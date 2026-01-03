Friss részletek derültek ki Maduro elfogásáról - Ezt az akciót sokáig emlegetni fogják

Sokáig csak annyit lehetett tudni, hogy az Egyesült Államok Hadseregének legjobban képzett különleges alakulata, a Delta Force feleségével együtt elfogta, majd az Egyesült Államokba szállította Madurot, a részletek azonban elég homályosak voltak.

Lehetett olvasni olyan véleményeket, melyek szerint a diktátor alkut kötött Washingtonnal, most azonban nagyon úgy néz ki, hogy erről szó sem volt, ráadásul arra is fény derült, hogy adhatott ki olyan nyilatkozatot Caracas, hogy "nem tudják" hova tűnt az ország vezetője.

Nagyon úgy néz ugyanis ki, hogy Madurot a támadás első perceiben elkapták, a hálószobájából rángatták ki nejével együtt.

A Delta Force (hivatalos nevén Különleges Alakulatok Első - Delta - Műveleti Különítménye) módszereihez egyébként passzol az akció: a hadsereg elit alakulata általában minimum hónapokkal egy-egy szélesebb körű invázió előtt beszivárog a célországba, így egyáltalán

nem kizárt, hogy az elnök elfogására nem helikopterrel indultak a Karib-tengeren állomásozó hadihajókról, hanem a "szomszéd utcából" rohantak át a diktátorért.

A csapatszállító helikopterekre jó eséllyel azért volt szükség, hogy ki is tudják hozni a káoszból Madurot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images