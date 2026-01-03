Trump kifakadt Putyinra, túl sok ember hal meg Ukrajnában

Donald Trump újabb elégedetlenségének adott hangot az orosz vezetéssel szemben, amiért Moszkva tovább folytatja katonai műveleteit Ukrajnában. Az amerikai elnök a floridai Mar-a-Lago üdülőhelyén tartott sajtótájékoztatón kijelentette,
nem elégedett Vlagyimir Putyin lépéseivel, mert túl sok ember hal meg a harcok során.
A nyilatkozatok egy intenzívebb diplomáciai időszak után hangzottak el, amelynek során Trump találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, és mindketten bizakodva beszéltek egy esetleges békemegállapodásról. Ezeket a reményeket azonban Putyin hétfői kijelentései lehűtötték, amikor közölte, hogy felülvizsgálja Moszkva tárgyalási álláspontját, és azt állította, hogy Ukrajna dróntámadást intézett egyik rezidenciája ellen. Az ukrán fél tagadta a vádat, és úgy értékelte, hogy Moszkva ezzel próbálja kisiklatni a béketárgyalásokat.
Trump kezdetben felháborodásának adott hangot az állítólagos támadás miatt, később azonban kétségeit fejezte ki az orosz állítások hitelességével kapcsolatban, és közösségi oldalán egy Oroszországot élesen bíráló véleménycikket osztott meg. Az amerikai elnök hangsúlyozta, hogy mindkét oldalon meg kell állítani az öldöklést, beleértve Kijev elleni támadásokat is, miközben Oroszország az utóbbi időszakban fokozta csapásait az ukrán városok és az energetikai infrastruktúra ellen. Trump szerint történnek előrelépések, de úgy véli, ez a háború eleve nem lett volna szabad hogy elkezdődjön.
Címlapkép forrása: Joe Raedle/Getty Images
