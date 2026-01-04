Megérkezett New Yorkba Nicolas Maduro, Trump átveszi Venezuela irányítását - Híreink percről percre Venezueláról

Hosszabb távon is fennmaradhat az Egyesült Államok Venezuela partjainál kiépített katonai jelenléte – nyilatkozta a CNN-nek vasárnap Mick Ryan, az ausztrál hadsereg nyugalmazott vezérőrnagya.

Washington az elmúlt hónapokban hadihajókat és vadászgépeket vezényelt a térségbe, hogy fokozza a nyomást a dél-amerikai államon.

Ryan szerint még Maduro és felesége elfogása után sem valószínű, hogy az amerikai erők gyorsan csökkentenék jelenlétüket a térségben.

A nyugalmazott vezérőrnagy úgy fogalmazott: "A Trump-kormányzat egyértelműen azt szeretné, ha a helyén maradó venezuelai kormány együttműködne vele. Ennek egyik biztosítéka a jelentős tengeri katonai erő fenntartása, amely azt üzeni: inkább a mézesmadzagot használnánk, de a bot is ott van a kezünkben, ha szükség lenne rá." (CNN)