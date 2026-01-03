Ki lesz Venezuela következő vezetője? Itt vannak a lehetséges forgatókönyvek

A CNN azt írja: a venezuelai alkotmány szerint Delcy Rodríguez alelnökre száll most a hatalom, mivel Maduro elnök effektíve megbukott.

Az alkotmány szerint a következő lépés az, hogy az alelnök választásokat hív össze 30 napon belül, ezen eldönti Venezuela lakossága az ország következő elnökének személyét. A mandátum 6 évre szól majd.

Abszolút nem garantálható azonban, hogy ezt sikerül megvalósítani:

elképzelhető, hogy a venezuelai vezetés destabilizálódik, katonai puccs lesz vagy az ellenzék aktivizálja magát és átveszi a hatalmat.

Ha az ellenzék jut hatalomra, akár választásokon, akár más eszközökkel, jó eséllyel Edmundo González Urrutia lesz a következő elnök, aki a 2024-es választást elvesztette Maduróval szemben – számos nemzetközi szemlélő szerint csupán azért, mert Maduro csalt. A hatalom átadásában segítheti María Corina Machado venezuelai ellenzéki vezető is, aki decemberben azt mondta, Urrutia alelnökeként szolgálna tovább.

Az is lehet persze, hogy a katonaság veszi át a hatalmat Venezuelában, ebben az esetben a CNN szerint Vladimir Padrino López védelmi miniszter lenne az ország vezetője. Erősen utal rá az amerikai hírsite, hogy López ürügyként használhatja az amerikai támadást arra, hogy katonai kontroll alá fogja a latin-amerikai országot.

Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images