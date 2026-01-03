  • Megjelenítés
Kiderült: ennyi idő alatt rakták össze az a elsöprő hadművelet terveit a Pentagonban
A Trump-adminisztráció már december közepén megkezdte a Venezuela elleni titkos hadművelet, valamint Nicolás Maduro elfogásának előkészítését - közölte a CNN.

A művelet végrehajtását több tényező is hátráltatta. Ezek között volt az időjárás, valamint Donald Trump elnök döntése is, hogy karácsonykor Nigéria ellen indítson támadást.

Az amerikai tervek Maduro hatalomból való eltávolítására és egy venezuelaiakból álló átmeneti kormány felállítására összpontosítottak,

amelyet később választások követtek volna. A Maduro elfogására irányuló akció után órákig nem született nyilvános kormányzati nyilatkozat az átmeneti kabinet létrehozásáról.

A washingtoni kormányzat heteken át, a nyilvánosság kizárásával dolgozott azon a forgatókönyvön, miként töltené be a hatalmi űrt Maduro esetleges eltávolítása után. Amikor azonban múlt hónapban Marco Rubio külügyminisztert arról kérdezték, mit tenne az Egyesült Államok Venezuela stabilitásának biztosítására Maduro bukása esetén, nem adott választ.

A korábbi tervváltozatok olyan struktúra kialakításával számoltak, amely a venezuelai ellenzéki vezető, Edmundo González politikai támogatására épült volna.

