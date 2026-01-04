Évekre leállítják a világ legnagyobb részecskegyorsítóját

A svájci–francia határ közelében, a föld alatt húzódó, 26 kilométer kerületű, gyűrű alakú alagútban működő Nagy Hadronütköztetőben (Large Hadron Collider, LHC) a részecskéket a fénysebességhez közeli gyorsítás mellett tudják vizsgálni, így pedig a kutatók az ősrobbanás utáni pillanatokhoz hasonló körülményeket hozhatnak létre. 2012-ben az LHC segítségével fedezték fel a Higgs-bozont, azt az elemi részecskét, amely kvantumtulajdonságai révén felelős azért, hogy a többi részecskének tömege legyen.
A történelem egyik legfontosabb tudományos felfedezését lehetővé tevő eszközt azonban időről időre korszerűsíteni kell.
A mérnökök júniustól olyan fejlesztéseket hajtanak végre, amelyeknek köszönhetően a berendezés a jelenleginél akár tízszer több részecskeütközést lesz képes előidézni.
A nagy luminozitású LHC néven futó projekt várhatóan mintegy öt évig tart, a CERN számításai szerint a gyorsító így legkorábban a 2030-as évek közepén indulhat újra.
Mark Thomson, a CERN januárban kinevezett új vezérigazgatója szerint a fizikusoknak a leállás idején sem lesz hiány munkában.
A gép kiválóan működik, és hatalmas mennyiségű adatot rögzítünk. Rengeteg lesz az elemezni való, és folyamatosan születnek majd az eredmények
– nyilatkozta a Cambridge-i Egyetem professzora a Guardiannek. Thomson hozzátette, hogy kifejezetten izgatja a felújítási projekt: "Sokkal érdekesebb, mint csak itt ülni, miközben a gép zakatol."
A CERN eközben az LHC lehetséges utódjának tervein is dolgozik. Az egyik legambíciózusabb tervezet szerint, a létesítmény utódjául létrejövő
Future Circular Collider (FCC), egy olyan gyorsító lenne, amelynek 90 kilométeres kerülete mellett az LHC szó szerint eltörpülne.
Az első fázist a tervek szerint a 2040-es évek végén építenék meg, és elektronokat ütköztetne pozitronokkal. Ezt a 2070-es években egy újabb szakasz válthatná fel, amely még nagyobb energiára gyorsítaná a protonokat.
Az FCC sorsa ugyanakkor egyelőre bizonytalan. A közel 19 milliárd dollárra becsült költséget a CERN önmagában nem tudja vállalni, és egyre többen kérdőjelezik meg, hogy a hatalmas részecskegyorsítók jelentik-e továbbra is a legjobb módszert a tudomány nagy kérdéseinek – például a sötét anyag és a sötét energia természetének – megválaszolására.
Thomson azonban továbbra is hisz a grandiózus projektben.
Nem tartunk még ott, hogy ne tennénk új felfedezéseket, és az FCC a természetes következő lépés
– hangsúlyozta az igazgató a Guardiannek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
