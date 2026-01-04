  • Megjelenítés
Megérkezett New Yorkba Nicolas Maduro, Trump átveszi Venezuela irányítását - Híreink percről percre Venezueláról
Megérkezett New Yorkba Nicolas Maduro, Trump átveszi Venezuela irányítását - Híreink percről percre Venezueláról

Szombat reggel az Egyesült Államok, hónapok óta tartó eszkalációt követően átfogó katonai műveletet indított Venezuela ellen. Donald Trump amerikai elnök, néhány órával a támadások megkezdését követően bejelentette, hogy a művelet sikeres volt; elfogták Nicolas Maduro, venezuelai elnököt, valamint feleséségét, akiket egy hadihajóval New York-ba szállítottak. Az Trump elnök tegnapi floridai sajtótájékoztatóján közölte, hogy az USA átveszi az irányítást Venezuela felett és együtt fognak működni az ország alelnökével. Ezt követően azonban a venezuelai alelnök, Delcy Rodriguez egy televíziós adásban Maduro elfogását barbár emberrablásnak nevezte, és kijelentette, hogy továbbra is ő az ország egyetlen elnöke. Cikkünk folyamatosan frissül a venezuelai eseményekkel.
Továbbra is intenzív lesz a katonai jelenlét Venezuelában

Hosszabb távon is fennmaradhat az Egyesült Államok Venezuela partjainál kiépített katonai jelenléte – nyilatkozta a CNN-nek vasárnap Mick Ryan, az ausztrál hadsereg nyugalmazott vezérőrnagya.

Washington az elmúlt hónapokban hadihajókat és vadászgépeket vezényelt a térségbe, hogy fokozza a nyomást a dél-amerikai államon.

Ryan szerint még Maduro és felesége elfogása után sem valószínű, hogy az amerikai erők gyorsan csökkentenék jelenlétüket a térségben.

A nyugalmazott vezérőrnagy úgy fogalmazott: "A Trump-kormányzat egyértelműen azt szeretné, ha a helyén maradó venezuelai kormány együttműködne vele. Ennek egyik biztosítéka a jelentős tengeri katonai erő fenntartása, amely azt üzeni: inkább a mézesmadzagot használnánk, de a bot is ott van a kezünkben, ha szükség lenne rá." (CNN)

Mesés olajkincsre tenné rá a kezét Trump Venezuelában: ez a vállalat nyerné vele a legnagyobbat

Venezuela olajtermelése még hosszú évekig nem fog érdemben növekedni, még akkor sem, ha az amerikai olajvállalatok dollármilliárdokat fektetnek az országba – ahogyan azt Donald Trump elnök ígérte Nicolás Maduro elfogása után. A Retuersnek több energetikai szakemberek elmondták, hogy rengeteg bizonytalansággal kell szembenéznie majd az esetleges venezuelai terjeszkedést fontolgató amerikai cégeknek, azonban több vállalat, köztük a Chevron, nagyot profitálhat a venezuelai nyitásból.

Tovább a cikkhez
Mesés olajkincsre tenné rá a kezét Trump Venezuelában: ez a vállalat nyerné vele a legnagyobbat
Felszólította Kína az Egyesült Államokat: azonnal engedjék el Madurot!

Kína külügyminisztériuma vasárnap felszólította az Egyesült Államokat, hogy haladéktalanul engedje szabadon Nicolás Maduro venezuelai elnököt és feleségét.

Tovább a cikkhez
Felszólította Kína az Egyesült Államokat: azonnal engedjék el Madurot!
Megérkezett New Yorkba Nicolas Maduro, Trump átveszi Venezuela irányítását - Híreink percről percre Venezueláról

Szombat reggel az Egyesült Államok, hónapok óta tartó eszkalációt követően átfogó katonai műveletet indított Venezuela ellen. A támadások az ország több katonai támaszpontját is érintették, valamint a főváros több pontját is.

A tegnap nyilvánosságot látott részletek szerint a támadásban résztvevő eszközök és katonák karácsony óta készenlétben várták a parancsot, végül az időjárási körülmények ma reggelre érték el az ideális állapotot. Donald Trump elnök budapesti idő szerint ma hajnali 4:46 perckor adta ki a támadási parancsot. Egyszerre 150 légi eszköz szállt fel a nyugati félteke 20 bázisáról és vette célba Venezuelát.

Donald Trump amerikai elnök, néhány órával a támadások megkezdését követően bejelentette, hogy a művelet sikeres volt; elfogták Nicolas Maduro, venezuelai elnököt, valamint feleséségét, akiket egy hadihajóval New York-ba szállítottak. Az Trump elnök tegnapi floridai sajtótájékoztatóján közölte, hogy az USA átveszi az irányítást Venezuela felett és együtt fognak működni az ország alelnökével. Ezt követően azonban a venezuelai alelnök, Delcy Rodriguez egy televíziós adásban Maduro elfogását barbár emberrablásnak nevezte, és kijelentette, hogy továbbra is ő az ország egyetlen elnöke. Cikkünk folyamatosan frissül a venezuelai eseményekkel.

Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

