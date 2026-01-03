Kiderültek a részletek: így győzte le pillanatok alatt az USA a teljes készültségben lévő venezuelai haderőt

A Venezuela elleni hadműveletet, mely során az amerikai Delta Force és a SOAR elfogta Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleségét, majd kivitték őket az országból, az Egyesült Államok
„Absolute Resolve,” vagyis „Teljes Elhatározás” névre keresztelte.
A művelet előkészítése több hónapon át tartott: ez időben az amerikai hírszerzés, elsősorban a CIA, folyamatosan dolgozott azon, hogy megfigyeljék Nicolas Maduro elnököt és minél több információt megszerezzenek róla – mondta el a művelet hátteréről Dan Caine vezérkari főnök. Caine azt mondta, olyan részletesen utánajártak mindennek Maduróval kapcsolatosan, hogy még a kisállatainak napi rutinját is megfigyelték.
A ma reggeli támadás egy gondosan előkészített összfegyvernemi művelet volt, melynek elsődleges célja az volt, hogy az amerikai haderő bejuttasson egy különleges műveleti osztagot Venezuela területére helikoptereken. A forgószárnyasokat drónok, vadászgépek és nagy hatótávolságú rakéták fedezték. Caine tisztázta: a különféle haderőnemek tevékenységét másodpercre pontosan összehangolták, ha csak egyetlen komponens is lett volna, amely nem a terv szerint teljesít, az egész művelet borulhatott volna.
A támadásban résztvevő eszközök és katonák karácsony óta készenlétben várták a parancsot, végül az időjárási körülmények ma reggelre érték el az ideális állapotot.
Donald Trump elnök budapesti idő szerint ma hajnali 4:46 perckor adta ki a támadási parancsot.
Egyszerre 150 légi eszköz szállt fel a nyugati félteke 20 bázisáról és vette célba Venezuelát.
A kezdeti szakaszban a venezuelai haderő légvédelmi eszközeit bombázták szét, majd csapást mértek katonai objektumok és az energiaellátó rendszer ellen. Közben kiberképességgel és elektronikus harcászati képességgel is támadták a caracasi védelmet.
A katonai művelet közben Caracas nagyrészt elsötétült az amerikai támadások miatt.
A különleges erőket szállító helikopterek alig 100 lábbal (kb. 30 méter) a tenger felett repülve bejutottak a fővárosba, a gépeket lopakodó vadászgépek és harci helikopterek is fedezték. A venezuelai hadsereg észlelte az amerikai támadást és meg is próbáltak védekezni, Caine viszont úgy jellemezte a helyzetet, hogy a „meglepetés ereje” az amerikaiak oldalán volt egészen addig, amíg el nem érték Maduro tartózkodási helyét.
A különleges erők a szárazföldön harcba bocsátkoztak Maduro testőrségével, az elnök egy jól őrzött „erőben” tartózkodott. Az amerikai katonák vastag acélajtókat vágtak át, hogy elérjék a venezuelai vezetőt – erről Donald Trump elnök beszélt.
Maduro menekülni próbált, de az amerikaiak elfogták, a caracasi vezető és felesége megadta magát, mielőtt az amerikaiak lelőtték volna.
A különleges erők helikoptereken vonultak ki Caracasból, a fedélzeten a foglyul ejtett elnökkel és feleségével. Budapesti idő szerint 8:29 perckor elérték a tengert a helikopterek,
a venezuelai vezetést Trump támadási parancsától számítva kevesebb mint 5 óra alatt megdöntötték az amerikaiak.
A katonai akció során egy amerikai helikopter szenvedett komolyabb károkat, de vissza tudott térni a támaszpontjára. Több amerikai katona is lőtt sebeket kapott a művelet szárazföldi szakasza során, de egyetlen támadó sem esett el a harcokban, az amerikai katonák állapota stabil.
Azt nem tudni, Venezuela mennyi sérültet, halottat szenvedett az események során.
A sajtótájékoztató során Trump elnök közölte: ha Venezuela új vezetése nem lesz együttműködő, az Egyesült Államok újabb támadást fog indítani, ezúttal sokkal súlyosabbat, mint az előző.
