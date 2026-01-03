Lehet, hogy megindult, amitől sokan rettegtek: robbanások rázták meg Venezuela fővárosát

A hírportál összesen hét robbanásról számol be, képeket is közzétettek, melyen az látható, ahogy

füst száll fel ipari létesítmények körül, civilek menekülnek.

Nem tudni, a robbanásoknak mi az oka, az Egyesült Államok jelentős katonai képességet vont össze a térségében, legalább egy dróncsapást már véghez vittek Venezuela területén a titkosszolgálat bevonsával.

Venezuela és az Egyesült Államok egyelőre nem kommentálták a fejleményeket. Az USA többször is katonai csapással fenyegette meg a latin-amerikai országot, Donald Trump elnök nyíltan kommunikál arról, hogy rezsimváltást szeretne Venezuela élén.

