Hivatalosan is új polgármestere van New Yorknak

Zohran Mamdani az újév első perceiben tette le a hivatali esküt New York új polgármestereként a City Hall történelmi metróállomásán, felesége, Rama Duwaji oldalán.

Az esküt Letitia James, New York állam főügyésze előtt tette le az új polgármester, amelyben Mamdani az Egyesült Államok alkotmányának és New York törvényeinek támogatását fogadta meg. "Boldog új évet minden New York-inak, legyen akár itt lent az alagútban, akár fent a felszínen" – mondta Mamdani a boltíves mennyezet alatt állva. "Ez életem legnagyobb megtiszteltetése."

A demokratikus szocialista politikus úttörő jelöltnek számított. A nyolcmilliós város lakói közül sokan – egyesek reménnyel, mások aggodalommal – olyan polgármestert várnak tőle, aki érdemi változásokat hoz.

A 34 éves, korábban állami képviselőként dolgozó Mamdani bérleti díjbefagyasztást, ingyenes buszközlekedést és gyermekfelügyeletet ígért. Kampányát a megélhetési költségek kérdésére építette, amit sokan a Demokrata Párt lehetséges országos stratégiájaként értékelnek a félidős választások előtt.

A választáson rekordot döntő, több mint kétmillió szavazó vett részt.

Mamdani a voksok 50 százalékát szerezte meg, csaknem tíz ponttal megelőzve a függetlenként induló Andrew Cuomót és a republikánus Curtis Sliwát.

Az ugandai születésű Mamdani lesz New York első muszlim polgármestere. Donald Trump elnökkel szemben éles kritikát fogalmazott meg, különösen bevándorlási kérdésekben, bár egy Fehér Ház-i találkozójukat barátságosnak nevezte.

Az eskütétel helyszínéül választott régi City Hall metróállomást a múlt század közepén zárták be, és ma már csak évente néhány alkalommal, szervezett túrák keretében látogatható. Mamdani átmeneti stábja szerint a helyszín a polgármester "elkötelezettségét tükrözi a város működését nap mint nap biztosító dolgozó emberek iránt".

A délutáni ünnepélyes beiktatáson Bernie Sanders vermonti szenátor elnököl majd, aki politikailag inspirálta Mamdanit. Hasonló szerepet töltött be korábban Bill de Blasio második ciklusának kezdetén is. A programban Alexandria Ocasio-Cortez demokrata képviselő is szerepel.

A nyilvános ceremóniára a Városháza lépcsőin kerül sor, a City Hall téren négyezer meghívott vesz részt, a Broadway mentén pedig kivetítőkön követhetik az eseményeket az érdeklődők.

Mamdani közel harmincezer támogatótól 2,6 millió dollárt gyűjtött az átmenet és az ünnepségek finanszírozására. Ez a 2001 óta rendelkezésre álló adatok szerint rekord mind az összeg, mind az adományozók száma tekintetében.

A beiktatás után Mamdani elhagyja egyszobás astoriai lakását, amelyet a városi bérlakás-szabályozás védett az áremelésektől, és a Gracie Mansionba költözik, New York polgármestereinek Manhattan elegáns Upper East Side negyedében található hivatalos rezidenciájába.

New York pénzügyi köreiben kezdetben aggodalmak fogalmazódtak meg Mamdanival kapcsolatban. A választás óta azonban egyre többen keresik a vele való együttműködés lehetőségét.

