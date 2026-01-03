Átveszi Trump Venezuela irányítását, elsöprő győzelemről beszél az elnök - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Újabb információk az amerikai sérültekről
Stabil az amerikai katonák állapota, akik a Venezuela ellen folytatott bevetés során megsérültek, életük nincs veszélyben - írta meg a CBS News bennfentes források alapján.
Azt nem tették közzé, az akciónak pontosan hány sérültje van, csak annyit közöltek, hogy a katonák tűzharcban sérültek meg, lőtt sebeket szereztek.
Reagált a Venezuela elleni katonai akcióra a magyar kormány
Ma megtámadta Donald Trump elnök parancsára az Egyesült Államok Venezuelát és megbuktatták Nicolas Maduro elnököt, a magyar kormány ma este reagált a történtekre.
Döntött Venezuela sorsáról Donald Trump: itt van a nagy bejelentés
Az Egyesült Államok átveszi Venezuela irányítását, rövidtávon a hatalomból eltávolított Nicolas Maduro alelnökével, Delcy Rodriguezzel fognak együttműködni – jelentette be Donald Trump amerikai elnök floridai sajtótájékoztatóján, melyről ebben a cikkben tudósítottunk.
Politikai fordulat Venezuelában - Mennyire rengetheti meg az olajpiacot?
Bár az Egyesült Államok légicsapásai után elfogták Venezuela elnökét, a globális olajpiac egyelőre nyugodtan reagál, mivel az ország kulcsfontosságú olajlétesítményei működnek, és a világpiacon továbbra is jelentős túlkínálat várható, írja a Bloomberg.
Vége a sajtótájékoztatónak - Itt van a lényeg
Donald Trump elnök befejezte a sajtótájékoztatót, itt van a lényeg:
- az USA átveszi Venezuela irányítását.
- Az amerikai olajcégek megkezdik majd a venezuelai olajtartalékok kitermelését, a bevételt megkapja a venezuelai lakosság, az amerikai energiavállalatok és az USA, kártérítés formájában.
- Venezuela új vezetője egyelőre Delcy Rodriguez alelnök lesz, aki együttműködő az USA-val, Trump nem tervezi átadni a hatalmat az ellenzék vezetőinek.
- Ha netán mégsem sikerül dűlőre jutni az új vezetéssel, az USA egy második, sokkal nagyobb támadást fog indítani.
- Washington rengeteg esélyt adott Maduro elnöknek a megállapodásra, de a venezuelai vezető folyamatosan alkudozott velük, végül a különleges műveleti bevetés során megadta magát, miután nem tudott elmenekülni.
- A CIA hónapokon keresztül megfigyelte Madurót és az amerikai haderő gondosan előkészített, hónapokon át tervezett katonai akciót hajtott végre, 150 repülőgép és egy különleges egység bevetésével. A támadás során az amerikai haderő intenzív tűzharcot folytatott a venezuelai hadsereggel, de egyetlen katonát sem vesztettek.
Trump: az USA visz majd ki pénzt Venezuelából
Az USA kártérítést fog kérni Venezuelától a lefoglalt amerikai vagyonok miatt, viszont a kitermelt olaj zömét vissza fogja forgatni a venezuelai lakosságnak - mondta Trump.
Trump: Maduro azt fogja kívánni, bárcsak megadta volna magát
Arról is beszélt az amerikai elnök, hogy adott lehetőséget Madurónak arra, hogy megadja magát, de a caracasi vezető ezt nem tette meg időben.
Azt fogja kívánni, bárcsak megadta volna magát"
- mondta Trump.
Trump: nem egyeztettünk az ellenzékkel
Trump azt mondta: az USA nem áll kapcsolatban María Corina Machado ellenzéki vezetővel és szerinte a politikusnak nincs is megfelelő támogatottsága Venezuela irányításához.
Ez miért "America First?"
Egy újságíró megkérezte Trumptól, Venezuela irányításának átvétele hogy fér össze az "America First" eszméjével.
Trump azt mondta, az USA érdeke, hogy olcsó legyen az olaj, biztonságos legyen a régió és ne ömöljenek a drogok az Egyesült Államokba.
Trump Venezuela jövőjéről beszélt
Trump elnök további részleteket osztott meg arról, hogy mit tervez Venezuelával: azt mondta, a mostani venezuelai alelnök lesz egyelőre az új elnök, a politikus együttműködőnek tűnik, az országot pedig hosszabb távon a venezuelai lakosság bevonásával fogják irányítani. A kitermelt olajból szerzett bevételeket pedig visszaforgatják az ország fejlesztésébe.
Trump: az olajkitermelés most veszélyes
Venezuelát újra kell építeni, az olaj kitermelése jelenleg veszélyes, infrastruktúrális fejlesztésekre van szükség. Ez rengeteg pénz lesz - mondta Trump elnök. Elmondta: a szükséges összegeket az amerikai olajvállalatok biztosítják majd, amelyek részesedni fognak a bevételekből is.
Trump: Petro elnök lehet a következő célpont
Jó, ha vigyáz a s*ggére"
- ezt üzente Donald Trump amerikai elnök Gustavo Petro kolumbiai elnöknek, majd megvádolta azzal, hogy kokaint termel és irányít az USA-ba.
Trump: ez nagyon rosszul is elsülhetett volna
Az amerikai katonai művelet nagyon rosszul is elsülhetett volna, sokan meghalhattak volna, az USA rengeteg katonai eszközt veszthetett volna el - mondta Trump.
Nem zárta ki, hogy hosszabb távon amerikai katonák is állomásozhatnak majd Venezuela területén.
Trump kérdéseket fogad
Trump elnök most újságíróktól fogad kérdéseket.
Először arról beszél, hogy az USA "egy csoporttal" és olajvállalatokkal fogja irányítani Venezuelát. A csoport amerikai vezetőkből fog állni, akik együttműködnek majd Venezuela hivatalos politikai vezetésével.
Nem tisztázta, ez az irányítási mechanizmus pontosan milyen rendszerben történik majd, ezt hogy biztosítja majd az USA és nemzetközi jognak ez mennyire lesz megfeleltethető.
Rubio: számos ajánlatot kapott Maduro
Most Marco Rubio külügyminiszter beszél: azt mondja, Maduro elnök rengeteg, nagyon előnyös ajánlatot kapott az USA-tól, de folyamatosan alkudozni próbált, túl sokáig húzta az időt.
Caine: Maduro megadta magát, nincs veszteség
A helikopterekre tüzet nyitott a venezuelai légvédelem, egy gép találatot kapott, de nem zuhant le, visszajutott a bázisra.
Letették a katonákat Caracasban, a célépület mellett, közben állandóan fedezték a műveleti egységet légi képességgel.
Maduro elnök és felesége menekülni próbált, de megadták magukat, az amerikai katonák veszteségek nélkül kivitték őket Venezuelából.
Az elnököt és feleségét helikoptereken vitték ki Venezuelából, közben folyamatosan harcoltak a venezuelai hadsereggel.
Reggel 3:29 perckor már a víz fölött voltak a gépek - mondta el mindezt a vezérkari főnök.
Caine részleteket osztott meg a támadásról
Alacsonyan repülve hatoltak be a helikopterek Venezuelába, közben kiberműveletek zajlottak az ország ellen - ismertette a részleteket Caine.
A különleges erők helikopteres útját vadászgépek és drónok kísérték.
Caracashoz közelítve átfogó támadást indítottak a venezuelai légvédelem ellen, hogy megbénítsák az ellenállást.
A helikopterek védelme volt az elsődleges műveleti cél - mondta.
Az USA támadása teljesen váratlanul érte Venezuelát - mondta el mindezt a vezérkari főnök.
Caine: Trump kiadta a parancsot, indult a támadás
Miután Trump elnök kiadta a parancsot, 20 bázisról egyszerre szállt fel összesen 150 repülőgép Venezuela ellen. Több ezer órányi tapasztalattal rendelkeznek a gépek kezelői, legfiatalabb közülük 20 éves, legidősebb 49 éves volt.
Caine: hónapokon át megfigyelték Madurót
Az amerikai hírszerzés az elmúlt hónapokban mindent megtudott Maduro elnökről, személyes szokásait, még a háziállatainak rutinját is.
Az USA megtalálta azt a napot, ahol a legnagyobb meglepetést tudnak okozni Venezuelának - mondta a vezérkari főnök.
Caine: példátlan összfegyvernemi művelet történt
Az USA hírszerzési szervei, haderőnemei és rendőrhatóságai türelmes, jól szervezett, profi műveletet hajtottak végre. Az USA a művelet során felhasználta az elmúlt évtizedek terrorellenes műveletei során szerzett tapasztalatait is.
150 repülőgép vett részt a műveletben, másodpercre pontos időzítés mellett zajlott a katonai akció
- mondta a vezérkari főnök.
Ha egyetlen komponens kudarcot mond, az egész misszió veszélybe került volna - mondta.
A különleges erők helikopteren mentek be a bevetési régióba - mondta Caine.
A vezérkari főnök beszél
John Daniel "Raizin" Caine vezérkari főnök beszél Hegseth után: a katonai művelet részleteiről oszt meg információkat.
Hónapokon át készültek a katonai akcióra, Caine szerint ilyen műveletet kizárólag az amerikai haderő képes véghez vinni az egész világon.
Hegseth: Maduro kapott esélyt
Maduro b*szakodott Amerikával és meglátta, mi ennek a következménye
- mondta Pete Hegseth hadügyminiszter, aki szerint Maduro kapott esélyt arra, hogy tárgyaljon az USA-val.
Hegseth: az amerikai katonák a legjobbak
Átvette a szót Pete Hegseth védelmi miniszter, aki a katonák és rendőrök méltatásával kezdte a beszédét. Ezután pedig Trump elnököt dicsérte.
Trump: marad a flotta és a szankciók is
A Venezuelával szembeni szankciók fennmaradnak, az amerikai flotta a Karib-tengeren marad, egészen addig, amíg az USA el nem éri a céljait a térségben - mondta Trump.
Trump: ez egy figyelmeztetés Amerika ellenségeinek
Trump arra is kitért, hogy a mostani katonai művelet figyelmeztetés minden olyan nemzetközi szereplőnek, amely ártani akar Amerikának.
Trump: ez volt az amerikai történelem legnagyobb lopása
Trump megvádolta Venezuelát azzal, hogy ellopták az USA befektetéseit és olajvállalati vagyonát az országban, elődjeit, volt amerikai elnököket pedig amiatt kritizált, hogy nem tettek semmit.
Trump: Floridában vagy New Yorkban áll majd bíróság elé Maduro
A venezuelai elnököt amerikai törvények szerint fogják bíróság elé állítani, mivel Trump vádja szerint amerikaiak ezreit ölte meg az USA-ba importált drogok segítségével, illetve miatta veszélyes bűnözők tömegei terrorizálták az amerikai lakosságot.
Trump: újabb támadás is jöhet
Arra is kitért Trump elnök, hogy az USA készen áll újabb katonai támadást kezdeni, ha Venezuela új vezetése nem bizonyul együttműködőnek.
Azt is elmondta, hogy a második támadás sokkal nagyobb lesz, mint az első, ha erre szükség lesz.
Trump: az USA fogja irányítani Venezuelát, az olajra igényt tartanak
Az Egyesült Államok készen áll arra, hogy kiaknázza Venezuela olajtartalékait, az ehhez szükséges befektetéseket készek megtenni. Trump azt is bejelentette, hogy nagy amerikai olajcégek mennek majd Venezuelába.
Az USA segíteni fog Venezuelának a hatalom átmentésében is, Trump egész pontosan úgy fogalmazott, hogy
Washington "irányítani fogja az országot", amíg biztonságos hatalomátadás nem lesz.
Trump: Venezuela készült a támadásra
Venezuela hadereje teljes készültségben várta az amerikai haderőt, az USA mégis gyorsan felülkerekedett a latin-amerikai ország védelmi erőin.
Az USA megsemmisítette Caracas energiaellátó rendszerét, az amerikai katonák sötétben dolgoztak.
A hadművelet során az USA egyetlen katonát sem vesztett - mondta Trump.
Állítása szerint Maduro elnök egy "erődben" tartózkodott, innen hozták ki az amerikai különleges erők.
Trump köszönetet mondott a katonáknak
Trump elnök az amerikai haderő teljesítményét méltatta, majd részleteket osztott meg a támadásról.
Az elnök szerint a Venezuela elleni akció történelmi volumenű - az USA a második világháború óta nem folytatott le ilyen jellegű műveletet.
Trump beszél
Elkezdődött Trump elnök floridai sajtótájékoztatója. Az eseményről ebben a cikkben tudósítunk.
Itt van a bizonyíték: fénykép jelent meg az elfogott venezuela vezetőről, Nicolas Maduróról
Megjelent az első hiteles fotó az amerikai őrizetbe került venezuelai elnökről, Nicolas Maduróról a USS Iwo Jima fedélzetéről. A képet Donald Trump elnök osztotta meg először.
Trump elvileg hamarosan sajtótájékoztatót tart
Még reggel írta ki Truth Socialre Donald Trump amerikai elnök, hogy 5 órakor (budapesti idő szerint) sajtótájékoztatót fog tartani Floridában Maduro elnök elfogásáról. 5 óra van, a sajtótájékoztatónak egyelőre nyoma sincs, csak a Fox News műsorán beszélt az amerikai vezető.
Ennek ellenére nyugati médiumok továbbra is várják, hogy az elnök bármikor megszólalhat, ha ez megtörténik, Trump beszédéről mi is tudósítunk.
Fény derült arra, hogyan fülelték le Madurot - Kémfilmbe illik az akció
Egy Venezuelába beépített CIA-forrás segített az Egyesült Államoknak nyomon követni Nicolás Maduro tartózkodási helyét az elfogását megelőző időszakban – értesült a CBS News - írta meg a CBS.
Felemás hírek jönnek a venezuelai helyzetről
Számos forrás oszt meg videókat a Caracas utcáin ünneplő tömegekről, ezeknek a videókak egy része viszont biztosan hónapokkal korábban készült, míg másokról nem tudjuk biztosra megállapítani, hogy mikoriak.
Az Al Jazeera által közzétett rövid riportban látható, hogy Maduro támogatói, és az ellenzékiek is utcára vonultak, a felvételekből azonban nem lehet arra következtetni, hogy valódi tömegek mozognának.
Államokszerte ünnepelnek a venezuelai menekültek
Több videó is kering az interneten arról, hogy az Egyesült Államok több pontján ünnepli a latinó közösség Maduro elfogását.
Kína elítélte a támadást
Az Egyesült Államok ilyen hegemón cselekedetei súlyosan sértik a nemzetközi jogot és Venezuela szuverenitását, valamint veszélyeztetik a békét és a biztonságot Latin-Amerikában és a Karib-térségben
- olvasható a külügy közleményében.
Maduro fia ellen is vádat emeltek
Az ifjabbik Nicolas Maduro ellen szintén "narko-terrorizmus" a vád, bár az elnök fiát a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint nem fogták el az amerikai kommandósok.
(CNN)
Itt van Trump bejelentése: Amerika rávetette magát a dél-amerikai olajkincsre
Az Egyesült Államok "nagyon erőteljesen részt fog venni" Venezuela olajiparában – jelentette ki szombaton Donald Trump amerikai elnök a Fox Newsnak adott interjúban.
Jó eséllyel ez a börtön fogja fogadni Madurot
Egyelőre semmi biztosat nem lehet tudni, de a new york-i Metropolitan börtönben korábban számtalan nagyon híres rabot (például Joaquín “El Chapo” Guzmánt, R-Kelly-t, Sean “Diddy” Combs-t és Ghislaine Maxwell-t) őriztek már, így nagy eséllyel oda fogják szállítani Madurot.
Kreml: nem hozzánk menekült a venezuelai alelnök
Amerikai jelentések korábban arról szóltak, hogy Delcy Rodríguez, Venezuela alelnöke a támadás alatt Moszkvába menekült, de a Kreml cáfolta ezeket az értesüléseket.
Az ország alkotmánya szerint az elnök távollétében Rodrígueznek kéne gyakorolnia Maduro hatáskörét.
(Al Jazeera)
"Nemet mondtam az alkura" - Trump elárulta, mit akart tőle az utolsó pillanatban a diktátor
Donald Trump amerikai elnök a Fox Newsnak adott telefoninterjúban arról beszélt, milyen lépéseket tervez kormánya Venezuela ügyében Nicolás Maduro elfogása után.
Nagyon rövid az amerikai veszteséglista
Donald Trump a Fox Newsnak adott interjúban elmondta, hogy a különleges alakulatok egyik helikopterét "elég csúnyán megszórták", de a madár végül vissza tudot repülni a hordozójára. A helikopteren tartózkodó kommandósok közül páran könnyebb sérüléseket szenvedtek.
Az USS Iwo Jimán van Maduro
Donald Trump amerikai elnök elmondta, hogy "élőben nézte végig Maduro elfogását, mint egy akciófilmet". A venezuelai elnök pillanatnyilag az USS Iwo Jima helikopterhordozó fedélzetén van, és az Egyesült Államok felé tart.
(CNN)
Brazilia kiakadt
Luiz Inacio Lula da Silva brazil elnök szerint
a venezuelai területen végrehajtott bombázások és az elnök elfogása átléptek egy elfogadhatatlan határt.
Lula elvárja az ENSZ-től, hogy keményen lépjenek fel Washingtonnal szemben.
(Al Jazeera)
Kiderült: ennyi idő alatt rakták össze az a elsöprő hadművelet terveit a Pentagonban
A Trump-adminisztráció már december közepén megkezdte a Venezuela elleni titkos hadművelet, valamint Nicolás Maduro elfogásának előkészítését - közölte a CNN.
Karcolásokkal jöttek ki a Madurot elfogó kommandósok
Donald Trump elmondta, hogy a Maduro elfogását végrehajtó Delta Force különítmény veszteségek nélkül hajtotta végre az akciót, néhány könnyebb sérülést szereztek csak.
(CNN)
Vance: "Mi szóltunk"
JD Vance amerikai elnökhelyettes sajtótájékoztatót tartott, itt mondta el, hogy Washington számtalan "menekülési útvonalat" biztosított a hajnalban elrabolt Nicolas Maduronak, de mivel a venezuelai elnök "nem állította le a drogkereskedelmet, és nem szolgáltatta vissza az ellopott olajat", mennie kellett.
Bár Maduro majd minden szempontból diktátornak tekinthető, a legtöbb szakértő egyetért abban, hogy Venezuela szerepe a kábítoszerkereskedelemben minimális, az előállításban pedig lényegében mérhetetlen.
(CNN)
Caracas: még mindig Madudo az ország elnöke
Yván Gil, Venezuela külügyminisztere sajtótájékoztatón közölte: az alkotmány értelmében még mindig Nicolas Maduro az ország elnöke, függetlenül attól, hogy hajnal óta az Egyesült Államok fogságában van.
A tárcavezető hozzátette, hogy Washington "súlyos jogsértést" követ el, és követelte Maduro visszaszállítását.
(CNN)
Friss részletek derültek ki Maduro elfogásáról - Ezt az akciót sokáig emlegetni fogják
Két venezuelai forrás friss részleteket közölt arról, hogyan fogták el Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét az amerikai kommandósok - írja a CNN. A sztori minimum meghökkentő.
Mexikó is megszólalt
Az Egyesült Államok déli szomszédja elítélte Washington katonai akcióját.
A védelmi miniszter nem adja fel
Vladimir Padrino Lopez, Venezuela védelmi minisztere továbbra is kiáll amellett, hogy hazája szükség esetén fegyverrel is megvédi az ország függetlenségét. A tárcavezető, illetve Diosdado Cabello belügyminiszter - akit sokan Maduro legesélyesebb utódaként tartottak számon - arra kérte a lakosságot, hogy maradjanak nyugodtak, és "ne nehezítsék meg a védekezést" a pánik elterjesztésével.
(al Jazeera)
Újabb reakciók jöttek az amerikai támadásra
Az Európai Tanács nevében Antonió Costa nyilatkozott, aki aggondalmának adott hangot, ugyanakkor támogatja Venezuela demokráciához való jogát. Ursula von der Leyen hasonló nyilatkozatot tett.
Koszovó, Ukrajna és Svédország egyértelműen kiállt Washinton katonai akciója mellett, Svájc, Csehország és Dánia deeszkalációra szólított fel, míg Ausztria csupán az osztrák lakosságot figyelmeztette arra, hogy ne utazzanak Venezuelába.
(CNN)
Most kezd el beszámolni a Fehér Ház a kongresszusnak
A Trump-kormányzat utólag kezdte el értesíteni a kongresszus vezetését és a kulcsfontosságú bizottságokat a Nicolás Maduro venezuelai elnök letartóztatására irányuló műveletről - közölte szombat reggel egy, az ügyet ismerő forrás.
A kormányzat indoklásként Donald Trump elnöknek az amerikai alkotmány II. cikke szerinti jogkörét hozta fel, amely kimondja, hogy az elnök az amerikai hadsereg főparancsnoka.
Korábban ma reggel Mike Lee utahi republikánus amerikai szenátor a közösségi médiában azt írta, hogy Marco Rubio külügyminiszter azt mondta neki, hogy az akció a Maduro letartóztatására törekvő amerikai személyzet védelmét szolgálta, és a II. cikkely értelmében jogszerű.
A korábbi amerikai katonai akciók során az elnöki adminisztrációk az esemény előtt értesítették a kongresszusi vezetőket, a Trump-kormányzat azonban gyakran nem.
Susie Wiles, a Fehér Ház kabinetfőnöke egy korábbi interjúban a Vanity Fairnek azt mondta, hogy az amerikai csapásokhoz Venezuelában a kongresszus jóváhagyása szükséges.
(CNN)
Kolumbiának nem szóltak előre, de számítottak az eseményekre
A CNN-nek nyilatkozó kolumbiai források azt mondják, bár nem kaptak előzetes figyelmeztetést a venezuelai akcióról, de régóta tudatában voltak annak, hogy Washington így, vagy úgy, de ki fogja emelni Madurot.
(CNN)
Kiderült, pontosan hova lett Nicolas Maduro
Vádat emeltek Nicolas Maduro venezuelai elnök és felesége, Cilia Flores ellen a New York-i Déli Kerületi Bíróságon kábítószer-terrorizmussal és kokaincsempészettel összefüggésben - tudósított a Sky News.
Megszólalt Keir Starmer
A brit miniszterelnök leszögezte, hogy az Egyesült Királyságnak nem volt szerepe a Venezuela elleni támádásban, de mindenképpen szeretne beszélni Donald Trumppal a "gyorsan változó helyzetről".
(Sky News)
Videók alapján nagyon könnyű dolga volt Venezuelában az amerikai katonáknak
A hajnali órákban az Egyesült Államok katonai akciót indított Venezuela ellen: Caracas közleménye szerint majd egy tucat katonai célpontot támadtak amerikai helikopterek, és bár Diosdado Cabello belügyminiszter ellenállásra szólította fel a lakosságot, a videók alapján ez aligha fog megvalósulni.
Kuba elítélte az amerikai támadást
Az Oroszországgal és Venezuelával szövetséges karibi ország "állami terrorizmusnak" minősítette az Egyesült Államok katonai akcióját.
(Sky News)
Jönnek az európai reakciók
Oroszország és Irán után az európai vezetőktől is elkezdtek befutni a reakciók.
Hollandia, Belgium, Lengyelország és Spanyolország nagyjából azonos vonalon kommunikál: az országban tartózkodó állampolgáraik védelmével vannak elfoglalva, szorosan figyelik az eseményeket, de elítélő, vagy támogató nyilatkozatot egyik állam sem tett. Spanyolország deeszkalációra szólított fel.
Fehéroroszország az előzetes várakozások szerint Moszkvához és Teheránhoz hasonlóan elítélte az amerikai katonai akciót.
Kaja Kallas, az EU külügyi vezetője ugyanakkor elmondta: illegitim vezetőnek tekintik Madurot, ez a gyakorlatban támogató kommunikáció.
(CNN)
Ki lesz Venezuela következő vezetője? Itt vannak a lehetséges forgatókönyvek
Az Egyesült Államok különleges erői elrabolták az országból a széles körben illegitimnek tekintett venezuelai elnököt, Nicolas Madurót, a CNN hosszas spekulációt tett közzé arról, ki lehet az ország következő vezetője.
Egyelőre nincs nyoma további katonai csapásoknak
A reggeli katonai akció után úgy fest, az Egyesült Államok nem hajtott végre újabb csapást Venezuela ellen: nagyon úgy fest, a kizárólagos cél Nicolas Maduro elnök elfogása volt, a katonai létesítmények rongálása pedig fedőtevékenységként szolgált.
Nem világos, most mi lesz Venezuela sorsa: Maduro vezetői egyelőre hatalmon maradtak, a lakosság kitartását, az amerikaiakkal szembeni ellenállását kérik.
Az ellenzék kész átvenni a hatalmat
Maria Corina Machado, Venezuela Nobel-békedíjas ellenzéki vezetője bejelentette: kész mozgalmával együtt átvenni a hatalmat az országban, függetlenül attól, tárgyalásos úton, vagy valamilyen más módszerrel történik majd meg a rezsimváltás.
Terveink és csapataink állnak kész arra, hogy első naptól fogva átvegyük az irányítást
- mondta.
Maduro elnök távozása ellenére egyelőre (még?) nem dőlt össze a teljes venezuelai rezsim, a védelmi miniszter, elnökhelyettes, belügyminiszter a harcok folytatását ígérte az USA ellen.
Megnevezték az elit katonai alakulatot, amely pillanatok alatt elfogta Venezuela elnökét
Az amerikai hadsereg elit egysége, a Delta Force fogta el és vitte ki Venezuelából az ország elnökét, Nicolas Madurót – tudta meg a CBS News.
Eldőlt, mi lesz Maduro sorsa: bejelentést tett Amerika a bukott venezuelai elnök jövőjéről
Az Egyesült Államokba szállítják Nicolas Maduro venezuelai elnököt, ahol bíróság elé állítják majd – jelentette be egymástól függetlenül több republikánus vezető.
Oroszország és Irán elítélte az amerikai katonai akciót
Moszkva és Teherán Venezuela szövetségesei: elfogadhatatlan agressziónak nevezték az amerikai támadást a latin-amerikai ország ellen.
Nyíltan beismerte Venezuela: eltűnt Maduro elnök
Venezuela vezetése nem tudja, hol van most Nicolas Maduro elnök és felesége – mondta el a helyi sajtónak Delcy Rodriguez alelnök.
Sky News: titkos megállapodás lehet a Venezuela elleni támadás hátterében - Az egész világot átverhették
Nicolas Maduro elnök valószínűleg előre megegyezett az Egyesült Államokkal távozásáról és önként menekült el Venezuelából amerikai segítséggel – állítják venezuelai ellenzéki források a Sky News-nak.
Beszédet tartott Venezuela védelmi minisztere
Vladimir Padrino Lopez, Venezuela védelmi minisztere beszédet mondott röviddel azután, hogy Trump elnök bejelentette: elfogták Nicolas Maduro venezuelai elnököt.
Lopez említést sem tesz az elnök állítólagos elfogásáról: azt ígéri, Venezuela harcolni fog az USA ellen, valamint megvádolta Washingtont azzal, hogy katonai célpontok mellett civil létesítményeket is megtámadtak.
Kibővített lista a célpontokról
Gustavo Petro, Kolumbia elnöke közzétette azokat a célpontokat, melyek ellen az Egyesült Államok hadereje katonai állítólag támadást vitt véghez.
A lista a következő:
- La Carlota légibázis, a légierő központja - a létesítmény gyakorlatilag teljesen megsemmisült.
- Cuartel de la Montaña, egy történelmi katonai bázis Caracasban.
- A venezuelai törvényhozás épülete, a Palacio Federal Legislativo (ezt semmilyen más forrás nem erősíti meg).
- Fuerte Tiuna, a venezuelai hadsereg legnagyobb bázisa.
- El Hatillo egyik reptere.
- Egy helikopterbázis Higuerotében.
- A Barquisimetóban található F-16-os bázis.
- Egy magánrepülőtér Charallave-ben, Caracas mellett.
- A caracasi elnöki palota térségében "aktiválták a védelmet" - az nem világos, támadás érte-e az objektumot.
- Caracas számos városnegyedében teljesen elment az áram, ezek alapján erőműveket is bombázott az USA.
Bejelentette Donald Trump: sikeres volt a küldetés, Amerika elfogta Nicolas Maduro venezuelai elnököt
Donald Trump amerikai elnök bejelentette: elfogták Nicolas Maduro venezuelai elnököt az amerikai katonák.
Beutazási figyelmeztetés Amerikától
Az Egyesült Államok nyíltan figyelmeztette állampolgárait arra, hogy ne utazzanak most Venezuelába. Ilyen közzétételek a caracasi nagykövetségtől és a kolumbiai követségtől is érkeztek.
CNN: Trump nem tájékoztatta a szenátust
A Venezuela elleni támadásról nem tájékoztatta a szenátus fegyveres testületét Donald Trump amerikai elnök - tudta meg a CNN.
A CBS is arról írt korábban: a támadási parancsot személyesen adta ki Trump elnök.
Ezeket a célpontokat lőtte Amerika
Több OSINT-blogon is megjelentek azok a célpontok, melyeket az amerikai haderő támadás alá vont Venezuelában ma reggel, íme a lista:
- Fuerte Tiuna - a venezuelai haderő főbázisa Caracasban,
- La Carlota - a venezuelai légierő központi reptere, szintén Caracasban,
- El Volcán - a venezuelai haderő kommunikációs központja,
- La Guaira kikötője,
- Higuerote légibázis, egy nagyobb katonai repülőtér Miranda tartományban.
Venezuela kormánya ezt hivatalosan nem erősítette meg, csak a megtámadott tartományok listáját közölték.
A Fox is megerősítette a hírt
A Fox News is beszámolt arról, hogy Fehér Házban található forrásaik szerint az USA megtámadta Venezuelát.
A katonai akció céljairól ők sem osztottak meg információkat.
Reuters: amerikai támadás kezdődött
Újabb nyugati lap erősítette meg bennfentes információk alapján: Venezuelát az Egyesült Államok támadta meg.
Korábban a CBS is megerősítette a hírt.
A katonai művelet céljairól egyik lap sem osztott meg információkat.
Elemző: különleges műveleti akció indult Venezuela ellen, a cél Maduro megölése lehet
Nagy valószínűséggel különleges műveleti akció kezdődött Venezuela ellen, melynek célja Nicolas Maduro elnök megölése lehetett – erre a konklúzióra jut el az 1,6 millió követővel rendelkező OSINTDefender blog.
Újabb jelek az amerikai támadásról
Az amerikai szövetségi repülési hatóság (FAA) megtiltotta az amerikai kereskedelmi repülőgépeknek, hogy berepüljenek Venezuela légterébe, pár perccel azelőtt, hogy az ország elleni katonai akció megkezdődött volna - szúrta ki az Al-Dzsazíra.
Az amerikai FAA hatóság tehát azelőtt tudott a támadásról, hogy az megkezdődött volna.
Hivatalos: az USA megtámadta Venezuelát, az egész országot bombázzák
Hivatalosan is bejelentette a venezuelai kormány: az Amerikai Egyesült Államok megtámadta az országot, a fővárost és több régiós központot is folyamatosan bombázzák.
CBS: személyesen adta ki a parancsot Donald Trump Venezuela megtámadására
Az Egyesült Államok támadta meg Venezuelát, a vonatkozó parancsot Donald Trump elnök már napokkal ezelőtt kiadta, a műveletet külső tényezők miatt halogatták – tudta meg két amerikai tisztiviselőtől a CBS News.
Jönnek a videók: úgy néz ki, Trump inváziót indított – Amerikai helikopterek zúgnak Venezuela felett
Folyamatosan jönnek a videók Venezuela térségéből – nagyon úgy fest, hogy az Egyesült Államok inváziót indított a latin-amerikai ország ellen.
Petro elnök: megtámadták Venezuelát, rakéták hullanak a fővárosra
Megtámadták Venezuelát, rakéták hullanak a fővárosra - írta ki X-oldalán Gustavo Petro, Kolumbia elnöke, majd az ENSZ BT összehívását kezdeményezte.
Lehet, hogy megindult, amitől sokan rettegtek: robbanások rázták meg Venezuela fővárosát
Robbanásokat és alacsonyan szálló repülőgépeket észlelt a helyi lakosság Caracsban, Venezuela fővárosában - számol be az AP.
Megtámadták Venezuelát, lángokban áll a főváros - Percről percre tudósítunk az eseményekről
Cikkünk folyamatosan frissül a venezuelai katonai támadásról szóló hírekkel.
Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images
Nagyot álmodik a Xiaomi, gyors növekedés jöhet az autóreladásokban 2026-ban
Új modellek, új chipek és ambiciózus célok.
Lencse, virsli és befektetés - Hogyan érd el pénzügyi céljaidat 2026-ban? - interaktív, online előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
Politikai fordulat Venezuelában - Mennyire rengetheti meg az olajpiacot?
Maduro bukása után sem állt le Venezuela olajtermelése.
Oroszország egy újabb települést foglalt el Ukrajnában
Heves harcok zajlanak, sok a halott.
Balesetek az M1-esen és az M51-esen: kilométeres torlódások alakultak ki
Több helyszínen is baleset nehezíti a közlekedést.
Így reagáltak a világ vezetői az Egyesült Államok venezuelai katonai műveletére
Vegyesek a reakciók.
Megpróbálták megalkotni a Nyugat szuperkatonáját – Akkora pofára esés lett belőle, hogy szinte senki sem ismeri a történetet
A kezdetekkor is hibás volt az M16 lecserélésére irányuló koncepció.
Legnépszerűbb írásaink voltak 2025-ben
2025-ben a mesterséges intelligenciáról, az egyetemi rangsorokról, a születés időzítéséről és a pénzről egyaránt szívesen olvastak olvasóink. A legnépszerűbb témának mégis az bizonyul
Globális FOMO: a hype-ok uralták az évet
AI-hype, aranyláz, maratonmánia: 2025-ben tömegeket mozgattak meg a vezető trendek. Vita tárgya, hogy nevezhetünk-e valamit hype-nak akkor is, ha a figyelmet valós fundamentumok támasztják alá...
Megmozgatja a kötvénypiacot a holland nyugdíjreform, már látszanak a jelek
Jelentős reform indul a holland nyugdíjrendszerben, emiatt sok hosszú kötvényt fognak eladni a helyi nyugdíjalapok. Elsőre ez kishatású piaci eseménynek tűnhet, de a holland nyugdíjalapok... Th
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Az osztalék portfólióm - 2025. december
Decemberben befektetésre nem vásároltam semmit. Van még egy kevés pénzem, óvatosan nézegetem a célpontokat. VáltozásokFranklin Resources (BEN) osztalékot emelt 0,32 dollárról 0,33-ra, ez
Pfizer Inc. - elemzés
Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető
Mire számíthatnak Zsiday Viktor alapjának befektetői? Válaszolnak a portfóliókezelők
Zsiday Viktor idén felhagyott az aktív portfóliókezeléssel, de ezentúl is segíti a HOLD portfóliókezelési tevékenységét. Viktor bő 100 milliárd forintos alapja, a Citadella Abszolút Ho
Nyugdíjasok, Trump, Japán: 2025 legolvasottabb anyagai a HOLDBLOG-on
Van egy nap az évben, amikor biztosan nem kell kontenten agyalni. December vége az év végi összefoglalóké (mi is írtunk sokat, a következő napokban jönnek... The post Nyugdíjasok, Trump, Japán
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?