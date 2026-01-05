Itt a bejelentés: kulcsszereplőt vett le a sakktábláról Zelenszkij – Zárt ajtók mögött óriási volt a nyomás

Maljuk megerősítette, hogy a szolgálatnál maradva világszínvonalú aszimmetrikus műveleteket kíván végrehajtani, azzal a céllal, hogy a lehető legnagyobb kárt okozzák Moszkvának.

Az ukrán elnök közlése szerint a volt nemzetbiztonsági vezető ezen a területen rendelkezik a legnagyobb tapasztalattal, ezért a továbbiakban is az SzBU-n belül dolgozik majd.

Együtt megvitattuk az SZBU új vezetőjére vonatkozó jelölteket

- közölte Zelenszkij.

Maljuk 2023 februárjában vette át az SzBU irányítását, és vezetése alatt a szolgálat több nagyszabású akciót hajtott végre Oroszország területén és az orosz megszállás alatt álló ukrán régiókban.

Júniusban a Pókháló hadművelet keretében teherautókba rejtett drónokkal támadtak orosz katonai bázisokat, több ezer kilométerre az ukrán határtól.

December közepén az SzBU Sea Baby típusú tengerészeti drónjai egy orosz tengeralattjárót vettek célba Novorosszijszk kikötőjében – ez volt az első nyilvánosan elismert víz alatti dróncsapás.

A szolgálat emellett több alkalommal támadta az oroszok által épített krími hidat is.

Hiába a sikeres műveletek, Maljuk távozása vitatott körülmények között történik. Ukrán sajtóértesülések szerint

Maljuk az elnöki hivatal nyomására mondott le,

Zelenszkij csapata ugyanis igyekszik elhatárolódni tőle, mivel kulcsszereplőnek tartják az ukrán korrupcióellenes intézmények elleni fellépésben.

Az ukrán törvényhozás júliusban fogadott el egy törvényt, amely korlátozta a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Specializált Korrupcióellenes Ügyészség (SAPO) függetlenségét. Az SzBU ezt követően több NABU-alkalmazottat is letartóztatott arra hivatkozva, hogy orosz kapcsolatokkal rendelkeznek. A szolgálat elhárítási műveletként mutatta be az akciót, ám korrupcióellenes szervezetek szerint valójában a Zelenszkij környezetéhez közel álló személyek elleni nyomozás ellehetetlenítése volt a cél. A letartóztatott nyomozókat később szabadon engedték, Zelenszkij pedig bel- és külföldi nyomásra visszavonta a törvényeket.

Az Ukrajinszka Pravda cikke szerint

Maljuk kezdetben nem volt hajlandó belemenni a leváltásába,

és arra figyelmeztetett, hogy több, a Pókhálóhoz hasonló művelet már a végső fázisban van, ezért felelőtlenség lenne leállítani őket. Ezután több magas rangú katonai parancsnok – köztük Robert "Magyar" Brovdi – nyilvánosan intett óva Maljuk menesztésétől, azzal érvelve, hogy ez a harcok közepette meggyengítené a biztonsági szolgálatot

Maljuk menesztéséről az ukrán parlamentnek is szavaznia kell, ahol Zelenszkij pártja többséggel rendelkezik.

Ukrán sajtóértesülések szerint az SzBU Alfa különleges műveleti egységének vezetője, Jevhenyij Hmara számít Maljuk legesélyesebb utódjának. Zelenszkij nem sokkal Maljuk lemondásának bejelentése után találkozott Hmarával. Az Ukrinform időközben megírta:

Hmara ügyvivőként máris átvette az SzBU irányítását.

Maljuk távozása szorosan követi azt, hogy a katonai hírszerzés főnökét, Kirilo Budanovot kinevezték az elnöki hivatal élére, ami további jele annak, hogy Zelenszkij kiterjedt személycserékben gondolkozik.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/-