a gyanús hajó helyét az észt kizárólagos gazdasági övezetben. A horgonya a vízben volt, miközben előrehaladt - közölte a rendőrség. A parti őrök megállásra és a horgony felvonására utasították a hajót, majd a finn területi vizek felé irányították.
A finn rendőrség bejelentette, hogy
"súlyos károkozás, annak kísérlete, illetve a távközlés súlyos akadályoztatása" címén vizsgálatot indít.
Az elmúlt években több energetikai és távközlési infrastruktúrát rongáltak meg a tenger alatt.
Finnország kész reagálni mindenféle biztonsági kihívásra, és ennek megfelelően fogunk eljárni"
- jelentette ki Alexander Stubb finn elnök az X közösségi portálon szerdán közzétett közleményben.
Alar Karis észt elnök aggodalmát fejezte ki a tenger alatti kábelen történt rongálás miatt. Reményének adott hangot, hogy nem szándékos károkozás történt, de hozzátette: majd a vizsgálat feltárja a tényeket.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
