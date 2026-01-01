Támadás Putyin háza ellen: itt az újabb csavar a történetben, állítólag bizonyítékok kerültek elő

Oroszország csütörtökön közölte, hogy visszafejtette egy a héten lelőtt ukrán drón adatait, és Moszkva állítása szerint ezek azt bizonyítják, hogy a gép Vlagyimir Putyin egyik elnöki rezidenciáját vette célba; az információkat az Egyesült Államoknak is átadják.

Oroszország hétfőn azzal vádolta meg Kijevet, hogy 91 nagy hatótávolságú támadó drónnal próbált csapást mérni Vlagyimir Putyin elnök észak-oroszországi, a novgorodi régióban található rezidenciájára.

Moszkva közölte: az eset fényében felülvizsgálja tárgyalási pozícióját az Egyesült Államokkal folytatott, az ukrajnai háború lezárását célzó egyeztetéseken.

Ukrajna és a nyugati országok vitatják az állítólagos támadási kísérletről szóló orosz beszámolót.

Az orosz védelmi minisztérium csütörtökön a Telegramon közzétett nyilatkozatában azt közölte:

Az útvonaladatok visszafejtése feltárta, hogy a 2025. december 29-i ukrán dróntámadás végső célpontja a novgorodi régióban található orosz elnöki rezidencia létesítménye volt.

A tárca hozzátette, hogy az anyagokat a kialakított csatornákon keresztül átadják az amerikai félnek. A Wall Street Journal szerdai értesülései szerint az amerikai nemzetbiztonsági tisztviselők arra a következtetésre jutottak, hogy Ukrajna nem Putyint vagy valamelyik elnöki rezidenciáját vette célba a dróntámadással.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 01. A CIA sem hisz az oroszoknak: nem Putyin rezidenciáját támadták az ukránok

Donald Trump amerikai elnök kezdetben együttérzően fogadta az orosz vádat. Hétfőn újságíróknak elmondta, hogy Putyin személyesen tájékoztatta az állítólagos incidensről, és ő "nagyon dühös" emiatt. Szerdára azonban Trump szkeptikusabbá vált, és a közösségi médiában megosztott egy New York Post-szerkesztőségi cikket, amely Oroszországot vádolja az ukrajnai béke akadályozásával.

Ukrajna tagadja, hogy ilyen támadást hajtott volna végre, és az egész ügyet orosz dezinformációs kampánynak minősítette. Kijev szerint a cél az, hogy éket verjenek Ukrajna és az Egyesült Államok közé, miután a hétvégén Trump találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images