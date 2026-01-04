  • Megjelenítés
Évekre leállítják a világ legnagyobb részecskegyorsítóját
Globál

Évekre leállítják a világ legnagyobb részecskegyorsítóját

Portfolio
A Nagy Hadronütköztetőt júniusban leállítják: a világhírű részecskegyorsító ugyan nem végleg áll majd le, de a most induló felújítás miatt hosszú évekre szünetel a működése, a tudósok pedig már a kulcsfontosságú kutatási létesítmény utódján dolgoznak - írta a Futurism.

A svájci–francia határ közelében, a föld alatt húzódó, 26 kilométer kerületű, gyűrű alakú alagútban működő Nagy Hadronütköztetőben (Large Hadron Collider, LHC) a részecskéket a fénysebességhez közeli gyorsítás mellett tudják vizsgálni, így pedig a kutatók az ősrobbanás utáni pillanatokhoz hasonló körülményeket hozhatnak létre. 2012-ben az LHC segítségével fedezték fel a Higgs-bozont, azt az elemi részecskét, amely kvantumtulajdonságai révén felelős azért, hogy a többi részecskének tömege legyen.

A történelem egyik legfontosabb tudományos felfedezését lehetővé tevő eszközt azonban időről időre korszerűsíteni kell.

A mérnökök júniustól olyan fejlesztéseket hajtanak végre, amelyeknek köszönhetően a berendezés a jelenleginél akár tízszer több részecskeütközést lesz képes előidézni.

A nagy luminozitású LHC néven futó projekt várhatóan mintegy öt évig tart, a CERN számításai szerint a gyorsító így legkorábban a 2030-as évek közepén indulhat újra.

Még több Globál

Megérkezett New Yorkba Nicolas Maduro, Trump átveszi Venezuela irányítását - Híreink percről percre Venezueláról

Kínába utazik a dél-koreai elnök: Észak-Korea erre válaszul ballisztikus rakétákat lőtt ki

Felvételek érkeztek a letartóztatott venezuelai elnökről: itt tartják fogva Madurot

Mark Thomson, a CERN januárban kinevezett új vezérigazgatója szerint a fizikusoknak a leállás idején sem lesz hiány munkában.

A gép kiválóan működik, és hatalmas mennyiségű adatot rögzítünk. Rengeteg lesz az elemezni való, és folyamatosan születnek majd az eredmények

– nyilatkozta a Cambridge-i Egyetem professzora a Guardiannek. Thomson hozzátette, hogy kifejezetten izgatja a felújítási projekt: "Sokkal érdekesebb, mint csak itt ülni, miközben a gép zakatol."

A CERN eközben az LHC lehetséges utódjának tervein is dolgozik. Az egyik legambíciózusabb tervezet szerint, a létesítmény utódjául létrejövő

Future Circular Collider (FCC), egy olyan gyorsító lenne, amelynek 90 kilométeres kerülete mellett az LHC szó szerint eltörpülne.

FCC-min
A CERN ábrája a Nagy Hadronütköztető (LHC) és az utódául tervezett Future Circular Collider (FCC) méreteiről. Kép forrása: CERN

Az első fázist a tervek szerint a 2040-es évek végén építenék meg, és elektronokat ütköztetne pozitronokkal. Ezt a 2070-es években egy újabb szakasz válthatná fel, amely még nagyobb energiára gyorsítaná a protonokat.

Az FCC sorsa ugyanakkor egyelőre bizonytalan. A közel 19 milliárd dollárra becsült költséget a CERN önmagában nem tudja vállalni, és egyre többen kérdőjelezik meg, hogy a hatalmas részecskegyorsítók jelentik-e továbbra is a legjobb módszert a tudomány nagy kérdéseinek – például a sötét anyag és a sötét energia természetének – megválaszolására.

Thomson azonban továbbra is hisz a grandiózus projektben.

Nem tartunk még ott, hogy ne tennénk új felfedezéseket, és az FCC a természetes következő lépés

– hangsúlyozta az igazgató a Guardiannek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Pfizer Inc. - elemzés

Ez a Verizonhoz hasonlóan szintén egy olyan részvény, ami az alacsony emelések miatt nem kerül be a Top 10-es listámba, de a hozama jó, és a grafikonja alapján is érdemes követni.Cégismertető

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Évek óta nem látott valódi tél érkezik, nagy havazás és jelentős mínuszok várhatók - Mit hoz ez a fordulat az országnak?
Megérkezett New Yorkba Nicolas Maduro, Trump átveszi Venezuela irányítását - Híreink percről percre Venezueláról
Átveszi Trump Venezuela irányítását, elsöprő győzelemről beszél az elnök - Percről percre tudósítunk az eseményekről
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility