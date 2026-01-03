Átveszi Trump Venezuela irányítását, elsöprő győzelemről beszél az elnök - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Stabil az amerikai katonák állapota, akik a Venezuela ellen folytatott bevetés során megsérültek, életük nincs veszélyben - írta meg a CBS News bennfentes források alapján.

Azt nem tették közzé, az akciónak pontosan hány sérültje van, csak annyit közöltek, hogy a katonák tűzharcban sérültek meg, lőtt sebeket szereztek.