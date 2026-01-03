Megpróbálták megalkotni a Nyugat szuperkatonáját – Akkora pofára esés lett belőle, hogy szinte senki sem ismeri a történetet

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Amióta léteznek modern kézifegyverek, azóta igyekeznek a különböző fegyveres erők kitalálni egy olyan módszert, amivel el tudják érni, hogy a harctéren nagy stressznek kitett katonák jobb találati arányt érjenek el tűzharc közben. A II. világháború alatt a németek kerültek a legközelebb a megoldáshoz, az ő ötletük az volt, hogy minden lövész távcsővel ellátott fegyvert kapjon. Az amerikaiak a hidegháború alatt egy teljesen más koncepcióval álltak elő, ami akkora bukás lett, hogy ma már jó eséllyel inkább le is tagadnák. Vegyük végig a SPIW-projekt nem túl dicsőséges történetét.

A fegyveres erőknél már a második világháború alatt nyilvánvalóvá vált, hogy hiába képzik ki jól a katonáikat, éles helyzetben a találati pontosságuk látványosan leromlik ötven méter fölött. A helyzet megoldását a döntéshozók abban látták, ha a katonák kezébe olyan fegyvert adnak, ami többet tud lőni, lehetőleg egyszerre.

Ennek a projektnek lettek az első fecskéi az úgynevezett duplex, vagy triplex lőszerek, ahol a töltényhüvelybe nem egy, hanem több lövedéket töltenek egymás mögé, egymáshoz szorosan illeszkedve.

Az M1 Garand puskákkal végzett tesztek során gyorsan kiderült, hogy szinte lehetetlen megfelelő arányt találni a lőportöltet-lövedékméret-lőszerméret háromszögben: a Garand által használt .30-06-os kaliberű lőszer hüvelyébe préselt három lövedék (ami így .22-06-os lett) megfelelő erőt biztosító lőportöltet esetén túl kicsi volt, nem tudott megfelelő megállító és átütő erőt kifejteni, a nagyobb lövedékek pedig a lőpor helyét foglalták el, látványosan lerontva a lőtávot. A lövedékek előállítása ráadásul drágább is volt, így más megoldás után kellett nézni. Ebből egy olyan koncepció jött létre, ami soha, sehol nem jutott túl a prototípus-fázison, nem véletlenül.

SPIW, SALVO, NIBLICK és egyéb finomságok

Az ’50-es évek elején útjára induló SPIW (Special Purpose Infantry Weapon – Különleges rendeltetésű gyalogsági fegyver) valószínűleg az Egyesült Államok, de lehet, hogy a világ leghosszabb ideig futó kézifegyver-projektje, utolsó fecskéjét még a nyolcvanas években termelte ki. A „hosszú ideig futást” mondjuk értelmes óvatosan kezelni, a harminc évnyi haldoklás valószínűleg találóbb kifejezés.

A SPIW projekt első szakaszát lényegében két részre kell bontani: az amerikai katonai vezetés úgy határozott, hogy minden egyes katonának egy olyan fegyvert kell a kezébe adni, ami egyfelől a fent már említett elvet követve sokat lő, másfelől egybe van építve egy gránátvetővel. Az előbbi projekt lett a SALVO, utóbbi a NIBLICK.

A SPEW-projekt egyik maradványa az Aberdeen-gyakorlótéren. Forrás: Wikimedia Commons

A NIBLICK-projekttel túl sokat nem értelmes foglalkozni, hiszen „csak” egy cső alá függeszthető gránátvetőről volt szó, ami bár számtalan zsákutcába belefutott,

a végén csak kitermelte magából az M203-ast, ami még napjainkban is az amerikai fegyveres erők sztenderd fegyvere (bár éppen igyekeznek leváltani a könnyebben kezelhető M320-ra).

A SALVO keretében viszont olyan ötletek jelentek meg, amelyeken ma már tényleg csak a fejünket vakargatnánk. Az elsőre is felsülő duplex lőszerekkel folytatódtak ugyan a kísérletek, de közben előkerült egy olyan megoldási javaslat, hogy a relatíve nehéz, kúpos lövedékeket, illetve a komoly szakértelmet igénylő, drágán előállított huzagolt fegyvercsöveket kukázzák ki, helyette leginkább miniatűr dartstűkre hasonlító, űrméret alatti, szárnystabilizált lövedékeket, úgynevezett flechette-eket alkalmazzanak.

Az osztrák Steyr gyár ACR gépkarabélyához tervezett lőszer vázlata. A műanyag sabot-borítás tartotta stabilan a csőben az acél nyíllövedéket. Forrás: Wikimedia Commons

Papírforma szerint az ilyen lövedékeknek több előnye is volt: könnyűek voltak, de relatíve nagy átütőerővel rendelkeztek, ráadásul nagyon lapos pályán repültek, így az irányzékokat nagyjából 400 méterig nem kellett állítani. Mivel apró lövedékekről beszélünk, ezért a „lőjünk ki egyszerre többet” projekt is megvalósíthatónak tűnt, legalábbis elsőre.

A SALVO (angolban egyébként ez találó módon sortüzet jelent) alapvetően két módon próbálkozott meg a nyíllövedékek felhasználásával: vagy egyetlen nagy hüvelybe töltöttek belőlük többet (ezt a módszer egyébként ha nem is gyakran, de sörétes puskáknál ma is előkerül), vagy olyan funkciót adtak a fegyvereknek, hogy nagyon gyors sorozatokat adhassanak le az elsütőbillentyű egyetlen elhúzásával.

A legendás amerikai fegyvertervező, John Garand is beszállt a SALVO-projektbe, de az általa tervezett T31-es messze állt a használható fegyvertől. Forrás: Wikimedia Commons

A probléma abból adódott, hogy hiába repültek stabilan ezek az apró lövedékek, a huzagolt cső által hosszanti tengelye körül megcsavart kúp alakú lőszer egyszerűen sokkal stabilabbak, ezáltal pontosabbak voltak. Hiába lehetett az kis nyilakat az alacsony visszarúgás miatt gond nélkül útjukra engedni egy hármas sorozatban, ha az

a sorozat száz méteren egy tíz méteres kört terített be.

A nyíl- és többlövedékes kísérletek ugyanakkor a korai tesztek sikertelensége mellett sem álltak le: 1969-ben a Future Rifle Program (Jövő puskája program) keretében több fegyvergyártó is megpróbálkozott a tökéletes kézifegyver előállításával, majd 1986-ban az ACR (Advanced Combat Rifle – Fejlett harci puska) projektre végre sikerült elérni azt, hogy a nyíllövedékek relatíve pontosak legyenek, de az M-16-ost semelyik fegyver nem tudta leváltani.

A Colt ACR duplex lőszereket használt volna, de egy már jól ismert fegyverben, az AR-15-ben. A fegyver maga totális bukás volt, az Elcan M145-ös optikai irányzékot viszont rendszeresítette Washington. Leggyakrabban géppuskákon találkozhatunk velük. Forrás: Wikimedia Commons

Apró érdekesség, hogy valamelyest hasonló koncepció alapján született két ismertebb gépkarabély is, ezek közül az egyik ráadásul kis számban még rendszeresítésre került: a német H&K G11-es a videojátékoknak hála elég ismert fegyver lett, míg a szovjet AN-94 Abakán az orosz különleges alakulatoknál van szolgálatban. Bár a nyíllövedékek koncepciójával egyik fegyver sem próbálkozott meg, a „több lövés, egy visszarúgás” koncepciót aránylag jól valósították meg, az Abakán két, a G11 három lövéses sorozatokkal. Utóbbi fegyver ráadásul „hüvely nélküli” lőszereket használt, ahol a lövedék borítása az elsütéskor egyszerűen elégett.

Bár nem kapcsolódik közvetlenül a SPIW-projekthez, a német Hechler & Koch G11-es került talán a legközelebb a szupermodern gépkarabélyok ideáljához: a hüvely nélküli lőszerrel tüzelő fegyver messze túl bonyolult volt ahhoz, hogy rendszeresítsék. Forrás: Clemens Vasters via Wikimedia Commons

Az egész SPEW projekt igazi iróniája az, hogy a katonák hatékonyságát célzó programot végül az ekkorra már jó negyven éves német koncepció ütötte ki:

ha minden katona kap valamilyen elektrooptikai irányzékot a fegyverére, látványosan nagyobb találati pontosságot fog elérni.

Washington komoly pénzeket szórt el egy olyan problémára, amelynek orvoslása végig a szemük előtt volt.

A szuperfegyver megalkotására tett utolsó kísérlet: az XM29 OICW az ezredforduló táján került letesztelésre, alul egy erősen módosított M4-es gépkarabélyból, felül egy 20 mm-es gránátvetőből állt össze, az egész tetején egy kamerás irányzékkal. Forrás: Grunty89 via Wikimedia Commons

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons