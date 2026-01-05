Figyelmeztetést adott ki a magyar külügy Venezueláról: ezt senki ne tegye!

Az Egyesült Államok fegyveres erői 2026. január 3-án helyi idő szerinti a hajnali órákban több katonai létesítményt támadtak Venezuela fővárosában és a környező tagállamokban (La Guaira, Aragua, Miranda). A venezuelai kormány egyelőre a helyén van, de a helyzet további alakulása teljesen kiszámíthatatlan. A fentiekre tekintettel kiemelten javasoljuk elkerülni az országba való utazást!

– írják.

Venezuelába az Egyesült Államok korábbi, február 19-ig hatályos figyelmeztetése miatt valamennyi nemzetközi légitársaság bizonytalan időre felfüggesztette járatait.

Ezzel az ország külföldről való megközelítése rendkívül nehézzé, kockázatossá és kiszámíthatatlanná vált

– írja a Konzuli Szolgálat.

Hozzáteszik, aki mégis az országba utazna, regisztráljon konzuli védelemre.

Venezuela az amerikai katonai akció előtt sem volt biztonságos úti cél: a közbiztonság nagyon rossz, napközben sem ajánlott a nagyvárosokban sétálni a fegyveres rablások miatt. Egyes területek, például a főváros, Caracas körüli nyomornegyedek kifejezetten életveszélyesek.

Címlapkép forrása: Jesus Vargas/Getty Images