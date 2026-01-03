  • Megjelenítés
Reagált a Venezuela elleni katonai akcióra a magyar kormány
Reagált a Venezuela elleni katonai akcióra a magyar kormány

Portfolio
Ma megtámadta Donald Trump elnök parancsára az Egyesült Államok Venezuelát és megbuktatták Nicolas Maduro elnököt, a magyar kormány ma este reagált a történtekre.

A Venezuelában végrehajtott katonai akciónak magyar érintettje, vagy sérültje nincs. Folyamatos kapcsolatban vagyunk a térségbeli nagyköveteinkkel, hogy egyetlen magyar ember se jusson bajba Venezuelában. A mai napon szintén egyeztettünk a magyar energiaszektor legfontosabb szereplőivel, hogy a venezuelai krízis árfelhajtó hatásait Magyarországon ki tudjuk védeni. A magyar kormány munkában

- kommentálta a helyzetet Facebookon Orbán Viktor miniszterelnök.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az alábbi poszttal kommentálta az ügyet:

A Caracasban végrehajtott amerikai akció kapcsán: magyar állampolgár nem került bajba az események során. A venéz fővárosban egy olyan magyar állampolgár tartózkodik, aki konzuli védelemre regisztrált, vele a kapcsolatot felvettük, jól van.

Két olyan magyar állampolgárról van tudomásunk, akik börtönben vannak Venezuelában, egyikük vidéki helyszínen, mely nem volt érintett, másikuk pedig a fővárosban, de azt a környéket sem érintették az események.

Ha van olyan Venezuelában tartózkodó magyar állampolgár, aki nem regisztrált konzuli védelemre, baj esetén Caracasban a tiszteletbeli konzulunkhoz, vagy a magyar érdekképviseletet ellátó holland konzulátushoz fordulhat, quitói nagykövetségünk pedig folyamatos ügyeletet tart.

A magyar vezetők az amerikai támadás politikai vonulatait, a venezuelai rezsimváltás tényét és ennek geopolitikai hatásait egyelőre nem kommentálták.

Címlapkép forrása: Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala

