Eldőlt, mi lesz Maduro sorsa: bejelentést tett Amerika a bukott venezuelai elnök jövőjéről

Az Egyesült Államokba szállítják Nicolas Maduro venezuelai elnököt, ahol bíróság elé állítják majd – jelentette be egymástól függetlenül több republikánus vezető.

Az információt Mike Lee, Utah állam republikánus szenátora és Christopher ⁠Landau külügyminiszter-helyettes osztotta meg a nyilvánossággal.

Mindketten azt állítják:

Maduro ellen büntetőeljárás lesz majd; most amerikai földre szállítják, ahol elszámoltatják majd az általa elkövetett bűncselekmények miatt.

Maduro elnököt ma délelőtt vette őrizetbe az amerikai haderő egy rövid előkészítő csapást követően, különleges erők bevonásával. Az Egyesült Államok drogcsempész-hálózat üzemeltetésével és „narkoterrorizmussal” vádolja Venezuela vezetőjét, aki Washington szerint illegitim módon gyakorolja hatalmát az országban.

