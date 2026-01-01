  • Megjelenítés
Támadás Putyin háza ellen: itt az újabb csavar a történetben, állítólag bizonyítékok kerültek elő
Globál

Támadás Putyin háza ellen: itt az újabb csavar a történetben, állítólag bizonyítékok kerültek elő

Portfolio
Oroszország csütörtökön közölte, hogy visszafejtette egy a héten lelőtt ukrán drón adatait, és Moszkva állítása szerint ezek azt bizonyítják, hogy a gép Vlagyimir Putyin egyik elnöki rezidenciáját vette célba; az információkat az Egyesült Államoknak is átadják.

Oroszország hétfőn azzal vádolta meg Kijevet, hogy 91 nagy hatótávolságú támadó drónnal próbált csapást mérni Vlagyimir Putyin elnök észak-oroszországi, a novgorodi régióban található rezidenciájára.

Kapcsolódó cikkünk

Támadás Putyin háza ellen: végre kiderült, mi történt az orosz elnökkel

Moszkva közölte: az eset fényében felülvizsgálja tárgyalási pozícióját az Egyesült Államokkal folytatott, az ukrajnai háború lezárását célzó egyeztetéseken.

Ukrajna és a nyugati országok vitatják az állítólagos támadási kísérletről szóló orosz beszámolót.

Az orosz védelmi minisztérium csütörtökön a Telegramon közzétett nyilatkozatában azt közölte:

Még több Globál

Zelenszkij szerint 90%-ban kész a békemegállapodás – Háborús híreink az év első napján

Tűzvész pusztított el egy ikonikus épületet az európai fővárosban, menthetetlen a Vondelkerk

Több helyen meg kell ismételni a rendkívül szoros boszniai szerb elnökválasztást

Az útvonaladatok visszafejtése feltárta, hogy a 2025. december 29-i ukrán dróntámadás végső célpontja a novgorodi régióban található orosz elnöki rezidencia létesítménye volt.

A tárca hozzátette, hogy az anyagokat a kialakított csatornákon keresztül átadják az amerikai félnek. A Wall Street Journal szerdai értesülései szerint az amerikai nemzetbiztonsági tisztviselők arra a következtetésre jutottak, hogy Ukrajna nem Putyint vagy valamelyik elnöki rezidenciáját vette célba a dróntámadással.

Kapcsolódó cikkünk

A CIA sem hisz az oroszoknak: nem Putyin rezidenciáját támadták az ukránok

Donald Trump amerikai elnök kezdetben együttérzően fogadta az orosz vádat. Hétfőn újságíróknak elmondta, hogy Putyin személyesen tájékoztatta az állítólagos incidensről, és ő "nagyon dühös" emiatt. Szerdára azonban Trump szkeptikusabbá vált, és a közösségi médiában megosztott egy New York Post-szerkesztőségi cikket, amely Oroszországot vádolja az ukrajnai béke akadályozásával.

Ukrajna tagadja, hogy ilyen támadást hajtott volna végre, és az egész ügyet orosz dezinformációs kampánynak minősítette. Kijev szerint a cél az, hogy éket verjenek Ukrajna és az Egyesült Államok közé, miután a hétvégén Trump találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Pfizer Inc. - elemzés

Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Negyven ember halhatott meg egy svájci síparadicsom szilveszteri buliján
A jövő héten kimondhatják Európa nagyhatalmai, hogy megvédik Ukrajnát
Váratlan lépésre szánta el magát Oroszország: két megyével bővítenék a "pufferzónát"
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility