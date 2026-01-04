Kínába utazik a dél-koreai elnök: Észak-Korea erre válaszul ballisztikus rakétákat lőtt ki

Észak-Korea vasárnap reggel, helyi idő szerint fél nyolc körül több ballisztikus rakétát indított Phenjan térségéből a keleti partvidék irányába

– közölte a dél-koreai hadsereg. A japán védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a lövedékek már a tengerbe csapódtak.

A rakétatesztekre mintegy két hónapos szünet után került sor. Az időzítés különösen érzékeny, mivel I Dzsemjong dél-koreai elnök vasárnaptól hivatalos látogatást tesz Kínában. Szöul korábban jelezte, hogy az állami viziten a Koreai-félsziget békéje is napirendre kerül.

A dél-koreai vezérkar közölte, hogy megerősítették a megfigyelést és a készültséget az esetleges további kilövések miatt. Hozzátették, hogy folyamatosan egyeztetnek az Egyesült Államokkal és Japánnal.

I Dzsemjong dél-koreai elnök egyik tanácsadója szerint

Szöul azt várja Pekingtől, hogy aktív szerepet vállaljon a félszigeten a béke előmozdításában.

Szakértők úgy vélik, hogy az elnök egyik fő célja Hszi Csin-ping kínai államfő meggyőzése arról, hogy segítse elő a párbeszédet Észak-Koreával, különösen annak fényében, hogy Phenjan eddig elutasította a dél-koreai közeledési kísérleteket.

