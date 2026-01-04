Szivárognak a felvételek: sorra semmisítették meg az orosz rendszereket az Egyesült Államok bombázói, nagyot nyerhet az invázióval Washington

A Monroe-doktrína szellemében, ha Washingtonnak sikerül az érdekeivel összhangban álló kormányt hatalomra segítenie, az amerikai szakemberek hozzáférhetnek a venezuelai fegyveres erők teljes, megmaradt arzenáljához.
Ebbe beletartoznak az Oroszország által az elmúlt években szállított, korszerű fegyverrendszerek is.
A Pentagon számára különösen értékes zsákmányt jelenthetnek az Sz–300VM légvédelmi rendszerek, amelyekből két zászlóaljnyi érkezett Venezuelába 2013-ban. Emellett 2025 októberében Oroszország állítólag Pancir légvédelmi rendszereket és Buk–M2 légvédelmi rakétarendszereket is szállított az országba több Il–76TD szállítógéppel. Korábban, 2009 és 2015 között is érkeztek Buk-rendszerek Venezuelába.
Utóbbi típusból kettő már biztosan megsemmisült friss videók alapján:
The second confirmed loss of a Russian-made 9K317M2 Buk-M2E medium-range air defence system operated by Venezuela's Air Defence Command.This one destroyed on the territory of the Higuerote Air Base, 75km east of Caracas. pic.twitter.com/jKIoHL105q https://t.co/jKIoHL105q— Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) January 3, 2026
Venezuelan Buk-M2E air defense system, purchased from Russia in 2015, destroyed tonight pic.twitter.com/G6YkF5MrCb https://t.co/G6YkF5MrCb— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) January 3, 2026
Nem jártak jól a katonai bázisok sem, Fuerte Tiunában például a teljes bázis megsemmisült, köztük vélhetően az összes katonai harcjármű is:
The 312th “Ayala” Armored Cavalry Battalion of the Venezuelan Army appears to have had all of its equipment and most of its armored vehicles entirely destroyed in last night’s strike operation by the United States, which heavily targeting the Fuerte Tiuna Military Complex in the… pic.twitter.com/VXmVHRK4ha https://t.co/VXmVHRK4ha— OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026
At #Venezuela ’s Fuerte Tiuna military base in Caracas, CS/VP-4 “Lynx” all-terrain armored vehicles produced by NORINCO, along with Beifang-Benz NG2629 6×6 wheeled trucks, were destroyed during a U.S. military strike. pic.twitter.com/T3wPjcb7lk https://twitter.com/hashtag/Venezuela?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw— 笑脸男人 (@lfx160219) January 4, 2026
Mivel Oroszország aktívan exportálja légvédelmi rendszereit számos országba – köztük Iránba –, ezeknek a komplexumoknak a részletes műszaki adatai az amerikai hírszerzés számára kétségtelenül nagy értéket képviselnek. Feltétel azonban, hogy a rendszerek a mostani műveletben ne semmisüljenek meg, hiszen az amerikai erőknek a támadás során semlegesíteniük kellett a Caracas környéki légvédelmi eszközöket. Ezt egyébként láthatóan nagy sikerrel tették, az éjszakai videókon nem igazán volt látható jelentős ellenállás Venezuela részéről.
Az amerikai szakértők számára különösen érdekes lehet a Szu–30MKV vadászgép is. Venezuela 2006-tól kezdve szerezte be ezt a típust, és jelenleg 21 darabot üzemeltet, miközben az évek során három gépet veszített el. Még értékesebbek lehetnek azonban az R–77 levegő–levegő rakéták, amelyek továbbra is Oroszország legfejlettebb eszközei tartoznak.
További érdeklődésre tarthat számot a 300 milliméteres Szmercs rakéta-sorozatvető is, amelyből 2009-ben – az Sz–300VM-ekkel együtt – 12 darab érkezett Venezuelába. Bár nem orosz gyártmányúak, az amerikai elemzők figyelmét felkelthetik az iráni Mohajer–6 felderítő és csapásmérő drónok, amelyeket Venezuela legkésőbb 2020-ban kapott meg, valamint a kínai VN–16 (05-ös típusú / ZBD–05) kétéltű gyalogsági harcjárművek.
A venezuelai fegyveres erők jelenleg 92 T–72B harckocsit, 123 BMP–3 gyalogsági harcjárművet, 114 BTR–80A páncélozott szállító harcjárművet, 48 2Sz19 Mszta–Sz önjáró tarackot, 13 2Sz23 Nona–SZVK rendszert és 24 Grad sorozatvetőt üzemeltetnek. A szárazföldi erők mellett körülbelül egy tucat Mi–17, Ka–29 és Ka–31 helikopterük is van, amelyeket orosz közreműködés nélkül gyakorlatilag lehetetlen megfelelően karbantartani.
Az viszont szinte borítékolható, hogy az új venezuelai kormány - bármilyen is lesz az összetétele - egy Amerika-barátabb irányvonalat lesz kénytelen képviselni, amelybe vélhetően nem fér bele ezen eszközök megtartása.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
