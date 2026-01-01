Svájci tűzvész 40 halottal: érkeznek a szemtanúk beszámolói a tragédiáról

Tucatnyi ember életét vesztette, és mintegy százan megsérültek, amikor szilveszter éjjelén tűz ütött ki egy zsúfolt bárban a svájci Crans-Montana síközpontban. A tragikus balesetről egyre több helyszíni beszámoló érkezik.

Súlyos tűzvész tört ki egy szilveszteri bulin a svájci Crans-Montanában: a rendőrség mintegy 40 halottról és körülbelül 100 sérültről számolt be. A tűz másfél órával éjfél után keletkezett a Constellation nevű népszerű bárban, ahol korábban celebek, hírességek is megfordultak.

Dominic Dubois szemtanú éppen a Le Constellation bárba tartott ünnepelni, amikor meglátta a lángokat. A járókelők és a mentőegységek együtt próbálták kihúzni az áldozatokat az épületből. Sokan a jeges hidegbe menekültek, ezért az egyik legsürgetőbb feladat az volt, hogy meleg helyet találjanak nekik. "Az étterem függönyeit használtuk takaróknak" – mondta a szemtanú a Reutersnek.

Egy másik szemtanú, a huszonegy éves Samuel Rapp a közeli mexikói étteremben vacsorázott a barátnőjével, amikor értesült a tűzről, és azonnal a helyszínre sietett.

A rendőrök és a mentősök már kordonnal zárták le a területet. Emberek sikoltoztak, mások a földön feküdtek – valószínűleg holtan. Kabátok takarták az arcukat

– mesélte.

A tűz hajnali fél kettőkor ütött ki. Okát egyelőre vizsgálják, de a hatóságok szerint

valószínűleg balesetről van szó, nem pedig szándékos támadásról.

A helyi UBS-bankfiók megnyitotta kapuit a túlélők előtt. "Félretolták az asztalokat, az emberek bemehettek melegedni. Ott zajlott a sérültek szétválogatása is. Mentősök és rendőrök dolgoztak bent, a tűzoltók kint maradtak. A mentők folyamatosan jöttek-mentek" – számolt be Dubois.

Videófelvételeken mentőautók sora és helikopterek láthatók, amelyek a sérülteket a közeli kórházakba, illetve más svájci városok égési központjaiba szállították. Egy közeli étterem pincére elmondta, hogy a mentők terítőket kértek a személyzettől, hogy letakarják a holttesteket.

Csütörtökön napközben fehér ponyvával takarták le a bárt, előtte egy szürke halottaskocsi parkolt.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Harold Cunningham/Getty Images