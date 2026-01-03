Lehet, hogy megindult, amitől sokan rettegtek: robbanások rázták meg Venezuela fővárosát

A hírportál összesen hét robbanásról számol be, képeket is közzétettek, melyen az látható, ahogy
füst száll fel ipari létesítmények körül, civilek menekülnek.
Nem tudni, a robbanásoknak mi az oka, az Egyesült Államok jelentős katonai képességet vont össze a térségében, legalább egy dróncsapást már véghez vittek Venezuela területén a titkosszolgálat bevonsával.
Venezuela és az Egyesült Államok egyelőre nem kommentálták a fejleményeket. Az USA többször is katonai csapással fenyegette meg a latin-amerikai országot, Donald Trump elnök nyíltan kommunikál arról, hogy rezsimváltást szeretne Venezuela élén.
Frissítés: Kolumbia elnöke szerint megtámadták Venezuelát, erről itt írtunk:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
