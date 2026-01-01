Megkapta az amerikai engedélyt a Mol által kinézett szerb cég: újraindulhat a finomító

Az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonokat ellenőrző hivatala (OFAC) októberben szankciókkal sújtotta a NIS-t az orosz energiaszektor ellen bevezetett szélesebb körű intézkedések részeként. Ezt megelőzően, januártól kezdve a vállalat több mentességet is kapott.
Dubravka Gyedovics Handanovics szerb energiaügyi miniszter szerdán bejelentette, hogy
a pančevói finomító a 36 napos leállást követően ismét megkezdheti a munkát.
A szankciók korábban megakasztották a nyersolajszállítást a horvát JANAF-vezetéken keresztül, ami a pančevói finomító kényszerű leállásához vezetett. A JANAF szerdai közleménye szerint 2026. január 23-ig engedélyt kapott a NIS számára végzett olajszállítási tevékenységek folytatására.
Az OFAC a múlt héten 2026. március 24-ig adott határidőt a NIS-nek arra, hogy tárgyalásokat folytasson az orosz tulajdonosi részesedés eladásáról. A vállalatban az orosz Gazprom 11,3 százalékos, a szankciós listán szereplő Gazprom Nyeft pedig 44,9 százalékos részesedéssel rendelkezik.
A szerb állam 29,9 százalékos tulajdonhányaddal bír a NIS-ben, a fennmaradó rész kisebb befektetők és a vállalat alkalmazottainak tulajdonában van.
Aleksandar Vucsics szerb elnök korábban arról beszélt, hogy a Gazprom a magyar Mol-lal tárgyal a NIS-ben lévő többségi részesedésének esetleges eladásáról.
Forrás: Reuters
