  • Megjelenítés
Sötétségbe borult az orosz agglomeráció: a hatóságok balesetről beszélnek, de valami más történhetett
Globál

Sötétségbe borult az orosz agglomeráció: a hatóságok balesetről beszélnek, de valami más történhetett

MTI
Több mint 100 ezer ember maradt áramszolgáltatás nélkül Moszkva térségében egy transzformátorállomáson keletkezett tűz miatt.

Az orosz fővárosi agglomerációhoz tartozó Ramenszkoje városvezetése szerint az áramszolgáltatás kimaradását kábeltűz okozta, ugyanakkor

a történtekkel egy időben nagyobb ukrán dróntámadást is jelentettek a térségből.

Az orosz hatóságok az érzékeny célpontokat ért ukrán dróntámadásokat gyakran balesetekkel, méggyakrabban "lehulló dróntörmelékkel" magyarázzák, Kijev pedig egyébként is szívesen támadja az orosz elektronikai hálózatot, így jó esély van arra, hogy valóban dróntámadás történt.

Zsukovszkij és Litkarino teleüléseket is érintette az áramszünet. A hatóságok közölték, hogy dolgoznak a hiba elhárításán.

Még több Globál

Az év utolsó éjszakáján sem álltak le a támadások: lángokban Odessza és az orosz olajfinomítók - Háborús híreink szerdán

Felbukkant Belaruszban az Oresnyik, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden

Hadihajók a Karib-tengeren: megbénult az olajexport, tankerek tucatjai rekedtek a partoknál

Az este folyamán az orosz hadsereg arról számolt be, hogy több mint száz ukrán drónt semmisítettek meg négy óra alatt. A legtöbbet ezek közül az ukrán határ menti brjanszki régióban, nyolcat viszont Moszkva térségében, köztük három olyan pilóta nélküli repülőgépet, amely az orosz főváros irányába tartott. Az ukrán támadás következtében ideiglenesen felfüggesztették a moszkvai repülőtereken a légiforgalmat.

Kapcsolódó cikkünk

Az év utolsó éjszakáján sem álltak le a támadások: lángokban Odessza és az orosz olajfinomítók - Háborús híreink szerdán

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Az év legjobb posztjai - 2025

Az egyik év végi szokásom, hogy egy posztban kiemelem az év legfontosabb bejegyzéseit. Szeretek kicsit visszanézni az évre, azt gondolom, hogy van néhány olyan másodlagos kutatás a blogon, ami m

Holdblog

Miért utálom az aranyat?

Az arany évezredek óta tartja magát, mint a pénzügyek egyik királya és az elmúlt évtizedekben egyértelműen biztonsági eszköznek tekinti a piac. Ifkovics Ábrahám, a HOLD... The post Miért ut

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Felbukkant Belaruszban az Oresnyik, Huljajpole védelme összeomlott - Híreink az ukrán frontról kedden
Hadihajók a Karib-tengeren: megbénult az olajexport, tankerek tucatjai rekedtek a partoknál
Zelenszkij bejelentése után kiderült: ennyit ér valójában az amerikai ígéret Ukrajnának
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility