Sötétségbe borult az orosz agglomeráció: a hatóságok balesetről beszélnek, de valami más történhetett

Több mint 100 ezer ember maradt áramszolgáltatás nélkül Moszkva térségében egy transzformátorállomáson keletkezett tűz miatt.

Az orosz fővárosi agglomerációhoz tartozó Ramenszkoje városvezetése szerint az áramszolgáltatás kimaradását kábeltűz okozta, ugyanakkor

a történtekkel egy időben nagyobb ukrán dróntámadást is jelentettek a térségből.

Az orosz hatóságok az érzékeny célpontokat ért ukrán dróntámadásokat gyakran balesetekkel, méggyakrabban "lehulló dróntörmelékkel" magyarázzák, Kijev pedig egyébként is szívesen támadja az orosz elektronikai hálózatot, így jó esély van arra, hogy valóban dróntámadás történt.

Zsukovszkij és Litkarino teleüléseket is érintette az áramszünet. A hatóságok közölték, hogy dolgoznak a hiba elhárításán.

Az este folyamán az orosz hadsereg arról számolt be, hogy több mint száz ukrán drónt semmisítettek meg négy óra alatt. A legtöbbet ezek közül az ukrán határ menti brjanszki régióban, nyolcat viszont Moszkva térségében, köztük három olyan pilóta nélküli repülőgépet, amely az orosz főváros irányába tartott. Az ukrán támadás következtében ideiglenesen felfüggesztették a moszkvai repülőtereken a légiforgalmat.

