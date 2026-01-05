Hatalomátvétel Venezuelában: mutatjuk a legfontosabb kérdéseket – és néhány választ

Venezuela ma már messze nem az az olajipari nagyhatalom, amely egykor volt – de hatalmas kőolajkészletei kulcsszerepet játszhatnának az ország romokban heverő gazdaságának újjáépítésében. Miután január 3-án a hajnali órákban az Egyesült Államok őrizetbe vette a venezuelai vezetőt és feleségét, Donald Trump elnök kijelentette, hogy Washington „irányítani fogja” az országot az átmenet lezárultáig. Trump azt is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok „újjáépíti” Venezuela olajiparát.
A friss fejlemények kapcsán számos égető kérdés felmerül: miért kell újjáépíteni az olajipart? Egyáltalán miért történik mindez, mekkora kincsről beszélünk? Melyik cégek lehetnek a hatalomátvétel nagy nyertesei, kik izgalmasak most befektetési szempontból? Mi húzhatja keresztbe a grandiózus terveket? Hogy jön ide Kína?
Elemzésünkben ezeket a kérdéseket igyekszünk megválaszolni.
