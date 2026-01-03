  • Megjelenítés
Döntött Venezuela sorsáról Donald Trump: itt van a nagy bejelentés
Globál

Döntött Venezuela sorsáról Donald Trump: itt van a nagy bejelentés

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Az Egyesült Államok átveszi Venezuela irányítását, rövidtávon a hatalomból eltávolított Nicolas Maduro alelnökével, Delcy Rodriguezzel fognak együttműködni – jelentette be Donald Trump amerikai elnök floridai sajtótájékoztatóján, melyről ebben a cikkben tudósítottunk.

A sajtótájékoztató során Donald Trump többször is kijelentette, hogy

innentől az Egyesült Államok fogja „irányítani” Venezuelát,

a feladatért egy „csoport” lesz felelős, melynek összeállítását Marco Rubio külügyminiszter fogja véghez vinni.

Arra is kitért, hogy szerinte Venezuela lakossága nem tiszteli María Corina Machado ellenzéki vezetőt, nem is egyeztettek vele a latin-amerikai ország elleni támadásról és nem is tervezik átadni neki a hatalmat, mert „nincs meg a támogatottsága” a latin-amerikai országban.

Még több Globál

Átveszi Trump Venezuela irányítását, elsöprő győzelemről beszél az elnök - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Kramatorszk előszobájában az oroszok, új bizalmasa van Zelenszkijnek - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Trump kifakadt Putyinra, túl sok ember hal meg Ukrajnában

Egyelőre Delcy Rodriguezzel egyeztet az Egyesült Államok

– ő volt Maduro alelnöke, a caracasi politikus le is tette az elnöki esküt és felvette a kapcsolatot Marco Rubióval – Trump szerint Venezuela új elnöke egyelőre együttműködő.

Trump nem részletezte, pontosan mit jelent Venezuela „irányítása,” csak annyit mondott, hogy

az Egyesült Államok olajvállalatai most vissza fognak térni Venezuelába és segítenek majd az ország kőolaj-tartalékainak kitermelésében.

A kitermelésből szerzett bevétel zömét Venezuela lakossága fogja majd megkapni, de részesülnek belőle az olajcégek és az Egyesült Államok is. Elmondta: a termelés megkezdése hosszabb projekt lesz, mivel jelentős infrastrukturális beruházások kellenek a kapacitásnöveléshez.

Az elnök arra is kitért, hogy amerikai katonák mehetnek Venezuelába, megvédeni az olajipari infrastruktúrát és az USA érdekeit.

Trump tisztázta: ha a Venezuelával kapcsolatos terveit megpróbálja szabotálni a latin-amerikai ország vezetése, az USA újabb katonai támadást fog indítani, ezúttal sokkal pusztítóbbat, mint az első, célzott művelet, melynek csupán Maduro elnök eltávolítása volt a célja.

Trump nem tisztázta, ezek a tervek milyen módon férnek össze a nemzetközi joggal, az USA hogyan gyakorolja majd az irányítást Venezuela fölött és azt sem mondta el, hogy a kitermelt olaj mekkora hányadára tart majd igényt Washington „jóvátétel” jegyében.

A sajtótájékoztatót ebben a cikkben követtük részletesen:

Kapcsolódó cikkünk

Átveszi Trump Venezuela irányítását, elsöprő győzelemről beszél az elnök - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Pfizer Inc. - elemzés

Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Átveszi Trump Venezuela irányítását, elsöprő győzelemről beszél az elnök - Percről percre tudósítunk az eseményekről
Hivatalos: az USA megtámadta Venezuelát, az egész országot bombázzák
A jövő héten kimondhatják Európa nagyhatalmai, hogy megvédik Ukrajnát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility