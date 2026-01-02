  • Megjelenítés
Lakóépületet rakétáztak az oroszok, sok a sérült
Orosz rakétatámadás ért pénteken egy többemeletes harkivi lakóépületet, a támadásban legalább tizenöten megsérültek – közölte Oleh Szinyehubov, a kelet-ukrajnai Harkiv megye kormányzója.

A Telegramon közzétett tájékoztatása szerint az orosz hadsereg feltehetően két ballisztikus rakétát lőtt ki az épületre.

A kormányzó szerint a romok alatt továbbra is lehetnek beszorult emberek, a mentés jelenleg is zajlik.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

