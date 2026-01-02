  • Megjelenítés
Visszatért a börtönbe a brazil elnök
Visszatért a börtönbe a brazil elnök

MTI
Kiengedték a kórházból csütörtökön a sérvműtéten átesett volt brazil elnököt; Jair Bolsonaro már visszatért a börtönbe, ahová a kormány megdöntésére tett kísérlet miatt került.
A sajtóhírt a DF Star magánkórház vezetősége megerősítette.

A nap folyamán Alexandre de Moraes, a brazil legfelsőbb bíróság egyik tagja elutasította a 70 éves exelnök jogi képviselőinek indítványát, amelyben arra kérték a testületet, engedélyezze, hogy Bolsonaro "humanitárius okokból" házi őrizetben tölthesse le büntetése további részét.

A 2019 és 2022 között hivatalban lévő Bolsonaro november vége óta több mint 27 éves börtönbüntetését tölti a kormány megdöntésére tett kísérlet miatt.

A volt államfőt a 2018-as kampánykörútján szúrták hasba, és azóta több műtéten is átesett, a legutóbbi orvosi beavatkozást pedig egy szövetségi bíró engedélyezte.

