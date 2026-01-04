Mi jön Amerika beavatkozása után Venezuelában? Nyilatkozott Trump, Rubio, a hátramaradt kormány és a hadsereg is - Híreink percről percre Venezueláról

Megszólalt a venezuelai hadsereg
A venezuelai hadsereg vasárnap támogatásáról biztosította Delcy Rodríguezt, az ország ügyvivő elnökét.
A venezuelai legfelsőbb bíróság alkotmányos tanácsa korábban elrendelte, hogy Delcy Rodríguez alelnök vegye át az ország irányítását ügyvivő elnökként Nicolás Maduro elnök távollétében, akit szombat hajnalban az Egyesült Államok erői egy művelet során őrizetbe vettek.
Vladimir Padrino venezuelai védelmi miniszter televízióban közvetített beszédében közölte, hogy a latin-amerikai ország hadserege jóváhagyja a legfelsőbb bíróság döntését, hozzátéve, hogy "gyáva emberrablásnak" minősítik az amerikai műveletet. Mint mondta, az akció során Maduro személyi testőrségének több tagjával is "hidegvérrel" végeztek. Felszólította egyben a venezuelaiakat, hogy a napokban térjenek vissza teendőikhez, őrizzék meg a nyugalmat és a rendet, és "ne engedjenek a fenyegetéseknek és félelemnek, amelyet ránk akarnak erőltetni".
A Maduro kormányzatához hű hadsereg döntő hatalmi tényezőnek számít Venezuelában. A vasárnapi közlés szerint az ország különböző pontjain aktiválják a hadsereg és a rendőrség egységeit, hogy visszaverjék az Egyesült Államok "imperialista agresszióját".
Delcy Rodríguez egyik első állásfoglalásában kijelentette, hogy Maduro "Venezuela egyetlen elnöke". Felszólította Washingtont, hogy haladéktalanul engedje szabadon az elnököt, és hangsúlyozta, hogy kormánya meg fogja védeni Venezuelát és természeti erőforrásait. (MTI)
