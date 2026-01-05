Fagy: itt a figyelmeztetés a Balaton kapcsán

A HungaroMet Zrt. munkatársai Facebook-posztjukban azt írták: a kétezres évek elejéig januárra már rendszerint befagyott a Balaton és akkor gyakran 20 centiméter körüli jégvastagság is előfordult. Az utóbbi években azonban alig jelent meg jég a nyílt vízen, komolyabb befagyás legutóbb 2017 elején volt, amikor a parttól távolabb is átlagosan 30 centiméteres jégvastagság volt jellemző.
Hozzátették: bár a víz hőmérséklete 1 Celsius-fokos, az öblökben már megjelent a jég. A következő napokban várhatóan folyamatosan 0 fok alatt lesz a léghőmérséklet a tó környékén is és vastagabb, körülbelül 10 centiméteres hóréteg is várható a parton - írták.
Mindez elősegíti, hogy a nyílt vízen is napokon belül megjelenjen az összefüggő jég, azonban annak állapota rövid időn belül még nem lesz sportolásra alkalmas
- hívták fel a figyelmet, kiemelve, hogy a sportoláshoz alkalmas jéghez a hideg mellett szükség van arra is, hogy azt ne fedje be hó, mert az rossz irányban befolyásolja a jég állagát.
