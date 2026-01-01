Orosz energiatárolóra mért csapást Ukrajna

Ukrán drónok csütörtökön energiatároló létesítményt támadtak meg az oroszországi Almetyevszkben, a támadás során keletkezett tüzet pedig már eloltották.

Az oroszországi Almetyevszkben található egyik energiatároló létesítményt ért ukrán dróntámadás csütörtökön. A becsapódás nyomán keletkezett tüzet időközben eloltották – közölte a helyi kormányzó sajtószolgálata az orosz média beszámolója szerint.

Kijev az elmúlt hónapokban egyre intenzívebben támadja az orosz energetikai infrastruktúrát, hogy elvágja Moszkvát az ukrajnai hadműveleteit finanszírozó bevételi forrásoktól.

Almetyevszk mintegy 1700 kilométerre fekszik az ukrán ellenőrzés alatt álló területektől, az olajban gazdag Tatársztánban, a Volga-vidéken.

