  • Megjelenítés
Megtámadták Venezuelát, lángokban áll a főváros - Percről percre tudósítunk az eseményekről
Globál

Megtámadták Venezuelát, lángokban áll a főváros - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Portfolio
Budapesti idő szerint reggel 8 körül elkezdtek jönni az első hírek arról, hogy megtámadták Venezuela fővárosát, Caracast, az eddigi hírek alapján nagyon úgy fest, az Egyesült Államok katonai inváziót kezdett. Kolumbia hivatalosan is bejelentette, hogy Venezuela katonai támadás alatt áll, összehívták az ENSZ BT-t. Felvételek alapján amerikai drónok és helikopterek dolgoznak a venezuelai légtérben, köztük csapatszállító gépeket is látni. Cikkünk folyamatosan frissül a venezuelai eseményekkel.
Megosztás

CBS: személyesen adta ki a parancsot Donald Trump Venezuela megtámadására

Az Egyesült Államok támadta meg Venezuelát, a vonatkozó parancsot Donald Trump elnök már napokkal ezelőtt kiadta, a műveletet külső tényezők miatt halogatták – tudta meg két amerikai tisztiviselőtől a CBS News.

Tovább a cikkhez
CBS: személyesen adta ki a parancsot Donald Trump Venezuela megtámadására
Megosztás

Jönnek a videók: úgy néz ki, Trump inváziót indított – Amerikai helikopterek zúgnak Venezuela felett

Folyamatosan jönnek a videók Venezuela térségéből – nagyon úgy fest, hogy az Egyesült Államok inváziót indított a latin-amerikai ország ellen.

Tovább a cikkhez
Jönnek a videók: úgy néz ki, Trump inváziót indított – Amerikai helikopterek zúgnak Venezuela felett
Megosztás

Petro elnök: megtámadták Venezuelát, rakéták hullanak a fővárosra

Megtámadták Venezuelát, rakéták hullanak a fővárosra - írta ki X-oldalán Gustavo Petro, Kolumbia elnöke, majd az ENSZ BT összehívását kezdeményezte.

Tovább a cikkhez
Petro elnök: megtámadták Venezuelát, rakéták hullanak a fővárosra
Megosztás

Lehet, hogy megindult, amitől sokan rettegtek: robbanások rázták meg Venezuela fővárosát

Robbanásokat és alacsonyan szálló repülőgépeket észlelt a helyi lakosság Caracsban, Venezuela fővárosában - számol be az AP.

Tovább a cikkhez
Lehet, hogy megindult, amitől sokan rettegtek: robbanások rázták meg Venezuela fővárosát
Megosztás

Megtámadták Venezuelát, lángokban áll a főváros - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Cikkünk folyamatosan frissül a venezuelai katonai támadásról szóló hírekkel.

Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Pfizer Inc. - elemzés

Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Készül Washington terve az EU szétverésére, és már meg is találták ehhez a tökéletes eszközt
Lehet, hogy megindult, amitől sokan rettegtek: robbanások rázták meg Venezuela fővárosát
Negyven ember halhatott meg egy svájci síparadicsom szilveszteri buliján
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility