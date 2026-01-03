  • Megjelenítés
FONTOS Megtámadták Venezuelát, lángokban áll a főváros - Percről percre tudósítunk az eseményekről
Kramatorszk előszobájában az oroszok, új bizalmasa van Zelenszkijnek - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Globál

Kramatorszk előszobájában az oroszok, új bizalmasa van Zelenszkijnek - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Portfolio
Az orosz csapatok hamarosan elérhetik Kramatorszk "előszobáját", Druzskivkát, Putyin katonái már csak pár kilométerre vannak a településtől. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felkérte Kirilo Budanovot, az ukrán katonai hírszerzés fejét az elnöki kabinetfőnöki pozícióra. A béketeremtésben továbbra sincs előretörés, az oroszok a Donbaszt akarják, Ukrajna pedig nem engedi át a területet a megszállóknak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.
Megosztás

Reggeli légvédelmi jelentés

Megérkezett az ukrán haderő reggeli légvédelmi jelentése: 95 orosz drónt észleltek a légtérben, ebből 80-at sikerült lelőni.

Kijev, a főváros térségéből jelentettek becsapódásokat.

(UNN)

Megosztás

Kramatorszk előszobájában az oroszok, új bizalmasa van Zelenszkijnek - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Tegnapi tudósításunk itt olvasható vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Hiába a békemegállapodás, a NOB nem enged Oroszországnak - Háborús híreink pénteken

Címlapkép forrása: Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Pfizer Inc. - elemzés

Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Készül Washington terve az EU szétverésére, és már meg is találták ehhez a tökéletes eszközt
Lehet, hogy megindult, amitől sokan rettegtek: robbanások rázták meg Venezuela fővárosát
Negyven ember halhatott meg egy svájci síparadicsom szilveszteri buliján
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility