Videók alapján nagyon könnyű dolga volt Venezuelában az amerikai katonáknak

Az amerikai helikopterek és vadászbombázók a hajnali órákban valószínűleg teljesen kiiktatták Venezuela légvédelmi képességeit az ország északi részén. Az ország F-16-osainak otthont adó barquisimetói légibázis lángokban, de megsemmisített BUK légvédelmi rendszerekről is érkeznek videók.
Venezuelan Buk-M2E air defense system, purchased from Russia in 2015, destroyed tonight pic.twitter.com/G6YkF5MrCb https://t.co/G6YkF5MrCb— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) January 3, 2026
A venezuelai fegyveres erők a jelek szerint csak minimális ellenállást tanúsítottak,
az interneten terjedő videókon alig néhány vállról indítható légvédelmi rakéta látható.
Timidly, some MANPADS launches are starting to appear, showing that there are troops willing to react.I am still not certain whether or where U.S. special forces have landed, but based on the activity and the types of helicopters involved, I believe a ground mission is… pic.twitter.com/kI67LSXHn2 https://t.co/kI67LSXHn2— Patricia Marins (@pati_marins64) January 3, 2026
Az amerikai bombázások pillanatnyilag leálltak, nem lehet tudni, hogy Maduro elnök elfogása után a kormány mennyi ellenállást fog kifejteni.
Címlapkép forrása: Shutterstock
