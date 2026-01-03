  • Megjelenítés
Trump kifakadt Putyinra, túl sok ember hal meg Ukrajnában
Globál

Trump kifakadt Putyinra, túl sok ember hal meg Ukrajnában

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök nyilvánosan bírálta Vlagyimir Putyint az Ukrajna elleni háború folytatása miatt, miközben továbbra is azt hangoztatja, hogy célja a konfliktus mielőbbi lezárása, írja a Bloomberg.

Donald Trump újabb elégedetlenségének adott hangot az orosz vezetéssel szemben, amiért Moszkva tovább folytatja katonai műveleteit Ukrajnában. Az amerikai elnök a floridai Mar-a-Lago üdülőhelyén tartott sajtótájékoztatón kijelentette,

nem elégedett Vlagyimir Putyin lépéseivel, mert túl sok ember hal meg a harcok során.

A nyilatkozatok egy intenzívebb diplomáciai időszak után hangzottak el, amelynek során Trump találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és mindketten bizakodva beszéltek egy esetleges békemegállapodásról. Ezeket a reményeket azonban Putyin hétfői kijelentései lehűtötték, amikor közölte, hogy felülvizsgálja Moszkva tárgyalási álláspontját, és azt állította, hogy Ukrajna dróntámadást intézett egyik rezidenciája ellen. Az ukrán fél tagadta a vádat, és úgy értékelte, hogy Moszkva ezzel próbálja kisiklatni a béketárgyalásokat.

Trump kezdetben felháborodásának adott hangot az állítólagos támadás miatt, később azonban kétségeit fejezte ki az orosz állítások hitelességével kapcsolatban, és közösségi oldalán egy Oroszországot élesen bíráló véleménycikket osztott meg. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy mindkét oldalon meg kell állítani az öldöklést, beleértve Kijev elleni támadásokat is, miközben Oroszország az utóbbi időszakban fokozta csapásait az ukrán városok és az energetikai infrastruktúra ellen. Trump szerint történnek előrelépések, de úgy véli, ez a háború eleve nem lett volna szabad hogy elkezdődjön.

Még több Globál

Átveszi Trump Venezuela irányítását, elsöprő győzelemről beszél az elnök - Percről percre tudósítunk az eseményekről

Kramatorszk előszobájában az oroszok, új bizalmasa van Zelenszkijnek - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Reagált a Venezuela elleni katonai akcióra a magyar kormány

Kapcsolódó cikkünk

Kramatorszk előszobájában az oroszok, új bizalmasa van Zelenszkijnek - Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Oroszország egy újabb települést foglalt el Ukrajnában

Mi történt Putyinnal, miután kapott egy rekesz német sört? – Leleplezte az igazságot Európa egykori legerősebb vezetője

Zelenszkij szerint 90%-ban kész a békemegállapodás – Háborús híreink az év első napján

Támadás Putyin háza ellen: itt az újabb csavar a történetben, állítólag bizonyítékok kerültek elő

Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Pfizer Inc. - elemzés

Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Átveszi Trump Venezuela irányítását, elsöprő győzelemről beszél az elnök - Percről percre tudósítunk az eseményekről
Hivatalos: az USA megtámadta Venezuelát, az egész országot bombázzák
A jövő héten kimondhatják Európa nagyhatalmai, hogy megvédik Ukrajnát
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility