Évekre leállítják a világ legnagyobb részecskegyorsítóját

A svájci–francia határ közelében, a föld alatt húzódó, 26 kilométer kerületű, gyűrű alakú alagútban működő Nagy Hadronütköztetőben (Large Hadron Collider, LHC) a részecskéket a fénysebességhez közeli gyorsítás mellett tudják vizsgálni, így pedig a kutatók az ősrobbanás utáni pillanatokhoz hasonló körülményeket hozhatnak létre. 2012-ben az LHC segítségével fedezték fel a Higgs-bozont, azt az elemi részecskét, amely kvantumtulajdonságai révén felelős azért, hogy a többi részecskének tömege legyen.

A történelem egyik legfontosabb tudományos felfedezését lehetővé tevő eszközt azonban időről időre korszerűsíteni kell.

A mérnökök júniustól olyan fejlesztéseket hajtanak végre, amelyeknek köszönhetően a berendezés a jelenleginél akár tízszer több részecskeütközést lesz képes előidézni.

A nagy luminozitású LHC néven futó projekt várhatóan mintegy öt évig tart, a CERN számításai szerint a gyorsító így legkorábban a 2030-as évek közepén indulhat újra.

Mark Thomson, a CERN januárban kinevezett új vezérigazgatója szerint a fizikusoknak a leállás idején sem lesz hiány munkában.

A gép kiválóan működik, és hatalmas mennyiségű adatot rögzítünk. Rengeteg lesz az elemezni való, és folyamatosan születnek majd az eredmények

– nyilatkozta a Cambridge-i Egyetem professzora a Guardiannek. Thomson hozzátette, hogy kifejezetten izgatja a felújítási projekt: "Sokkal érdekesebb, mint csak itt ülni, miközben a gép zakatol."

A CERN eközben az LHC lehetséges utódjának tervein is dolgozik. Az egyik legambíciózusabb tervezet szerint, a létesítmény utódjául létrejövő

Future Circular Collider (FCC), egy olyan gyorsító lenne, amelynek 90 kilométeres kerülete mellett az LHC szó szerint eltörpülne.

A CERN ábrája a Nagy Hadronütköztető (LHC) és az utódául tervezett Future Circular Collider (FCC) méreteiről. Kép forrása: CERN

Az első fázist a tervek szerint a 2040-es évek végén építenék meg, és elektronokat ütköztetne pozitronokkal. Ezt a 2070-es években egy újabb szakasz válthatná fel, amely még nagyobb energiára gyorsítaná a protonokat.

Az FCC sorsa ugyanakkor egyelőre bizonytalan. A közel 19 milliárd dollárra becsült költséget a CERN önmagában nem tudja vállalni, és egyre többen kérdőjelezik meg, hogy a hatalmas részecskegyorsítók jelentik-e továbbra is a legjobb módszert a tudomány nagy kérdéseinek – például a sötét anyag és a sötét energia természetének – megválaszolására.

Thomson azonban továbbra is hisz a grandiózus projektben.

Nem tartunk még ott, hogy ne tennénk új felfedezéseket, és az FCC a természetes következő lépés

– hangsúlyozta az igazgató a Guardiannek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images