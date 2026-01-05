Friss kutatás: kiderült, mikor akarnak dönteni az ukránok a jövőjükről – A számok magukért beszélnek

A kutatás szerint mindössze
a válaszadók csupán tizede gondolja úgy, hogy még egy esetleges tűzszünet előtt sor kellene kerülnie a voksolásra.
Ezzel szemben 23 százalék támogatná a választások megtartását egy potenciális tűzszünet után, feltéve, hogy Ukrajna megbízható biztonsági garanciákat kap. Az így vélekedők aránya jelentősen emelkedett múlt tavaszhoz viszonyítva: márciusban még csak 9 százalék volt, decemberre viszont 23 százalékra nőtt.
A KIIS szerint
tavaly nyár óta nem igazán változott a Zelenszkijben bízó ukránok hányada:
tízből hatan bizalmat éreznek az ukrán elnök felé, míg 35% nem bízik benne.
A közvélemény-kutatás azt is vizsgálta, hogyan befolyásolja a Zelenszkijbe vetett bizalom mértéke a szavazás megtartásával kapcsolatos véleményalkotást. Az államfőben bízók elsöprő többsége csak a végleges békemegállapodás után tartana választásokat, és csupán 3-4 százalékuk szerint kellene már most, a harcok befejezése előtt szavazni.
Azok körében viszont, akik egyáltalán nem bíznak Zelenszkijben, jóval magasabb, 28 százalék azok aránya, akik a közeljövőben, akár a háború vége előtt is választásokat szeretnének.
További 34 százalékuk egy tűzszünet utáni voksolást támogatna, ha ehhez megfelelő biztonsági garanciák társulnának.
Volodimir Zelenszkij korábban kijelentette, hogy kész választásokat kiírni, amennyiben biztonsági garanciákat és támogatást kap a nyugati partnerektől. Az ukrán parlament decemberben munkacsoportot hozott létre annak vizsgálatára, hogy hadiállapot idején egyáltalán lebonyolítható-e a szavazás. Az ukrán alkotmány jelenlegi formájában nem teszi lehetővé a voksolás megtartását hadiállapot idején. Ruszlan Sztefancsuk házelnök hangsúlyozta, hogy egy ezt felülíró vagy megkerülő törvény csak egyszeri, rendkívüli intézkedés lenne.
A KIIS telefonos közvélemény-kutatását 2025. november 26. és december 29. között végezték, összesen 1001 felnőtt megkérdezésével, Ukrajna kormányzati ellenőrzés alatt álló területein.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko
Öntik a pénzt ebbe a befektetésbe, ami hamar összeomolhat és perzselő inflációval fenyeget
Egyre többen jósolják, hogy úgy üthet be a krach, ahogy eddig nem vártuk.
A Rába a nap sztárja a magyar tőzsdén
Hír is van az emelkedés mögött.
Váratlan fordulat a világ második legnagyobb gazdaságában: fél éve nem látott gyengélkedés, de van egy meglepetés
A beruházások és az ipari termelés is nagyon gyengélkedik.
Váratlant húzott Zelenszkij: világszerte ismert, de nem ukrán politikus kapott kulcspozíciót Ukrajnában
Széles körű tapasztalata van.
Hasít a mesterséges intelligencia: jó hírt közölt az Nvidia tajvani partnere
Szépen növekednek a bevételei.
Új szabály lép életbe a diákbérleteknél: rengeteg fiatal járhat pórul, ha nem figyel erre
A BKK tisztázta a kérdést.
Exkluzív eseményen derül ki: csak hype vagy valódi áttörés a mesterséges intelligencia?
AI-szakértő és profi befektetők a következő Signature befektetői klubunkon. Most érdemes regisztrálni!
A békeosztalékot acéllövegekre cserélte Európa
Brutális ralin vannak túl az európai védelmi szektor cégei, egyértelmű hype van az ágazatban. Európa lemaradt a fegyverkezésben, a világ hat legnagyobb védelmi cége közt... The post A békeos
Lakáshitel 2026: igénylés és feltételek
Várhatóan 2026-ban is jelentős lesz a lakossági hitelezés, amelynek az egyik legmeghatározóbb része a lakáshitel. De milyen feltételekkel kaphatsz 2026-ban lakáscélú jelzáloghitelt? Milyen do
A forint éve volt 2025, de idén ködös a sorsa
Ha megkérdeztük volna Önöket 2024 év végén, mi vár bennünket 2025-ben, abban az évben, ahol mondhatni csak háborúról beszélgettünk: Donald Trump beiktatásával várható vámháborúja, a..
Roppanósra sütötte idén a napfény az aranyat
A 2025-ös év sztorija Raffai András privátbankár szerint az arany tündöklése. Az arany több mint ötezer éve jelen van fizetőeszközként, Mezopotámiában kezdődött még a története,... The
Az előrejelzési piacok óriásit növekedtek.. és nem a jó irányba
A prediction market-ek világában a 2025-ös év óriási fordulópontot jelent. Ez volt az az év amikor az underground kultúrából áttörtek a mainstream-be az előrejelzési piacok,... The post Az e
Legnépszerűbb írásaink voltak 2025-ben
2025-ben a mesterséges intelligenciáról, az egyetemi rangsorokról, a születés időzítéséről és a pénzről egyaránt szívesen olvastak olvasóink. A legnépszerűbb témának mégis az bizonyul
Mi változik 2026-tól az adózásban?
2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a
Az osztalék portfólióm - 2025. december
Decemberben befektetésre nem vásároltam semmit. Van még egy kevés pénzem, óvatosan nézegetem a célpontokat. VáltozásokFranklin Resources (BEN) osztalékot emelt 0,32 dollárról 0,33-ra, ez
Sok befektető fog hibázni 2026-ban – kerüld el a csapdákat
Segítünk megtalálni a következő év nagy nyerteseit.
Új befektető érkezik a Cápák közé – elmondta, kit mentorálna szívesen
Varga Sándorral beszélgettünk.
Nehéz éven vannak túl a boltok – Mi jöhet ezután?
Neubauer Katalinnal, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárával beszélgettünk.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?