Felvételek érkeztek a letartóztatott venezuelai elnökről: itt tartják fogva Madurot

Több internetes forrás is felvételeket osztott meg a letartóztatásban lévő Nicolas Maduroról. A tegnapi összahangolt amerikai támadások során elfogott venezuelai elnök ma éjszaka érkezett meg New Yorkba, ahol "narkoterrorizmus" vádjai miatt állítják majd bíróság elé.

Az Egyesült Államok magyar idő szerint szombat hajnalban indított összehangolt támadást Venezuela ellen. Donald Trump amerikai elnök a támadásról szóló első hírek után néhány órával bejelenetette, hogy a katonai művelet elérte a célját: elfogták, és elszállították az országból Nicolas Maduro venezuelai elnököt és feleséségét.

A venezuelai eseményeket alábbi cikkünkben követjük percről percre.

A Guardian ma reggel arról számolt be, hogy amerikai sajtóértesülések szerint

Nicolás Maduro megérkezett a brooklyni Metropolitan Detention Centerbe.

A lap szerint a venezuelai elnök várhatóan hétfőn jelenik meg először a manhattani szövetségi bíróságon. Az intézmény korábban több ismert, fontos fogvatartottnak is helyet adott: itt raboskodott többek között Sam Bankman-Fried, a csődbe ment FTX kriptotőzsde alapítója, akit csalás miatt ítéltek el, valamint jelenleg is itt tartják fogva Luigi Mangionét, akit a UnitedHealthcare vezérigazgatójának, Brian Thompsonnak a meggyilkolásával vádolnak.

A közösségi médiában több felvétel is napvilágot látott a letartóztatott venezuelai elnökről, az amerikai földre érkezését követően.

