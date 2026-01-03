Döntött Venezuela sorsáról Donald Trump: itt van a nagy bejelentés

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A sajtótájékoztató során Donald Trump többször is kijelentette, hogy

innentől az Egyesült Államok fogja „irányítani” Venezuelát,

a feladatért egy „csoport” lesz felelős, melynek összeállítását Marco Rubio külügyminiszter fogja véghez vinni.

Arra is kitért, hogy szerinte Venezuela lakossága nem tiszteli María Corina Machado ellenzéki vezetőt, nem is egyeztettek vele a latin-amerikai ország elleni támadásról és nem is tervezik átadni neki a hatalmat, mert „nincs meg a támogatottsága” a latin-amerikai országban.

Egyelőre Delcy Rodriguezzel egyeztet az Egyesült Államok

– ő volt Maduro alelnöke, a caracasi politikus le is tette az elnöki esküt és felvette a kapcsolatot Marco Rubióval – Trump szerint Venezuela új elnöke egyelőre együttműködő.

Trump nem részletezte, pontosan mit jelent Venezuela „irányítása,” csak annyit mondott, hogy

az Egyesült Államok olajvállalatai most vissza fognak térni Venezuelába és segítenek majd az ország kőolaj-tartalékainak kitermelésében.

A kitermelésből szerzett bevétel zömét Venezuela lakossága fogja majd megkapni, de részesülnek belőle az olajcégek és az Egyesült Államok is. Elmondta: a termelés megkezdése hosszabb projekt lesz, mivel jelentős infrastrukturális beruházások kellenek a kapacitásnöveléshez.

Az elnök arra is kitért, hogy amerikai katonák mehetnek Venezuelába, megvédeni az olajipari infrastruktúrát és az USA érdekeit.

Trump tisztázta: ha a Venezuelával kapcsolatos terveit megpróbálja szabotálni a latin-amerikai ország vezetése, az USA újabb katonai támadást fog indítani, ezúttal sokkal pusztítóbbat, mint az első, célzott művelet, melynek csupán Maduro elnök eltávolítása volt a célja.

Trump nem tisztázta, ezek a tervek milyen módon férnek össze a nemzetközi joggal, az USA hogyan gyakorolja majd az irányítást Venezuela fölött és azt sem mondta el, hogy a kitermelt olaj mekkora hányadára tart majd igényt Washington „jóvátétel” jegyében.

A sajtótájékoztatót ebben a cikkben követtük részletesen:

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images