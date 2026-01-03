  • Megjelenítés
Videók alapján nagyon könnyű dolga volt Venezuelában az amerikai katonáknak
Videók alapján nagyon könnyű dolga volt Venezuelában az amerikai katonáknak

A hajnali órákban az Egyesült Államok katonai akciót indított Venezuela ellen: Caracas közleménye szerint majd egy tucat katonai célpontot támadtak amerikai helikopterek, és bár Diosdado Cabello belügyminiszter ellenállásra szólította fel a lakosságot, a videók alapján ez aligha fog megvalósulni.

Az amerikai helikopterek és vadászbombázók a hajnali órákban valószínűleg teljesen kiiktatták Venezuela légvédelmi képességeit az ország északi részén. Az ország F-16-osainak otthont adó barquisimetói légibázis lángokban, de megsemmisített BUK légvédelmi rendszerekről is érkeznek videók.

A venezuelai fegyveres erők a jelek szerint csak minimális ellenállást tanúsítottak,

az interneten terjedő videókon alig néhány vállról indítható légvédelmi rakéta látható.

Az amerikai bombázások pillanatnyilag leálltak, nem lehet tudni, hogy Maduro elnök elfogása után a kormány mennyi ellenállást fog kifejteni.

