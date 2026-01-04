Kiderült, mit ajánlott fel Trump Maduronak, hogy a bukott diktátor menthesse a bőrét

A lap információi szerint Nicolás Maduro venezuelai elnök december végén elutasította Donald Trump ultimátumát, amely arra szólította fel, hogy hagyja el az országot, és vonuljon törökországi emigrációba. A tárgyalásokban részt vevő amerikai és venezuelai források szerint Maduró ehelyett rendszeresen táncolt az állami televízióban.

A Trump-kormányzat egyes tagjai szerint Maduro ezzel a viselkedéssel gúnyt űzött belőlük, és blöffnek tekintette a fenyegetéseket.

A Fehér Ház lényegében ezért döntött a katonai fellépés mellett.

Szombaton amerikai különleges egységek behatoltak az ország fővárosába, Caracasba. Madurót és feleségét, Cilia Florest ezt követően New Yorkba szállították, ahol kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatos vádakkal kell szembenézniük.

Washington már hetekkel korábban kiválasztotta Maduro elfogadható utódját: Delcy Rodríguez alelnököt. Ő a venezuelai olajipar irányításával nyerte el a Trump-kormányzat bizalmát. A tárgyalásokban részt vevő közvetítők meggyőzték az amerikaiakat arról, hogy Rodríguez védeni és támogatni fogja a jövőbeli amerikai energetikai befektetéseket.

Régóta figyelemmel kísérem a karrierjét. Nem állítom, hogy ő jelenti a tartós megoldást az ország problémáira, de vele sokkal professzionálisabb szinten tudunk együttműködni, mint Maduróval.

– mondta egy magas rangú amerikai tisztségviselő.

Trump soha nem kedvelte María Corina Machadót, a venezuelai ellenzék vezetőjét, aki megszervezte a 2024-es győztes elnökválasztási kampányt, és idén Nobel-békedíjat kapott. Machado Trump újraválasztása óta mindent megtett, hogy elnyerje az amerikai elnök tetszését, sikertelenül. Trump szombaton kijelentette, hogy elfogadja Rodríguez személyét, Machadónak pedig szerinte nincs meg a kormányzáshoz szükséges "tisztelete".

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 03. Trump együttműködést emlegetett, a venezuelai alelnök egészen másról beszél

Amerikai tisztségviselők közölték, hogy a Rodríguez-kormánnyal való viszonyuk attól függ, mennyire tartja be Washington játékszabályait, és fenntartják a további katonai beavatkozás jogát, ha a kabinet nem veszi figyelembe az amerikai érdekeket. Rodríguez nyilvánosan elítélte a támadást, de egy magas rangú amerikai tisztségviselő szerint még korai lenne végső következtetéseket levonni, és a kormányzat továbbra is optimista az együttműködés esélyeit illetően.

A Trump-kormányzat így tehát olyan vezetővel tervez együttműködni, akinek kormányát korábban rendszeresen illegitimnek bélyegezték, miközben hátat fordít Machadónak, akinek mozgalma tavaly megnyerte az elnökválasztást.

Rodríguez egyébként egyáltalán nem biztos, hogy engedelmes partnerré válik. Televíziós beszédében illegális inváziónak nevezte az amerikai akciót, és kijelentette, hogy Maduro továbbra is Venezuela törvényes vezetője.

Az 56 éves Rodríguez gazdasági válságkezelőként szerzett tapasztalatot, és ő irányította az ország átmenetét a korrupt szocializmusból a hasonlóan korrupt szabadpiaci kapitalizmusba. Külön érdekesség, hogy egy marxista gerilla lánya, aki egy amerikai üzletember elrablásával szerzett hírnevet. Tanulmányait részben Franciaországban végezte, és munkajogra specializálódott.

Címlapkép forrása: APHOTOGRAFIA/Getty Images