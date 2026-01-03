Mi történt Putyinnal, miután kapott egy rekesz német sört? – Leleplezte az igazságot Európa egykori legerősebb vezetője

Angela Merkel 2005 és 2021 között volt a világ egyik vezető hatalmának, Németországnak a kancellárja, ezzel a XXI. század első két évtizedének arculatát jelentősen meghatározta. Leköszönése után látott neki emlékiratai megírásának, amely születésétől a politikától való búcsúzásáig meséli el élettörténetét. A Szabadság című memoárból – amelyet a volt kancellár néhány hete mutatott be személyesen Budapesten – képet kapunk arról, milyen volt egy evangélikus lelkész Hamburgban született lányának élete az NDK-ban, hogyan lett a keletnémet fizikusból az egyesült Németország kereszténydemokrata politikusa, majd a Német Szövetségi Köztársaság első női és keletnémet kancellárja. Megismerhetjük a több mint másfél évtizedes kancellári pályát, melynek során Merkelnek fontos világvezetőként kellett megküzdenie az egymást követő válságokkal. Az eredmény: a közelmúlt történelmének egyik fontos dokumentuma, amelyből azonban fájóan hiányzik a saját döntésekre való reflektáltság, az értelmezés igénye és a kritikus visszatekintés.

A lelkész lányából kancellár

Angela Merkel több mint három évtizedet töltött a politikában, ennek a felét Németország kancellárjaként. Pedig az 1954-ben született Angela Dorothea Kasnert életének első három és fél évtizedének geopolitikai körülményei nem arra predesztinálták, hogy Németország vezetője legyen.

Édesapja, Horst Kasner evangélikus lelkipásztor éppen az ellentétét tette annak, amit abban az időben legtöbb honfitársa: Nyugat-Németországból, Hamburgból – lánya, Angela még itt született – költözött Kelet-Németországba, és ott folytatta lelkészi működését egy egyház- és vallásellenes közegben. Apja „klerikális” tevékenysége a fiatal Angela Kasner tanulmányi előrejutását is megnehezítette, de az akadályokat megugorva végül sikeres pályába kezdett a kémiai fizika területén.

Az első férje után a Merkel nevet felvett fiatal tudós 35 éves volt, mikor a nagy váltás eljött az életében, és ehhez az kellett, hogy 1989. november 9-én leomoljon a berlini fal. Merkel előtt ekkor új távlatok nyíltak, a diktatúra megszűnésével politikai pályára lépett. Kezdetben a még létező, de már plurális demokráciává alakuló NDK-ban politizált a Demokratikus Ébredés nevű ellenzéki mozgalomban, majd mikor a két Németország 1990. október 3-án hivatalosan is egyesült, és pártja pedig beolvadt a Kereszténydemokrata Unióba (CDU), az egységes Németország vezető pártjának politikusa lett, szűkebb pátriája, a mecklenburg–elő-pomerániai Stralsund és Rügen választókörzet Bundestag-képviselőjeként.

Angela Merkel az NDK utolsó miniszterelnökével, Lothar de Maizière-rel 1990 augusztusában. Forrás: Bernd Settnik/Deutsches Bundesarchiv/Wikimedia Commons

A CDU-ban az akkori elnök és az újraegyesítésben oroszlánszerepet játszó kancellár, Helmut Kohl fedezte fel, aki 1991-ben bevette a kormányába ifjúsági- és nőügyi miniszternek, majd következő ciklusában, 1994 és 1998 között környezetvédelmi miniszternek. 1998-ban azonban a CDU/CSU vereséget szenvedett, és a szociáldemokrata SPD alakíthatott kormányt a Zöldekkel.

Merkel egy évvel később a pártvezetéssel előre nem egyeztetett támadást intézett mentora, Kohl ellen, akit eddigre már Wolfgang Schäuble – a Merkel-kormányok későbbi pénzügyminisztere – váltott a CDU-elnöki székben. Kohl ugyanis egy korrupciós botrányba keveredett, Merkel pedig ahelyett, hogy kiállt volna mellette, a Frankfurter Allgemeine Zeitungban közölt véleménycikkében bírálta a volt kancellárt, és a CDU megújulását sürgette. A pártban ezért sokan súlyos vádakat vágtak a fejéhez, ugyanakkor sok tekintetben ennek a lépésének köszönhette, hogy a CDU-ban hamarosan vezető szerephez jutott.

Merkelt 2000-ben választották meg a CDU elnökének, amely tisztségét egészen 2018-ig megtartotta. A 2002-es választásokon ugyanakkor a kancellárjelöltségről lemondott a testvérpárt, a bajor CSU elnökének, Edmund Stoibernek a javára, ami jó döntésnek bizonyult, mivel a CDU/CSU elvesztette a választást az SPD-vel szemben, így Gerhard Schröder maradhatott a kancellár az SPD–Zöldek-koalíció élén.

Stoiber számára a választás bukás volt, nem úgy Merkel számára, aki megerősödött, és el tudta távolítani potenciális kihívóit. A CSU felől immár nem érkezett kihívás, a CDU-ban viszont ott volt Friedrich Merz, a jelenlegi pártelnök és kancellár, aki 2000 és 2002 között a frakciót vezette. Az újonnan alakult Bundestagban Merkel azonban átvette a frakció vezetését is, Merz – aki szintén nagy esélyes volt a CDU vezetésére – háttérbe szorult, később a politikából kilépve a gazdasági életben tett hosszú kitérőt, hogy majd Merkel távozásával váltsa valóra fiatalkori álmát, a kancellárságot.

A CDU 2005-ben megnyerte az előrehozott választásokat, majd az SPD-vel nagykoalíciót kötött, és ezzel megkezdődhetett Merkel első kancellári ciklusa. A Német Szövetségi Köztársaság első női kormányfője összesen négy cikluson keresztül volt kancellár, melyből hármat a szociáldemokratákkal nagykoalícióban kormányzott, egyet pedig – 2009 és 2013 között – a liberális FDP-vel közösen.

A memoár

A Szabadság címmel megjelent memoárját Merkel a hivatalából és a politikából való távozása után kezdte el írni korábbi kabinetfőnöke, az őt már az 1990-es évek elejétől hűségesen szolgáló Beate Baumann segítségével. A könyvben Merkel születésétől és gyermekkorától egészen 2021-ig követi nyomon életútját és politikai pályáját, de a történetbe be-beszivárognak későbbi események is, például a 2022. február 24-én kitört ukrajnai háború.

A politikusi memoárok fontos történelmi dokumentumok, ugyanakkor nem szaktörténészi munkák, ezért kellő távolságtartással érdemes kezelni őket. Egyfelől olyan dolgokat is megtudhatunk belőlük, amiket más történelmi forrásokból nem, például hogy zárt ajtók mögött mit beszélt egymással két vezető. Másfelől épp azért, mert sok állítás más forrásból nem ellenőrizhető, mindig fenn kell álljon a gyanú, hogy a memoáríró nem jól emlékszik, vagy éppen úgy hajlítja a valóságot, hogy abból ő jöjjön ki jól.

A politikusi memoárok gyakran az önigazolás, és nem az önkritika terei: nem a valóság bemutatása, hanem annak megszépítése.

Így van ez Merkel könyve esetében is. Bár olykor-olykor kisebb önkritikákat olvashatunk egyes kevésbé jelentős lépések kapcsán, a volt kancellár a fontos döntéseit mindig megvédi, sőt, sok esetben még csak védekezni sem akar. Így a Merkellel leggyakrabban társított politikai pragmatizmust is, amit egyesek politikai éleslátásként, mások viszont elvtelen opportunizmusként értékelnek.

Merkel maga úgy látja magát, mint aki (majdnem) mindig a megfelelő időben tudta a megfelelőt cselekedni, azért maradhatott 16 éven át kancellár.

A Kairosz címet viselő fejezetben a volt kancellár az ógörög mondabeli Kairosz szobrát veszi meg egy művésztől, mivel úgy véli, ez jól szimbolizálja a politikusi énjét. A „kairosz” az ógörögben a megfelelő pillanatot jelenti.

Néha késtem egy kicsit a cselekvéssel, de sohasem késtem el, ami ugyanolyan fontos, mint az, hogy ne lépjünk túlságosan korán

– írja Merkel.

Angela Merkel Krasznahorkai László Nobel-díjas íróval Stockholmban a friss Nobel-díjasok tiszteletére rendezett banketten 2025. december 10-én. Forrás: Pascal Le Segretain/Getty Images

Azzal egyetérthetünk, hogy a maga politikai érdekei szempontjából Merkel szinte mindig tudta, mit kell lépnie, hiszen pályája lényegében szakadások nélkül felfelé ívelt, négy választást megnyert, és mikor úgy nézett ki, hogy innen már csak lefelé vezet út, még időben úgy döntött, hogy kiszáll. Ezzel a volt kancellár úgy tudott búcsút mondani a politikai pályának, hogy lényegében egyszer sem bukott meg, ami nem kis teljesítmény egy olyan plurális, versengő demokráciában, mint Németország.

Más kérdés azonban, hogy ami az egyéni politikai előrejutás szempontjából jó lépés volt, az az ország és/vagy a világ számára is a helyes döntés volt-e.

Merkel elhatározásai kapcsán sokan felvetik, hogy a kancellár csak a pillanatnyi előnyöket nézte, mindig az éppen népszerűbb opciót választotta, nem pedig egy határozott irányt, víziót követett.

A német szlengben meg is jelent a „merkeln” („merkelezni)” kifejezés, ami olyan politikusra utal, akinek nincsenek szilárd elvei és véleménye, határozatlan, és mindig a kisebb ellenállás felé halad. Sok kritikusa szerint Merkel mindig csak a következő lépést nézte, és azt, hogy az hoz-e neki a konyhára, vagy ellenkezőleg, visz, és nem vette számításba a döntései esetleges hosszútávú következményeit.

Az ukrajnai háború kapcsán például nem egyszer elhangzik, hogy ha a német kancellár nem üzletelt volna „elvtelenül” az oroszokkal, ha keményebben lép fel Vlagyimir Putyinnal szemben, akkor nem biztos, hogy háborúig fajul a helyzet – ez a nézet főleg Lengyelországban elterjedt. Szintén kemény vádak érték Merkelt a 2015-ös menekültválság kezelése miatt. Emlékezetessé váltak 2015 augusztus végi szavai, amikor az egyre növekvő menekültáradat kapcsán azt mondta, „megoldjuk” („wir schaffen das”), majd ezt követő döntése, hogy a Magyarországról Ausztria felé meginduló menekülteket beengedi az országba. Ez volt a „Willkommenskultur” kora, amikor Németország barátságos arcát mutatta a főleg szíriai menekültek felé, és százezres számban fogadta be őket.

Egy menedékkérő szelfit készít Angela Merkellel, mikor a kancellár látogatást tesz egy berlini menekültfogadó állomáson 2015. szeptember 10-én. Ezen a napon több szelfi is készült menedékkérőkkel. „Abban a pillanatban elképzelésem sem volt arról, hogy milyen hullámokat fog verni ez a kép és a többi aznapi szelfi, csak azt gondoltam, miért ne? A fotók bejárták a világot” – írja memoárjában Merkel. Forrás: Sean Gallup/Getty Images

Arra azonban az emlékiratait író volt kancellár nem reflektál, hogy a bevándorlás később milyen problémákat okozott Németországban. Szót ejt a Németországot érő terrortámadásokról és merényletkísérletekről, amelyeket iszlamista menekültek követtek el – például 2016-ban, az egyik berlini karácsonyi vásáron történt, 13 halálos áldozatot követelő gázolásos merényletről –, de hogy ezek az incidensek bármilyen összefüggésben lennének azzal, hogy Németország ellenőrizetlenül engedett be muszlim országokból százezreket, nem szól. Ahogy arról sem, hogy esetleg menekültpolitikája nyomán erősödhetett meg a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak (AfD) párt, amely ma már Németország legnépszerűbb pártja. Az AfD előretörését csak mint szomorú tényt konstatálja.

A reflektáltság egyébként sem jellemző a volt kancellár önéletírására.

Egyes fontos eseménysorozatokat szinte történészi precizitással és részletességgel mutat be, azt is leírva, hogy akkor mit gondolt, mikor a döntést hozta, de egyáltalán nem helyezi történelmi perspektívába a történéseket – nem hogy nem kritizálja, nem is értelmezi utólagosan a döntéseit és a tetteit (mint ahogy a vád szerint a döntés idején sem mérlegelte a hosszútávú következményeket).

Úgy tűnik, Merkel teljesen meg van győződve arról, hogy mindig helyesen tette, amit tett, az pedig, hogy események ezek után hogyan haladtak, az már tőle független folyamat volt. Mesél, de nem értelmez, nem magyaráz, nem reflektál, sőt, igazából még csak fel sem menti önmagát, mintha szükség sem lenne erre. Bár néha kitér az őt ért bírálatokra, ezek többségét úgy veri vissza, hogy félreértelmezték szavait vagy kiragadtak belőle mondatokat. Néha elismeri, hogy rosszul fogalmazott, vagy hogy nem időben hozott meg egy döntést, de azt, hogy visszatekintve esetleg valamit nem jól csinált, többnyire föl sem veti.

Azt kritikusai is elismerik, hogy Merkel a pártpolitikai játszmákban általában ügyesen és a kellő időpontban lépett, és hogy potenciális belső ellenfeleit nagy tehetséggel iktatta ki. Kezdődött mesterével, Helmut Kohllal, majd jött Friedrich Merz, később a népszerű Karl-Theodor zu Guttenberg védelmi miniszter – ők mind, legalábbis egy időre, távozni kényszerültek a politikából. Egyes lehetséges kihívói jobban jártak, mivel „felfele buktak”: Ursula von der Leyenből az Európai Bizottság elnöke lett, a nagyon népszerű szociáldemokrata külügyminiszterből, Frank-Walter Steinmeierből pedig köztársasági elnök.

Pártpolitikai küzdelmeinek kulisszatitkaiba azonban Merkel szinte egyáltalán nem enged betekintést. Az persze nem is várható el, hogy feltárja a politikai működésének „piszkos” részleteit, de az olvasónak mégis hiányérzete marad: nem derül ki, hogy a volt kancellár miben látja politikusi felemelkedésének okát, azon kívül, hogy mindig a megfelelő időben a megfelelő döntést hozta meg. A kétségkívül tehetséges kártyajátékos nem fedi fel trükkjeit.

16 évnyi kancellársága alatt Merkelnek rengeteg világméretű válságot kellett kezelnie. Kancellársága idejére esett a 2008-as gazdasági világválság, a 2010-es évek első felének euróválsága, az évtized közepének menekültválsága, a 2014-ben induló orosz–ukrán konfliktus, illetve a 2020-ban berobbanó koronavírus-válság. A Szabadság című memoárban a volt kancellár ezeket a nemzetközi jelentőségű válságokat, ezek politikai kezelését ismerteti a legrészletesebben. Egy ilyen írás keretei között természetesen nem tudunk mindegyikről szólni, ezért csak egyet, az ukrajnai válságot mutatjuk be részletesebben, mivel ez az, ami a mai napig nem ért véget, most is formálja jelenünket. Ezt követően pedig kitérünk arra, miként vélekedik Merkel korunk két meghatározó vezetőjéről, Putyinról, illetve Donald Trump amerikai elnökről.

Angela Merkel a kanadai G8-csúcson Dmitrij Medvegyev, Silvio Berlusconi, Barack Obama és Nicolas Sarkozy társaságában 2010. június 25-én. Forrás: Pete Souza/Fehér Ház/Wikimedia Commons

Az orosz–ukrán konfliktus

Merkel könyvének egyik fontos témája természetesen az ukrajnai válság. A volt kancellár a 2008-as bukaresti NATO-csúccsal kezdi a kérdéskör tárgyalását, amely valóban kulcsfontosságú eseménynek bizonyult a későbbi történések fényében. Ezen a csúcstalálkozón, ahol George W. Bush volt jelen amerikai elnökként, az egyik döntő kérdés az volt, megadják-e két volt szovjet tagállamnak, Grúziának (Georgia) és Ukrajnának az úgynevezett MAP-státuszt (Tagsági Akcióterv), amely a csatlakozási tárgyalások megkezdése előtti utolsó fokozat. Míg a Bush-féle Egyesült Államok a MAP-státusz megadása mellett kardoskodott, Merkel, illetve az akkori francia elnök, Nicolas Sarkozy határozottan ellenezte azt.

Súlyos könnyelműségnek tartottam volna MAP-státuszt adni Ukrajnának és Grúziának anélkül, hogy kielemeznénk, hogyan látja a dolgokat Putyin. Amióta 2000-ben hazája elnöke lett, mindent arra tett fel, hogy Oroszországot újra a nemzetközi színtér szereplőjévé tegye, akit senki nem hagyhat figyelmen kívül, legkevésbé az Egyesült Államok

– írja a volt kancellár.

Merkel szerint a MAP-státusz nem védelmet adott volna Grúziának és Ukrajnának – hiszen a kollektív védelem elve nem vonatkozott volna rájuk –, hanem csak felbőszítette volna Putyint. A csúcstalálkozón az akkori német kormányfőnek a NATO vezető hatalmának elnökével, Bushsal szemben kellett megvédenie az álláspontját, akit a kelet-európai tagok nagy része is támogatott. A tárgyalások nem voltak könnyűek, de Bush végül Merkel egy kijelentésébe kapaszkodva kompromisszumot ajánlott: ne adják meg a két országnak a státuszt, de a záróokmányban rögzítsék, hogy Ukrajna és Grúzia a jövőben a NATO tagja lesz.

George W. Bush és Angela Merkel barbeque-t kóstol a németországi Trinwillershagenben 2006. július 13-án. Forrás: Eric Draper/Fehér Ház/Wikimedia Commons

A NATO-csatlakozással ellentétben Ukrajna Európai Unióhoz való közeledését támogatta Merkel. Az EU az úgynevezett Keleti Partnerség programmal tette meg az első lépéseket volt szovjet tagállamok, elsősorban Ukrajna, Grúzia és Moldova uniós csatlakozása felé. Ennek fontos lépése lett volna egy társulási szerződés aláírása, amelyből azonban az oroszbarátként számon tartott ukrán elnök, Viktor Janukovics az utolsó pillanatban kihátrált.

A kancellár egy vilniusi szállodában találkozott Janukoviccsal, aki szabadkozott a visszakozása miatt, és időt kért. Merkel azonban látta, hogy a háttérben Putyin erős nyomást gyakorolt rá.

Minden pórusából félelem áradt. Nyilván jól tudta, hogy tehetetlen. (…) Putyinnak sikerült megfélemlítenie őt és a maga oldalára állítani Ukrajnát. Egyelőre

– írja emlékirataiban Merkel.

A társulási szerződés aláírásának megtagadása azonban súlyos ellenhatást váltott ki Ukrajnában: tömegek vonultak ki a kijevi Majdan térre. Néhány hónappal később, februárban a karhatalom véres beavatkozása után megbukott a Janukovics-rendszer, az elnök elmenekült, és szabályos rendszerváltás zajlott le a volt szovjet tagköztársaságban. Ez azonban Putyinból ellenreakciót váltott ki: előbb felségjelzés nélküli orosz katonák („kis zöld emberkék”) szállták meg a Krím félszigetet, majd a Donbaszban állítólagos szakadárok polgárháborút robbantottak ki. Bár Moszkva akkor még tagadta, hogy ő állt volna az események mögött, ma már mindenki tudja, hogy a háttérből Putyin mozgatta a szálakat.

Merkel a donbaszi „polgárháború” rendezési kísérleteiben oroszlánszerepet játszott. Az úgynevezett „normandiai formátumban” – Németország, Franciaország, Oroszország, Ukrajna – tartott tárgyalásokon próbálták lezárni a konfliktust. A Minszk I és Minszk II néven emlegetett megállapodások azonban nem bizonyultak eredményesnek, habár a háború kezdeti, véres szakasza – 2014–2015 – után a konfliktus befagyott, és egy alacsony szinten stabilizálódott. Egészen 2022. február 24-ig, a teljeskörű invázióig, de akkor Merkel már nem volt kancellár.

Memoárjában a volt német kormányfő felveti, mi lett volna, ha nincs a koronavírus-járvány, személyes találkozókkal meg lehetett-e volna akadályozni, hogy Putyin háborút indítson Ukrajna ellen. Merkel megjegyzi, ezt persze már soha nem tudjuk meg, de azt biztos, hogy

a koronavírus-járvány egy szög volt a 2015 februárjában kötött minszki egyezmény koporsójába.

2021-re Merkel számára világossá vált, hogy Putyin az európai vezetőkkel már nem tartja szükségesnek a találkozást, a nyugati vezetők közül egyedül Joe Biden amerikai elnökkel találkozott azon év június 16-án Genfben. Néhány nappal ezt követően Brüsszelben Merkel egy csúcstalálkozót javasolt az uniós állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács és Moszkva között, de a lengyel, észt és litván ellenkezés miatt ebből nem lett semmi.

Érdekes, hogy mikor Merkel Budapesten járva a Partizánnak adott interjút, újra felemlegette ezt a könyvében is bemutatott ötletét, illetve a lengyelek és a baltiak ellenkezését. Bár a volt kancellár nem mondta ki, hogy ez az ellenkezés vezetett a háborúhoz, vagy ez megakadályozhatta volna a háborút, szavai főleg Lengyelországban olyan érzetet keltettek, mintha Merkel őket és a baltiakat tenné felelőssé az orosz invázióért. A volt kancellár szavai Lengyelországban és a balti országokban ezért nagy felháborodást váltottak ki. Merkel Magyarországon elmondott gondolataiból sokan azt olvasták ki, hogy a volt kancellár hárítja a felelősséget, amit az ő politikája játszhatott a háború kirobbanásában, és igyekszik azt másokra rátolni. Merkel javára legyen azonban mondva, hogy konkrétan olyan állítást nem tesz sem a könyvben, sem az interjúban, hogy a Putyinnal való találkozó elmaradása hozzájárult volna a háború kitöréséhez. Sokkal inkább azt ecseteli, hogy 2021 nyarára az orosz elnökre Európából már nem lehetett hatni.

Vlagyimir Putyin, Emmanuel Macron, Angela Merkel és Volodimir Zelenszkij normandiai formátumú találkozója 2019. december 10-én. Forrás: kremlin.ru/Wikimedia Commons

Putyin és Trump

Az 1999 óta elnökként vagy miniszterelnökként hatalomban lévő Putyin Merkel egész kancellári pályafutását végigkísérte. Merkel elsősorban az orosz vezetőhöz kapcsolódó kellemetlen élményeit írja le a könyvben. Például 2007-ben Putyin Szocsiban fogadta a német kancellárt, és a tárgyalás kezdete előtti fotózkodáson kutyája, a Konnyi nevű nagy labrador is a teremben mászkált. Az orosz elnök tudott róla, hogy Merkel egy korábbi harapás miatt fél a kutyáktól, ennek ellenére – vagy éppen ezért – engedte, hogy Merkel közelében mászkáljon a labrador.

Putyin arcjátékát úgy értelmeztem, hogy örömét leli a helyzetben. Csak meg akarta nézni, hogyan reagál valaki szorult helyzetben? Vagy ez egy kis erődemonstráció volt?

– írja könyvében Merkel.

Néhány hónappal később a németországi G8-csúcson az orosz elnök ismét kellemetlen helyzetbe hozta a kancellárt. Az állam- és kormányfők fotózkodásra készültek, de Putyin nem akart megjelenni. Végül 45 perc késéssel befutott, és a Merkel által neki adott egy rekesz Radeberger sörrel indokolta, hogy miért nem tudott időben megjelenni. Azonban más állhatott a háttérben.

Úgy tűnt, élvezi, hogy ezzel középpontba került. Valószínűleg végtelenül boldoggá tette, hogy még az amerikai elnöknek is rá kellett várnia

– fűzi hozzá Merkel.

Angela Merkel és Vlagyimir Putyin 2018-ban. Forrás: kremlin.ru/Wikimedia Commons

A volt kancellár nem sokkal jobb véleménnyel van Trumpról sem, aki 2017 és 2021 közötti első elnöksége alatt többször is keményen beleszállt Merkelbe. A memoárban 2017. március 17-én tett washingtoni látogatásáról számol be, amelyről igen kellemetlen emlékeket őriz.

Trump egy sor kérdést tett fel, többek közt a keletnémet származásomról és a Putyinnal való viszonyomról is. Az orosz elnök szemlátomást nagyon foglalkoztatta. A következő években az lett a benyomásom róla, hogy általában vonzódik az autokratikus és diktatórikus hajlamú vezetőkhöz

– írja Merkel.

A Trumppal való tárgyalásról a volt kancellár azt írja, az amerikai elnök érzelmi síkon beszélt, és Merkel érveire csak azért figyelt, hogy aztán újabb vádakat koholjon belőlük.

Nem látszott rajta, hogy célja lenne a felemlegetett problémák megoldása. Abban az esetben új ürügyeket kellett volna keresni a vádaskodáshoz

– olvashatjuk. Merkel szerint Trump mindent az ingatlanvállalkozó szempontjából ítélt meg.

Angela Merkel és Donald Trump hivatalos találkozója a Fehér Házban 2017. március 17-én. Forrás: Fehér Ház/Wikimedia Commons

Minden telekre csak egyszer lehetett lecsapni. Ha ő nem szerezte meg, megszerezte valaki más. Így nézte a világot is. Az ő szemében minden ország versengett egymással, és az egyik sikere a másik kudarca volt

– ecseteli lesújtó ítéletét a volt kancellár.

Ezek után nem meglepő, hogy a 2024-es amerikai elnökválasztás előtt íródott memoárjában Merkel Kamala Harris győzelmét kívánja. Mint tudjuk, a dolgok végül nem úgy alakultak.

Angela Merkel: Szabadság. Fordította: Torma Péter. Animus Kiadó, 2024. 672 oldal

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images