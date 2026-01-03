Hivatalos: az USA megtámadta Venezuelát, az egész országot bombázzák

Hivatalosan is bejelentette a venezuelai kormány: az Amerikai Egyesült Államok megtámadta az országot, a fővárost és több régiós központot is folyamatosan bombázzák.

A venezuelai kormány hivatalos közleményében az olvasható, hogy

a főváros, Caracas mellett még Miranda, Aragua, és La Guaira tartományokat támadja az amerikai haderő.

Venezuela többször is megnevezi az Egyesült Államokat, mint támadó – Washington nemzetközi egyezmények és az ENSZ alapokmányainak megsértésével vádolják.

Caracas azzal vádolja meg az USA-t, hogy meg akarják szállni az egész országot, elsősorban azzal a céllal, hogy megszerezzék a latin-amerikai állam olajtartalékait.

A kormány rendkívüli állapotot hirdetett, katonai mozgósítást rendelt el és ellenállásra szólította fel az ország lakosságát.

Washington nem reagált a venezuelai kormány állításaira.

Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images