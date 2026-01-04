Jogellenes, de bizonyos mértékben következetes Donald Trump amerikai elnök venezuelai fellépése, mert minden területen hazája érdekeit védi - jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke vasárnap a TASZSZ hírügynökségnek.

"El kell ismerni, hogy Trumptól, magatartásának nyilvánvaló jogellenessége ellenére, bizonyos következetességet nem lehet eltagadni. Csapatával nagyon keményen védi országának nemzeti érdekeit. Mindet: a politikaiakat - Latin-Amerika az USA hátsó udvara -, és gazdaságiakat - adjátok ide nekünk az olajat és a többi természeti kincset!" - hangoztatta.

Medvegyev hozzátette, hogy ezt az álláspontot nem Trump találta ki.

"Samu bácsi fő motivációja mindig egyszerű volt: mások készleteinek megszerzése. Elég csak az aljas, cinikus (Madeleine) Albright asszonyra (volt amerikai külügyminiszterre) gondolni, aki szégyentelenül kijelentette: igazságtalan, hogy Oroszország ilyen gazdagság birtokába jutott. Ezért ezt újra kell osztani. Csakúgy, mint az Ukrajnában található ritkaföldfémeket. Trump éppen ezekre gondolt először" - nyilatkozott a volt elnök és kormányfő.

"A jenkik, akik már létrehoztak egy ilyen +precedenst+ Maduróval (Nicolás Maduro venezuelai elnökkel), megismételhetik mindezt a banderista fattyakkal is" - nyilatkozott Medvegyev azzal az elméleti lehetőséggel kapcsolatban, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elutasítja a Trumppal megkötött ügyletet.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szombaton felhívta Delcy Rodríguez venezuelai alelnököt, akinek kifejezte szolidaritását a venezuelai néppel szemben elkövetett "fegyveres agresszió" ügyében és közölte, hogy Moszkva továbbra is támogatni fogja Caracasnak a nemzeti érdekeket és a szuverenitást védő politikáját. A felek síkraszálltak a további eszkaláció elkerülése és a helyzet tárgyalásos megoldása mellett, valamint kifejezték elkötelezettségüket a kétoldalú átfogó stratégiai partnerség további erősítése mellett.

Lavrov és fehérorosz hivatali partnere, Makszim Rizsenkov szombaton kettőjük telefonbeszélgetése során egyhangúlag elítélte az Egyesült Államok által "egy szuverén állam ellen, a nemzetközi jogi normák megsértésével elkövetett agressziót". A két tárcavezető hangsúlyozta, hogy Maduro elnököt és feleségét feltétel nélkül és haladéktalanul szabadon kell bocsátani, vissza kell engedni az ország fővárosába, és vissza kell helyezni posztjára az államfőt. A felek kiemelték annak fontosságát, hogy a nemzetközi joggal összhangban, párbeszéd útján mielőbb megteremtsék a venezuelai helyzet rendezésének feltételeit.

Az orosz külügyminisztérium a szombat este a Telegram-csatornáján közzétett közleményben sürgette az amerikai vezetéstől Maduro és felesége szabadon bocsátásását, valamint azt, hogy teremtsék meg a feltételeket az Egyesült Államok és Venezuela párbeszédhez. (MTI)