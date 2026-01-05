  • Megjelenítés
Drasztikus döntés született: nem férhetnek hozzá saját vagyonukhoz Venezuela vezetői
Drasztikus döntés született: nem férhetnek hozzá saját vagyonukhoz Venezuela vezetői

MTI
Svájc befagyasztotta az amerikai művelet során őrizetbe vett Nicolás Maduro venezuelai elnök lehetséges vagyonát az alpesi országban - közölte a berni kormány.

A tájékoztatás szerint az intézkedés célja elejét venni annak, hogy a vagyont az országból kimenekítsék. A korlátozás nemcsak Maduro, hanem környezete pénzeszközeire is vonatkozik, ugyanakkor nem terjed ki a venezuelai kormány hivatalban lévő tagjaira.

A berni külügyminisztérium egyelőre nem közölte, hogy van-e befagyasztható vagyon és ha igen, mekkora.

A svájci kormány közölte azt is, hogy amennyiben a megfelelő jogi eljárás során megállapítanák a szóban forgó pénzek illegális eredetét, azt a venezuelai nép javára fordítaná.

