Hatalomátvétel Venezuelában: mutatjuk a legfontosabb kérdéseket – és néhány választ

Donald Trump elnök villámgyors katonai győzelem után a hétvégén bejelentette, hogy Washington átveszi Venezuela irányítását, és újjáépíti annak egykor legendás olajiparát. A geopolitikai fordulat nemcsak Caracas, hanem a globális energiapiac és a befektetők számára is sorsdöntő lehet – hiszen felmerül a kérdés: mely vállalatok csaphatnak le a világ egyik legnagyobb, eddig parlagon heverő kőolajvagyonára, és mi állhat a nagyszabású tervek útjába, és mi lesz mindebben Kína szerepe?

Venezuela ma már messze nem az az olajipari nagyhatalom, amely egykor volt – de hatalmas kőolajkészletei kulcsszerepet játszhatnának az ország romokban heverő gazdaságának újjáépítésében. Miután január 3-án a hajnali órákban az Egyesült Államok őrizetbe vette a venezuelai vezetőt és feleségét, Donald Trump elnök kijelentette, hogy Washington „irányítani fogja” az országot az átmenet lezárultáig. Trump azt is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok „újjáépíti” Venezuela olajiparát.

A friss fejlemények kapcsán számos égető kérdés felmerül: miért kell újjáépíteni az olajipart? Egyáltalán miért történik mindez, mekkora kincsről beszélünk? Melyik cégek lehetnek a hatalomátvétel nagy nyertesei, kik izgalmasak most befektetési szempontból? Mi húzhatja keresztbe a grandiózus terveket? Hogy jön ide Kína?

Elemzésünkben ezeket a kérdéseket igyekszünk megválaszolni.