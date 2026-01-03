Sokáig csak annyit lehetett tudni, hogy az Egyesült Államok Hadseregének legjobban képzett különleges alakulata, a Delta Force feleségével együtt elfogta, majd az Egyesült Államokba szállította Madurot, a részletek azonban elég homályosak voltak.
Lehetett olvasni olyan véleményeket, melyek szerint a diktátor alkut kötött Washingtonnal, most azonban nagyon úgy néz ki, hogy erről szó sem volt, ráadásul arra is fény derült, hogy adhatott ki olyan nyilatkozatot Caracas, hogy "nem tudják" hova tűnt az ország vezetője.
Nagyon úgy néz ugyanis ki, hogy Madurot a támadás első perceiben elkapták, a hálószobájából rángatták ki nejével együtt.
A Delta Force (hivatalos nevén Különleges Alakulatok Első - Delta - Műveleti Különítménye) módszereihez egyébként passzol az akció: a hadsereg elit alakulata általában minimum hónapokkal egy-egy szélesebb körű invázió előtt beszivárog a célországba, így egyáltalán
nem kizárt, hogy az elnök elfogására nem helikopterrel indultak a Karib-tengeren állomásozó hadihajókról, hanem a "szomszéd utcából" rohantak át a diktátorért.
A csapatszállító helikopterekre jó eséllyel azért volt szükség, hogy ki is tudják hozni a káoszból Madurot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
"Nemet mondtam az alkura" - Trump elárulta, mit akart tőle az utolsó pillanatban a diktátor
Túl sokáig halogatta az alkut Maduro.
Kimondta Amerika ősellensége: el fogják fojtani a zavargásokat
Washington már belengette a katonai akció lehetőségét.
Friss részletek derültek ki Maduro elfogásáról - Ezt az akciót sokáig emlegetni fogják
Nem hazudtolta meg a hírnevét a legendás Delta Force.
Mindkét "egyes" elesett: baleset és torlódások nehezítik a közlekedést
Hármas karambol történt.
Kiderült, pontosan hova lett Nicolas Maduro
Ez gyors volt.
Videók alapján nagyon könnyű dolga volt Venezuelában az amerikai katonáknak
Nem tanúsított túl nagy ellenállást a latin-amerikai ország
Titokzatos harckocsit gyártanak az oroszok: kiszivárgott dokumentumok rántják le a leplet a legújabb fejlesztésről
Rejtélyes projekt bukkant fel.
Globális FOMO: a hype-ok uralták az évet
AI-hype, aranyláz, maratonmánia: 2025-ben tömegeket mozgattak meg a vezető trendek. Vita tárgya, hogy nevezhetünk-e valamit hype-nak akkor is, ha a figyelmet valós fundamentumok támasztják alá...
Megmozgatja a kötvénypiacot a holland nyugdíjreform, már látszanak a jelek
Jelentős reform indul a holland nyugdíjrendszerben, emiatt sok hosszú kötvényt fognak eladni a helyi nyugdíjalapok. Elsőre ez kishatású piaci eseménynek tűnhet, de a holland nyugdíjalapok... Th
Az osztalék portfólióm - 2025. december
Decemberben befektetésre nem vásároltam semmit. Van még egy kevés pénzem, óvatosan nézegetem a célpontokat. VáltozásokFranklin Resources (BEN) osztalékot emelt 0,32 dollárról 0,33-ra, ez
Pfizer Inc. - elemzés
Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető
Minimálbér, garantált bérminimum 2026 - ennyi lesz a legkisebb bér Magyarországon
Megszületett a megállapodás a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról:2026. január 1-jétől a minimálbér 11%-kal, a garantált bérminimum 7%-kal emelkedik.
Mire számíthatnak Zsiday Viktor alapjának befektetői? Válaszolnak a portfóliókezelők
Zsiday Viktor idén felhagyott az aktív portfóliókezeléssel, de ezentúl is segíti a HOLD portfóliókezelési tevékenységét. Viktor bő 100 milliárd forintos alapja, a Citadella Abszolút Ho
Nyugdíjasok, Trump, Japán: 2025 legolvasottabb anyagai a HOLDBLOG-on
Van egy nap az évben, amikor biztosan nem kell kontenten agyalni. December vége az év végi összefoglalóké (mi is írtunk sokat, a következő napokban jönnek... The post Nyugdíjasok, Trump, Japán
Adatvédelmi helyzetjelentés: mesterséges intelligencia a magyar bankszektorban
Az év végéhez érve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elhalmozza az érdeklődőket jelentésekkel. November végén a pártok és az online médiatartartalom-szolgálta
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.