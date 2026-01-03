Kramatorszk előszobájában az oroszok, új bizalmasa van Zelenszkijnek - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Holdblog Globális FOMO: a hype-ok uralták az évet AI-hype, aranyláz, maratonmánia: 2025-ben tömegeket mozgattak meg a vezető trendek. Vita tárgya, hogy nevezhetünk-e valamit hype-nak akkor is, ha a figyelmet valós fundamentumok támasztják alá...

Holdblog Megmozgatja a kötvénypiacot a holland nyugdíjreform, már látszanak a jelek Jelentős reform indul a holland nyugdíjrendszerben, emiatt sok hosszú kötvényt fognak eladni a helyi nyugdíjalapok. Elsőre ez kishatású piaci eseménynek tűnhet, de a holland nyugdíjalapok... Th

Kasza Elliott-tal Az osztalék portfólióm - 2025. december Decemberben befektetésre nem vásároltam semmit. Van még egy kevés pénzem, óvatosan nézegetem a célpontokat. VáltozásokFranklin Resources (BEN) osztalékot emelt 0,32 dollárról 0,33-ra, ez

Kasza Elliott-tal Pfizer Inc. - elemzés Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető

Holdblog Mire számíthatnak Zsiday Viktor alapjának befektetői? Válaszolnak a portfóliókezelők Zsiday Viktor idén felhagyott az aktív portfóliókezeléssel, de ezentúl is segíti a HOLD portfóliókezelési tevékenységét. Viktor bő 100 milliárd forintos alapja, a Citadella Abszolút Ho

Holdblog Nyugdíjasok, Trump, Japán: 2025 legolvasottabb anyagai a HOLDBLOG-on Van egy nap az évben, amikor biztosan nem kell kontenten agyalni. December vége az év végi összefoglalóké (mi is írtunk sokat, a következő napokban jönnek... The post Nyugdíjasok, Trump, Japán