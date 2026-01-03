  • Megjelenítés
Friss részletek derültek ki Maduro elfogásáról - Ezt az akciót sokáig emlegetni fogják
Globál

Friss részletek derültek ki Maduro elfogásáról - Ezt az akciót sokáig emlegetni fogják

Portfolio
Két venezuelai forrás friss részleteket közölt arról, hogyan fogták el Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét az amerikai kommandósok - írja a CNN. A sztori minimum meghökkentő.

Sokáig csak annyit lehetett tudni, hogy az Egyesült Államok Hadseregének legjobban képzett különleges alakulata, a Delta Force feleségével együtt elfogta, majd az Egyesült Államokba szállította Madurot, a részletek azonban elég homályosak voltak.

Lehetett olvasni olyan véleményeket, melyek szerint a diktátor alkut kötött Washingtonnal, most azonban nagyon úgy néz ki, hogy erről szó sem volt, ráadásul arra is fény derült, hogy adhatott ki olyan nyilatkozatot Caracas, hogy "nem tudják" hova tűnt az ország vezetője.

Nagyon úgy néz ugyanis ki, hogy Madurot a támadás első perceiben elkapták, a hálószobájából rángatták ki nejével együtt.

A Delta Force (hivatalos nevén Különleges Alakulatok Első - Delta - Műveleti Különítménye) módszereihez egyébként passzol az akció: a hadsereg elit alakulata általában minimum hónapokkal egy-egy szélesebb körű invázió előtt beszivárog a célországba, így egyáltalán

Még több Globál

Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, elfogták Maduro elnököt - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Itt van Trump bejelentése: Amerika rávetette magát a dél-amerikai olajkincsre

"Nemet mondtam az alkura" - Trump elárulta, mit akart tőle az utolsó pillanatban a diktátor

nem kizárt, hogy az elnök elfogására nem helikopterrel indultak a Karib-tengeren állomásozó hadihajókról, hanem a "szomszéd utcából" rohantak át a diktátorért.

A csapatszállító helikopterekre jó eséllyel azért volt szükség, hogy ki is tudják hozni a káoszból Madurot.

Kapcsolódó cikkünk

Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, elfogták Maduro elnököt - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Kiderült, pontosan hova lett Nicolas Maduro

Megnevezték az elit katonai alakulatot, amely pillanatok alatt elfogta Venezuela elnökét

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Pfizer Inc. - elemzés

Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, elfogták Maduro elnököt - Percről percre tudósítunk az eseményekről
Hivatalos: az USA megtámadta Venezuelát, az egész országot bombázzák
A jövő héten kimondhatják Európa nagyhatalmai, hogy megvédik Ukrajnát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility