Friss kutatás: kiderült, mikor akarnak dönteni az ukránok a jövőjükről – A számok magukért beszélnek
Az ukránok többsége, a megkérdezettek 59 százaléka úgy véli, hogy az országban csak a végleges békemegállapodás és a háború teljes lezárása után szabad választásokat tartani – derül ki a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KIIS) legfrissebb felméréséből az RBC-Ukraine tudósítása alapján.

a válaszadók csupán tizede gondolja úgy, hogy még egy esetleges tűzszünet előtt sor kellene kerülnie a voksolásra.

Ezzel szemben 23 százalék támogatná a választások megtartását egy potenciális tűzszünet után, feltéve, hogy Ukrajna megbízható biztonsági garanciákat kap. Az így vélekedők aránya jelentősen emelkedett múlt tavaszhoz viszonyítva: márciusban még csak 9 százalék volt, decemberre viszont 23 százalékra nőtt.

tavaly nyár óta nem igazán változott a Zelenszkijben bízó ukránok hányada:

tízből hatan bizalmat éreznek az ukrán elnök felé, míg 35% nem bízik benne.

A közvélemény-kutatás azt is vizsgálta, hogyan befolyásolja a Zelenszkijbe vetett bizalom mértéke a szavazás megtartásával kapcsolatos véleményalkotást. Az államfőben bízók elsöprő többsége csak a végleges békemegállapodás után tartana választásokat, és csupán 3-4 százalékuk szerint kellene már most, a harcok befejezése előtt szavazni.

Azok körében viszont, akik egyáltalán nem bíznak Zelenszkijben, jóval magasabb, 28 százalék azok aránya, akik a közeljövőben, akár a háború vége előtt is választásokat szeretnének.

További 34 százalékuk egy tűzszünet utáni voksolást támogatna, ha ehhez megfelelő biztonsági garanciák társulnának.

Volodimir Zelenszkij korábban kijelentette, hogy kész választásokat kiírni, amennyiben biztonsági garanciákat és támogatást kap a nyugati partnerektől. Az ukrán parlament decemberben munkacsoportot hozott létre annak vizsgálatára, hogy hadiállapot idején egyáltalán lebonyolítható-e a szavazás. Az ukrán alkotmány jelenlegi formájában nem teszi lehetővé a voksolás megtartását hadiállapot idején. Ruszlan Sztefancsuk házelnök hangsúlyozta, hogy egy ezt felülíró vagy megkerülő törvény csak egyszeri, rendkívüli intézkedés lenne.

A KIIS telefonos közvélemény-kutatását 2025. november 26. és december 29. között végezték, összesen 1001 felnőtt megkérdezésével, Ukrajna kormányzati ellenőrzés alatt álló területein.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko

