Trump együttműködést emlegetett, a venezuelai alelnök egészen másról beszél

Az Egyesült Államok szerint Nicolás Maduro elfogása után megindulhat Venezuela politikai átmenete, ám a helyzetet zavaros nyilatkozatok, belső lojalitási demonstrációk és nemzetközi feszültség kíséri, írja a Bloomberg.

Donald Trump néhány órával ezelőtt még arról beszélt, hogy

az Egyesült Államok együttműködik Venezuela alelnökével, Delcy Rodríguezzel egy demokratikusan megválasztott kormány felé vezető átmenet érdekében,

miután szombat hajnalban amerikai erők elfogták Nicolás Madurot. Trump szerint az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio hosszasan egyeztetett Rodríguezzel, aki állítása szerint vállalta az együttműködést, sőt Trump azt is közölte, hogy az alelnök már esküt tett Maduro utódjaként. Az amerikai elnök úgy fogalmazott, Rodríguez kész megtenni mindazt, amit Washington szükségesnek tart Venezuela stabilizálásához.

Néhány perccel később azonban Rodríguez az állami televízióban, katonai vezetők gyűrűjében egészen más hangot ütött meg.

Maduro elfogását barbár emberrablásnak nevezte, követelte visszatérését az amerikai fogságból, és kijelentette, hogy továbbra is ő az ország egyetlen elnöke.

Arról is beszélt, hogy a törvényhozás rendkívüli rendeleten dolgozik, ami jelezheti, miként működne az államfő nélküli kormányzás, ugyanakkor nyitva hagyta a lehetőséget tiszteletteljes kapcsolatokra más országokkal, köztük az Egyesült Államokkal.

Rodríguez Maduro egyik legközelebbi szövetségese, az elmúlt években kulcsszerepet játszott a külpolitikában és az olajszektorban is, így sokan kételkednek abban, hogy valóban hajlandó lenne átadni a hatalmat. Ez kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban is, mennyire elszánt Washington a rezsimváltás ügyében.

Közben a venezuelaim állami média Maduro korábbi beszédeit és a nemzetközi szövetségesek támogatását sugározta, regionális katonai és civil vezetők pedig hűséget fogadtak neki, hangsúlyozva, hogy az ország nyugodt, és bizonyítékot követeltek arra, hogy az elnök életben van. Trump eközben figyelmeztette a venezuelai politikai és katonai elitet, hogy aki nem bánik tisztességesen a néppel, annak Maduróéhoz hasonló sors juthat, és szerinte a hadseregnek is igazodnia kell az új helyzethez.

Címlapkép forrása: Gaby Oraa/Bloomberg via Getty Images