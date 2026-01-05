  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: kulcsszereplőt vett le a sakktábláról Zelenszkij – Zárt ajtók mögött óriási volt a nyomás
Globál

Itt a bejelentés: kulcsszereplőt vett le a sakktábláról Zelenszkij – Zárt ajtók mögött óriási volt a nyomás

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn bejelentette, hogy lemondott tisztségéről Vaszil Maljuk, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SzBU) vezetője. Maljuk ugyanakkor a szolgálatnál marad, és a jövőben az Oroszország elleni aszimmetrikus hadviselésre összpontosít - írja a Kyiv Independent. Sajtóhírek szerint a nemzetbiztonsági főnök az elnöki hivatal nyomására távozik, közben pedig utódjáról is érkezett hír.

Maljuk megerősítette, hogy a szolgálatnál maradva világszínvonalú aszimmetrikus műveleteket kíván végrehajtani, azzal a céllal, hogy a lehető legnagyobb kárt okozzák Moszkvának.

Az ukrán elnök közlése szerint a volt nemzetbiztonsági vezető ezen a területen rendelkezik a legnagyobb tapasztalattal, ezért a továbbiakban is az SzBU-n belül dolgozik majd.

Együtt megvitattuk az SZBU új vezetőjére vonatkozó jelölteket

- közölte Zelenszkij.

Még több Globál

Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Váratlant húzott Zelenszkij: világszerte ismert, de nem ukrán politikus kapott kulcspozíciót Ukrajnában

Ítéletidő: elesett az európai főváros reptere, magyarországi járat is érintett

Maljuk 2023 februárjában vette át az SzBU irányítását, és vezetése alatt a szolgálat több nagyszabású akciót hajtott végre Oroszország területén és az orosz megszállás alatt álló ukrán régiókban.

  • Júniusban a Pókháló hadművelet keretében teherautókba rejtett drónokkal támadtak orosz katonai bázisokat, több ezer kilométerre az ukrán határtól.
  • December közepén az SzBU Sea Baby típusú tengerészeti drónjai egy orosz tengeralattjárót vettek célba Novorosszijszk kikötőjében – ez volt az első nyilvánosan elismert víz alatti dróncsapás.
  • A szolgálat emellett több alkalommal támadta az oroszok által épített krími hidat is.

Hiába a sikeres műveletek, Maljuk távozása vitatott körülmények között történik. Ukrán sajtóértesülések szerint

Maljuk az elnöki hivatal nyomására mondott le,

Zelenszkij csapata ugyanis igyekszik elhatárolódni tőle, mivel kulcsszereplőnek tartják az ukrán korrupcióellenes intézmények elleni fellépésben.

Az ukrán törvényhozás júliusban fogadott el egy törvényt, amely korlátozta a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Specializált Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) függetlenségét. Az SzBU ezt követően több NABU-alkalmazottat is letartóztatott arra hivatkozva, hogy orosz kapcsolatokkal rendelkeznek. A szolgálat elhárítási műveletként mutatta be az akciót, ám korrupcióellenes szervezetek szerint valójában a Zelenszkij környezetéhez közel álló személyek elleni nyomozás ellehetetlenítése volt a cél. A letartóztatott nyomozókat később szabadon engedték, Zelenszkij pedig bel- és külföldi nyomásra visszavonta a törvényeket.

Az Ukrajinszka Pravda cikke szerint

Maljuk kezdetben nem volt hajlandó belemenni a leváltásába,

és arra figyelmeztetett, hogy több, a Pókhálóhoz hasonló művelet már a végső fázisban van, ezért felelőtlenség lenne leállítani őket. Ezután több magas rangú katonai parancsnok – köztük Robert "Magyar" Brovdi – nyilvánosan intett óva Maljuk menesztésétől, azzal érvelve, hogy ez a harcok közepette meggyengítené a biztonsági szolgálatot

Maljuk menesztéséről az ukrán parlamentnek is szavaznia kell, ahol Zelenszkij pártja többséggel rendelkezik.

Ukrán sajtóértesülések szerint az SzBU Alfa különleges műveleti egységének vezetője, Jevhenyij Hmara számít Maljuk legesélyesebb utódjának. Zelenszkij nem sokkal Maljuk lemondásának bejelentése után találkozott Hmarával. Az Ukrinform időközben megírta:

Hmara ügyvivőként máris átvette az SzBU irányítását.

Maljuk távozása szorosan követi azt, hogy a katonai hírszerzés főnökét, Kirilo Budanovot kinevezték az elnöki hivatal élére, ami további jele annak, hogy Zelenszkij kiterjedt személycserékben gondolkozik.

Kapcsolódó cikkünk

Megtámadták Kijevet, megszólalt Trump arról, hogy tényleg meg akarták-e ölni Putyint – Híreink az orosz-ukrán frontról hétfőn

Váratlant húzott Zelenszkij: világszerte ismert, de nem ukrán politikus kapott kulcspozíciót Ukrajnában

Címlapkép forrása: MTI/EPA/-

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Mi változik 2026-tól az adózásban?

2025-ben a magyar adórendszer több lépcsős módosításon ment keresztül. A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, a

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hírszerzési jelentés: újabb rezsim bukása jöhet, menekülési tervet készített Amerika ősellensége
Megkezdődött a havazás: évek óta nem látott ítéletidő érkezik
Átveszi Trump Venezuela irányítását, elsöprő győzelemről beszél az elnök - Percről percre tudósítunk az eseményekről
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility