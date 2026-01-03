Pillanatok alatt legyőzte Trump Venezuelát, sosem látott részleteket osztott meg az elnök - Percről percre tudósítunk az eseményekről

A helikopterekre tüzet nyitott a venezuelai légvédelem, egy gép találatot kapott, de nem zuhant le, visszajutott a bázisra.

Letették a katonákat Caracasban, a célépület mellett, közben állandóan fedezték a műveleti egységet.

Maduro elnök és felesége megadta magát, az amerikai katonák veszteségek nélkül kivitték őket Venezuelából.

Az elnököt és feleségét ugyanúgy helikoptereken vitték ki Venezuelából, közben folyamatosan harcoltak a venezuelai hadsereggel.

Reggel 3:29 perckor már a víz fölött voltak a gépek - mondta el mindezt a vezérkari főnök.