FONTOS Megtámadták Venezuelát, lángokban áll a főváros - Percről percre tudósítunk az eseményekről
Lehet, hogy megindult, amitől sokan rettegtek: robbanások rázták meg Venezuela fővárosát
Lehet, hogy megindult, amitől sokan rettegtek: robbanások rázták meg Venezuela fővárosát

Robbanásokat és alacsonyan szálló repülőgépeket észlelt a helyi lakosság Caracsban, Venezuela fővárosában - számol be az AP.

A hírportál összesen hét robbanásról számol be, képeket is közzétettek, melyen az látható, ahogy

füst száll fel ipari létesítmények körül, civilek menekülnek.

Nem tudni, a robbanásoknak mi az oka, az Egyesült Államok jelentős katonai képességet vont össze a térségében, legalább egy dróncsapást már véghez vittek Venezuela területén a titkosszolgálat bevonsával.

Venezuela és az Egyesült Államok egyelőre nem kommentálták a fejleményeket. Az USA többször is katonai csapással fenyegette meg a latin-amerikai országot, Donald Trump elnök nyíltan kommunikál arról, hogy rezsimváltást szeretne Venezuela élén.

Megtámadták Venezuelát, lángokban áll a főváros - Percről percre tudósítunk az eseményekről

CBS: személyesen adta ki a parancsot Donald Trump Venezuela megtámadására

Kramatorszk előszobájában az oroszok, új bizalmasa van Zelenszkijnek - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Frissítés: Kolumbia elnöke szerint megtámadták Venezuelát, erről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Petro elnök: megtámadták Venezuelát, rakéták hullanak a fővárosra

A címlapkép illusztráció.

