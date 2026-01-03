  • Megjelenítés
FONTOS Megtámadták Venezuelát, lángokban áll a főváros - Percről percre tudósítunk az eseményekről
Jönnek a videók: úgy néz ki, Trump inváziót indított – Amerikai helikopterek zúgnak Venezuela felett
Jönnek a videók: úgy néz ki, Trump inváziót indított – Amerikai helikopterek zúgnak Venezuela felett

Folyamatosan jönnek a videók Venezuela térségéből – nagyon úgy fest, hogy az Egyesült Államok inváziót indított a latin-amerikai ország ellen.

Néhány perce arról kezdtek el érkezni hírek, hogy Venezuela fővárosát robbanások rázták meg:

Gustavo Petro kolumbiai elnök szerint Caracast megtámadták, a latin-amerikai ország vezetője összehívja az ENSZ BT-t:

Folyamatosan jönnek a felvételek Venezuelából:

ezek alapján erősen úgy fest, az USA inváziót indított a latin-amerikai ország ellen.

Egyelőre nem hitelesített, de megbízható OSINT-oldalak által közzétett felvételek szerint amerikai helikopterek zúgnak Caracas felett: az éjszakai égbolton jól kivehető CH-47/MH-47-es és UH-60/MH-60 helikopterek sziluettje.

A CH-47/MH-47 egy csapatszállító helikopter - ezek alapján nagyon úgy fest, valamilyen szárazföldi művelet, részleges megszállás is lehet.

Az Egyesült Államok a Caracas térségében található reptereket, katonai bázisokat támadja.

Egyelőre úgy fest, a venezuelai haderő részéről minimális az ellenállás, légvédelmi tűz egyáltalán nem is látható a felvételeken.

A felvételek hitelességét független források egyelőre nem erősítették meg, Venezuela és az USA nem kommentálta hivatalos kapacitásban a híreket. Kolumbia elnöke azonban bejelentette hivatalosan a támadást és összehívta az ENSZ BT-t.

Címlapkép forrása: drgost via Getty Images / A címlapkép illusztráció.

